Показываем, как будет выглядеть будущий вестибюль станции метро «Лиговский проспект — 2»

В Доме архитектора проходит выставка, на которой представлены 8 проектов, которые прошли первичный отбор. Выбрать финальный проект одной из архитектурных мастерских должны 22 июля.
С 12 по 18 июля в Доме архитектора (Большая Морская, 52) будет работать бесплатная выставка работ в рамках конкурса эскизных проектов административного корпуса вестибюля станции метро «Лиговский проспект — 2».
Итоги квалификационного отбора по заказу КГА, на котором выберут один из проектов, огласят 22 июля. Свои эскизные работы представили восемь мастерских: архитектурное бюро «Студия 17», архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнеры», архмастерская Б2, архитектурная мастерская Максима Атаянца, архбюро «А.Лен», архбюро «Хвоя», SLOI ARCHITECTS, INTERCOLUMNIUM.
Отметим, что «Евгений Герасимов и партнеры» представили два варианта: первый вдохновлен Варшавским вокзалом, второе — магазином купцов Елисеевых. От архстудий требовали создать проект шестиэтажного административного здания, в котором появятся, помимо вестибюля, центр работы с клиентами и музей метрополитена.
Станцию «Лиговский проспект — 2 планируют закончить к 2028 году. Административное здание станет частью въездной зоны нового терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Станция «Лиговский проспект – 2» должна будет принимать основной пассажиропоток из Москвы. Ее соединят подземным пешеходным переходом с действующей станцией «Лиговский проспект – 1», а также ее будут интегрировать с проектируемым вокзалом ВСМ Москва‑Петербург.
Доступ к терминалу ВСМ разделят для личного и общественного транспорта. С западной стороны терминала организуют место для экскурсионных автобусов и такси. Для личных автомобилей доступ сделают с восточной стороны. Для этого будут строить Военную улицу и Товарный переулок.
Ранее стало известно, что исторические склады Кокоревых интегрируют под терминал ВСМ Москва-Петербург. А часть домов Фарфоровского поста передвинут для строительства высокоскоростной магистрали. О планах рассказал вице-губернатор города Кирилл Поляков.
Напомним, что терминал ВСМ подключат к станции метро «Площади Восстания» по принципу «сухие ноги». Новый вокзал соединять с метро и Московским вокзалом крытыми галереями. Также терминал свяжут с метро «Лиговский проспект-2».
Напомним, в январе 2025 года утвердили архитектурный облик терминала ВСМ Москва-Петербург. Согласование выдал комитет по градостроительству. Предполагается, что терминал также будут интегрировать с новой станцией метро «Лиговский проспект-2».
В начале августа градостроительному совету представили архитектурно-строительный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Проект готовило ООО «Первый проектный институт». В эскизах показали, что собираются сохранить историческое наследие и включить в объем терминала исторических зданий складов Кокоревых.
Для ВСМ в Петербурге у Московского вокзала построят автомобильный тоннель. Дорожный проект запускают, чтобы обеспечить транспортную доступность терминала ВСМ Москва — Петербург. Тоннель собираются сделать в створе переулка Черняховского (от Товарного переулка), реконструировать привокзальную площадь на Лиговском проспекте, а также пробить Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка.
Также сообщали, что стройка ВСМ может начаться уже в 2024 году. Сейчас определяется форма управления проектом, а также заканчивается формирование проектного офиса. Также уточняется трассировка расположение пересадочных узлов, поскольку эти решения повлияют на удобство, безопасность и пассажиропоток. И кроме того, стало известно, сколько потратят на строительство ВСМ Москва-Петербург.
Кроме того, стало известно, что около 50 млрд рублей пойдут на инфраструктуру для ВСМ в Петербурге. Эти деньги пойдут на обеспечение доступности нового терминала и привокзальной площади для общественного транспорта.
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