Терминал ВСМ подключат к станции метро «Площади Восстания» по принципу «сухие ноги»

«Прежде всего терминал будет подключен к станции «Площадь Восстания» и Московскому вокзалу крытыми галереями по принципу «сухие ноги»», — рассказал губернатор города Александр Беглов в программе «Петербург. Новый взгляд» на телеканале 78.

Кроме того, в планах — строительство второго выхода со станции «Лиговский проспект» оранжевой ветки. Новый терминал ВСМ свяжут с будущей станцией «Лиговский проспект-2» коричневой ветки.

«Это предусмотрено в одобренном в январе проекте. В дальнейшем станция войдет в новый пусковой участок от "Каретной" до "Суворовской" и Полюстровского проспекта". Строительство ВСМ дает нам возможность развивать транспортную и инженерную инфраструктуру нашего города», — добавил губернатор.

Напомним, в январе 2025 года утвердили архитектурный облик терминала ВСМ Москва-Петербург. Согласование выдал комитет по градостроительству. Предполагается, что терминал также будут интегрировать с новой станцией метро «Лиговский проспект-2».

В начале августа градостроительному совету представили архитектурно-строительный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Проект готовило ООО «Первый проектный институт». В эскизах показали, что собираются сохранить историческое наследие и включить в объем терминала исторических зданий складов Кокоревых.

Для ВСМ в Петербурге у Московского вокзала построят автомобильный тоннель. Дорожный проект запускают, чтобы обеспечить транспортную доступность терминала ВСМ Москва — Петербург. Тоннель собираются сделать в створе переулка Черняховского (от Товарного переулка), реконструировать привокзальную площадь на Лиговском проспекте, а также пробить Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка.

Также сообщали, что стройка ВСМ может начаться уже в 2024 году. Сейчас определяется форма управления проектом, а также заканчивается формирование проектного офиса. Также уточняется трассировка расположение пересадочных узлов, поскольку эти решения повлияют на удобство, безопасность и пассажиропоток. И кроме того, стало известно, сколько потратят на строительство ВСМ Москва-Петербург.

Кроме того, стало известно, что около 50 млрд рублей пойдут на инфраструктуру для ВСМ в Петербурге. Эти деньги пойдут на обеспечение доступности нового терминала и привокзальной площади для общественного транспорта.