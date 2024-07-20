Стройка ВСМ может начаться уже в этом году

«Строительство должно начаться, по крайней мере, подготовительные работы, уже в этом году», — заявил для ТАСС министр транспорта Роман Старовойт. Он также добавил, что в пятницу в правительстве прошло первое совещание после подписания концессионного соглашения о строительстве магистрали.

Концессионное соглашение о реализации проекта было подписано 8 июля. Так дали старт для работ по возведению железнодорожной линии. К началу июля работы по проектированию ВСМ были завершены на 60%. Ввести ВСМ Москва – Петербург в эксплуатацию планируется в 2028 году.

Ранее мы рассказывали о том, что для ВСМ в Петербурге у Московского вокзала построят автомобильный тоннель. Дорожный проект запускают, чтобы обеспечить транспортную доступность терминала.