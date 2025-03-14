Доступ к терминалу ВСМ разделят для личного и общественного транспорта

«С западной стороны терминала привокзальная площадь будет принимать только экскурсионные автобусы и такси. Они будут заезжать туда с Днепропетровской улицы, улицы Черняховского и Лиговского проспекта. Личный транспорт планируем отправить на другую, восточную сторону терминала. Она также будет открыта для такси. В этих целях планируется строительство Военной улицы и Товарного переулка — с дальнейшим выходом на набережные Обводного канала через Кременчугскую улицу», — сообщил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».

Градоначальник добавил, что по всем перечисленным линейным объектам, примыкающим к терминалу, город уже готовит проекты планировки территории. Также разрабатывают проект планировки территории линейного объекта «Красносельско-Калининская линия» метрополитена от станции метро «Обводный канал-2» до станции «Полюстровский проспект-1», включая станцию «Лиговский проспект-2».

В планах по развитию метро рядом с будущим терминалом ВСМ входит создание на привокзальной площади вестибюля станции «Лиговский проспект-2», а также строительство второго выхода станции «Лиговский проспект-1» Лахтинско-Правобережной линии. Эти проекты хотят соединить в единую систему.

Ранее стало известно, что исторические склады Кокоревых интегрируют под терминал ВСМ Москва-Петербург. А часть домов Фарфоровского поста передвинут для строительства высокоскоростной магистрали. О планах рассказал вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Напомним, что терминал ВСМ подключат к станции метро «Площади Восстания» по принципу «сухие ноги». Новый вокзал соединять с метро и Московским вокзалом крытыми галереями. Также терминал свяжут с метро «Лиговский проспект-2».

Напомним, в январе 2025 года утвердили архитектурный облик терминала ВСМ Москва-Петербург. Согласование выдал комитет по градостроительству. Предполагается, что терминал также будут интегрировать с новой станцией метро «Лиговский проспект-2».

В начале августа градостроительному совету представили архитектурно-строительный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Проект готовило ООО «Первый проектный институт». В эскизах показали, что собираются сохранить историческое наследие и включить в объем терминала исторических зданий складов Кокоревых.

Для ВСМ в Петербурге у Московского вокзала построят автомобильный тоннель. Дорожный проект запускают, чтобы обеспечить транспортную доступность терминала ВСМ Москва — Петербург. Тоннель собираются сделать в створе переулка Черняховского (от Товарного переулка), реконструировать привокзальную площадь на Лиговском проспекте, а также пробить Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка.

Также сообщали, что стройка ВСМ может начаться уже в 2024 году. Сейчас определяется форма управления проектом, а также заканчивается формирование проектного офиса. Также уточняется трассировка расположение пересадочных узлов, поскольку эти решения повлияют на удобство, безопасность и пассажиропоток. И кроме того, стало известно, сколько потратят на строительство ВСМ Москва-Петербург.

Кроме того, стало известно, что около 50 млрд рублей пойдут на инфраструктуру для ВСМ в Петербурге. Эти деньги пойдут на обеспечение доступности нового терминала и привокзальной площади для общественного транспорта.