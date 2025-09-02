Испытание поездов для ВСМ начнут летом 2027 года

«Срок у нас понятен, мы в марте 2027 года должны завершить и летом отдать, собственно, два поезда нашим коллегам из "Российских железных дорог", чтобы они провели уже испытания непосредственно на тех участках, которые будут готовы к тому моменту», — передает «Интерфакс» слова министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова в ходе посещения площадки «Уральских локомотивов», которые занимаются созданием поездов для ВСМ.

Также чиновник добавил, что Evraz начал создавать рельсы для ВСМ. АО «Русские электрические двигатели» занимается выпуском двигателей для высокоскоростного поезда: девять узлов уже проходят испытания, еще 30 проавансированы.

«Мы не переживаем, пока мы находимся в графике, нет никаких оснований думать, что мы не уложимся», — отметил Алиханов. Сертификационные испытания поездов для ВСМ планируют запустить до конца первого квартала 2028 года.

Недавно стало известно, что проектирование ВСМ Петербург-Москва завершат к сентябрю. Сроки работ сдвинулись на пару месяцев из-за сложности проекта. Однако положительное заключение экспертизы на проект всех этапов высокоскоростной магистрали планируют выдать к 15 сентября.

Исторические склады Кокоревых интегрируют под терминал ВСМ Москва-Петербург. А часть домов Фарфоровского поста передвинут для строительства высокоскоростной магистрали. О планах рассказал вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Напомним, что терминал ВСМ подключат к станции метро «Площади Восстания» по принципу «сухие ноги». Новый вокзал соединять с метро и Московским вокзалом крытыми галереями. Также терминал свяжут с метро «Лиговский проспект-2».

Напомним, в январе 2025 года утвердили архитектурный облик терминала ВСМ Москва-Петербург. Согласование выдал комитет по градостроительству. Предполагается, что терминал также будут интегрировать с новой станцией метро «Лиговский проспект-2».

В начале августа градостроительному совету представили архитектурно-строительный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Проект готовило ООО «Первый проектный институт». В эскизах показали, что собираются сохранить историческое наследие и включить в объем терминала исторических зданий складов Кокоревых.

Для ВСМ в Петербурге у Московского вокзала построят автомобильный тоннель. Дорожный проект запускают, чтобы обеспечить транспортную доступность терминала ВСМ Москва — Петербург. Тоннель собираются сделать в створе переулка Черняховского (от Товарного переулка), реконструировать привокзальную площадь на Лиговском проспекте, а также пробить Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка.

Также сообщали, что стройка ВСМ может начаться уже в 2024 году. Сейчас определяется форма управления проектом, а также заканчивается формирование проектного офиса. Также уточняется трассировка расположение пересадочных узлов, поскольку эти решения повлияют на удобство, безопасность и пассажиропоток. И кроме того, стало известно, сколько потратят на строительство ВСМ Москва-Петербург.

Кроме того, стало известно, что около 50 млрд рублей пойдут на инфраструктуру для ВСМ в Петербурге. Эти деньги пойдут на обеспечение доступности нового терминала и привокзальной площади для общественного транспорта.

Доступ к терминалу ВСМ разделят для личного и общественного транспорта. С западной стороны терминала организуют место для экскурсионных автобусов и такси. Для личных автомобилей доступ сделают с восточной стороны. Для этого будут строить Военную улицу и Товарный переулок.