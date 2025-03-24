Как будет выглядеть «Лиговский проспект-2»: стартовал конкурс на разработку будущей станции метро

Как сообщил главный архитектор Петербурга, замруководителя КГА Павел Соколов. Принять участие в конкурсе приглашают российских архитекторов, архитектурные бюро и мастерские, а также дизайнеров. В числе требований: высокая репутация, не менее пяти лет работы в историческом центре и реализованный или прошедший согласование проект в исторических районах города.

Административное здание станет частью въездной зоны нового терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Станция «Лиговский проспект – 2» должна будет принимать основной пассажиропоток из Москвы. Ее соединят подземным пешеходным переходом с действующей станцией «Лиговский проспект – 1», а также ее будут интегрировать с проектируемым вокзалом ВСМ Москва‑Петербург.

От участников просят представить композиционно завершенное образное решение в соответствии с градостроительными регламентами и материалами, которое учитывает исторический ландшафт Лиговского проспекта и окружающей застройки. Шестиэтажное здание может иметь максимальную высоту 28 метров.

Доступ к терминалу ВСМ разделят для личного и общественного транспорта. С западной стороны терминала организуют место для экскурсионных автобусов и такси. Для личных автомобилей доступ сделают с восточной стороны. Для этого будут строить Военную улицу и Товарный переулок.

Ранее стало известно, что исторические склады Кокоревых интегрируют под терминал ВСМ Москва-Петербург. А часть домов Фарфоровского поста передвинут для строительства высокоскоростной магистрали. О планах рассказал вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Напомним, что терминал ВСМ подключат к станции метро «Площади Восстания» по принципу «сухие ноги». Новый вокзал соединять с метро и Московским вокзалом крытыми галереями. Также терминал свяжут с метро «Лиговский проспект-2».

Напомним, в январе 2025 года утвердили архитектурный облик терминала ВСМ Москва-Петербург. Согласование выдал комитет по градостроительству. Предполагается, что терминал также будут интегрировать с новой станцией метро «Лиговский проспект-2».

В начале августа градостроительному совету представили архитектурно-строительный облик терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Проект готовило ООО «Первый проектный институт». В эскизах показали, что собираются сохранить историческое наследие и включить в объем терминала исторических зданий складов Кокоревых.

Для ВСМ в Петербурге у Московского вокзала построят автомобильный тоннель. Дорожный проект запускают, чтобы обеспечить транспортную доступность терминала ВСМ Москва — Петербург. Тоннель собираются сделать в створе переулка Черняховского (от Товарного переулка), реконструировать привокзальную площадь на Лиговском проспекте, а также пробить Миргородскую улицу до Чернорецкого переулка.

Также сообщали, что стройка ВСМ может начаться уже в 2024 году. Сейчас определяется форма управления проектом, а также заканчивается формирование проектного офиса. Также уточняется трассировка расположение пересадочных узлов, поскольку эти решения повлияют на удобство, безопасность и пассажиропоток. И кроме того, стало известно, сколько потратят на строительство ВСМ Москва-Петербург.

Кроме того, стало известно, что около 50 млрд рублей пойдут на инфраструктуру для ВСМ в Петербурге. Эти деньги пойдут на обеспечение доступности нового терминала и привокзальной площади для общественного транспорта.