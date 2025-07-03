Проектирование ВСМ Петербург-Москва завершат к сентябрю

Об этом рассказал вице-премьер Виталий Савельев в докладе о промежуточных итогах работы. Первое положительное заключение на участок протяженностью 129 км от Твери до Зеленограда планируют получить этим летом. Здесь будут проводить тесты на новых скоростных составах производства «Уральских локомотивов». Построить участок должны к концу 2027 года.

Уже готовы опытные образцы ключевых компонентов состава — электродвигатель, колеса, тормозные диски. Всего к концу 2028 года поставят 28 поезда «Белый кречет» с поэтапным увеличением их количества, до 2030 года их будет 43.

Ввод в эксплуатацию ВСМ Петербург-Москва намечен на 1 апреля 2028 года.

Ранее стало известно, что исторические склады Кокоревых интегрируют под терминал ВСМ Москва-Петербург. А часть домов Фарфоровского поста передвинут для строительства высокоскоростной магистрали. О планах рассказал вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Напомним, что терминал ВСМ подключат к станции метро «Площади Восстания» по принципу «сухие ноги». Новый вокзал соединять с метро и Московским вокзалом крытыми галереями. Также терминал свяжут с метро «Лиговский проспект-2».

Напомним, в январе 2025 года утвердили архитектурный облик терминала ВСМ Москва-Петербург. Согласование выдал комитет по градостроительству. Предполагается, что терминал также будут интегрировать с новой станцией метро «Лиговский проспект-2».

В начале августа градостроительному совету представили архитектурно-строительный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Проект готовило ООО «Первый проектный институт». В эскизах показали, что собираются сохранить историческое наследие и включить в объем терминала исторических зданий складов Кокоревых.

Для ВСМ в Петербурге у Московского вокзала построят автомобильный тоннель. Дорожный проект запускают, чтобы обеспечить транспортную доступность терминала ВСМ Москва — Петербург. Тоннель собираются сделать в створе переулка Черняховского (от Товарного переулка), реконструировать привокзальную площадь на Лиговском проспекте, а также пробить Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка.

Также сообщали, что стройка ВСМ может начаться уже в 2024 году. Сейчас определяется форма управления проектом, а также заканчивается формирование проектного офиса. Также уточняется трассировка расположение пересадочных узлов, поскольку эти решения повлияют на удобство, безопасность и пассажиропоток. И кроме того, стало известно, сколько потратят на строительство ВСМ Москва-Петербург.

Кроме того, стало известно, что около 50 млрд рублей пойдут на инфраструктуру для ВСМ в Петербурге. Эти деньги пойдут на обеспечение доступности нового терминала и привокзальной площади для общественного транспорта.

Доступ к терминалу ВСМ разделят для личного и общественного транспорта. С западной стороны терминала организуют место для экскурсионных автобусов и такси. Для личных автомобилей доступ сделают с восточной стороны. Для этого будут строить Военную улицу и Товарный переулок.