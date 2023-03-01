Все! Электросамокаты включили в ПДД. Что теперь изменится, а главное — снизит ли это количество аварий?

Сегодня в силу вступили поправки в ПДД, регулирующие движение электросамокатов, моноколес и гироскуторов. «Собака.ru» попыталась разобраться в нововведениях и узнала у экспертов: изменят ли новые правила ситуацию на дорогах.
Прошлое и настоящее средств индивидуальной мобильности
Популярность электротранспорта вызывала массу недовольств у многих из-за хаотичной парковки, высокой скорости перемещения и аварий. Количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) за первое полугодие 2022 года выросло более чем в 2,5 раза. В 78,8% инциденты квалифицировали как наезд на пешеходов, причем треть из них происходили на пешеходных переходах. Лидерами по количеству неприятных ситуаций стали Москва, Петербург и Свердловская область.
«Изменения в ПДД давно назрели, но процесс затянулся из-за разногласий в формулировках и действовавшего недавно моратория на внесение изменений в ПДД. Было очевидно: те же самокаты необходимо рассматривать как транспортные средства. Предлагали два подхода: выделить СИМ в отдельную категорию транспортных средств и прописать для них особые правила, либо расширить имеющиеся категории транспорта так, чтобы разные виды СИМ им соответствовали. В итоге был выбран первый вариант», — рассказывает ведущий транспортный инженер компании OTS Lab, автор телеграм-канала «Город в движении» Дмитрий Баранов в разговоре с «Собака.ru».
В октябре 2022 года Правительство РФ внесло изменения в правила дорожного движения. С 1 марта поправки начинают действовать. Так в ПДД закрепили новое понятие «средство индивидуальной мобильности» или СИМ — транспортное средство с одним или несколькими колесами, имеющее двигатель и предназначенное для одного человека. Сюда относят электросамокаты, электровелосипеды, гироскутеры, сегвеи, электрoскейтборды, моноколеса. Для приобретения устройств не нужны водительские права. Взять в прокат их может любой желающий, имея банковскую карту и мобильный телефон.
Что изменили в ПДД для самокатов, гироскутеров и моноколес?
- Перемещаться на средствах индивидуальной мобильности можно со скоростью до 25 км/ч. Раньше сервисы кикшеринга снижали допустимую скорость автоматически: в парках до 15 км/ч, на улицах — до 25 км/ч. Владельцы устройств могли ездить с любой скоростью, которую технически может развивать транспорт — до 60-80 км/ч.
- Пользователи СИМ должны ездить по велодорожкам. Если инфраструктуры нет, а средство меньше 35 килограмм (такие самокаты, например, выдает для проката Whoosh), нужно передвигаться по тротуару. При отсутствии пешеходной зоны — по обочине или правому краю дороги. На электротранспорте весом более 35 килограмм — по обочине, но при условии, что на конкретном участке разрешено движение велосипедистов, а скорость общего потока составляет не более 60 км/ч.
- Горожане от 7 до 14 лет могут передвигаться на СИМ по тротуару и тем велодорожкам, где нет совмещенного движения с автомобилями, до 7 лет — все тоже самое, но только в сопровождении взрослых.
- На тротуарах приоритет отдан пешеходам. Если пользователь электросамоката или моноколеса создает помехи для движения людей, он должен сойти с транспорта и идти пешком или снизить скорость до скорости пешехода.
- Полностью запрещены остановки и стоянки, движение на направляющих и островках безопасности. В зонах, где разрешено, ограничено или запрещено перемещение на СИМ, установят специальные дорожные знаки — увидеть их можно здесь.
- На устройстве индивидуальной мобильности обязательно должны быть фары, фонари и тормозная система. Днем необходимо перемещаться с включенными фарами ближнего света или дневными ходовыми огнями, а вечером — с включенными фарами или фонарями. Шлем и защита по-прежнему не нужны.
- Нельзя буксировать СИМ и перевозить пассажиров, если это не предусмотрено оборудованием или конструкцией самоката, а также управлять одной рукой.
Какие наказания за нарушения ПДД предусмотрены?
КоАП пока не предусматривает отдельных наказаний для пользователей электросамокатов, электровелосипедов, гироскутеров и подобных транспортных средств. Они все еще будут считаться «другими лицами, непосредственно участвующими в процессе дорожного движения». За нарушение ПДД им грозит штраф 800 рублей, если оно было совершено в состоянии опьянения — от 1000 до 1500 рублей. Пользователя СИМ могут отправить на освидетельствование сотрудники ГИБДД.
Изменят ли ситуацию на дорогах поправки в ПДД?
«По статистике ГИБДД в прошлом году около 70% всех ДТП с участием электросамокатов относятся к частным средствам передвижения. Вероятно, столь высокие цифры были связаны с отсутствием правил. Теперь, когда ответственность распространяется и на личные самокаты, мы ожидаем сокращение количества негативных инцидентов», — отмечает сотрудник пресс-службы Whoosh Денис Балакирев в разговоре с «Собака.ru».
Пока пользователи средств индивидуальной мобильности продолжают нести ответственность за ДТП как пешеходы. «Самокатчик нарушил правила, попал под машину и будет лечиться по больницам, а водитель, совершенно невиновный человек, по нашему Гражданскому кодексу выплачивает ему средства на лечение и реабилитацию. Хотя виновным его [пользователя СИМ] не будут считать, даже права не отнимут», — объясняет главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Если самокатчик покинет место ДТП, его также не привлекут к ответственности.
«Контролировать исполнение ПДД пользователями СИМ практически нереально. Особенно вызывает недоумение критерий веса транспортного средства: кто и как будет измерять? Вряд ли полицейских оснастят специальным прибором. Полагаю, ситуация с электросамокатами и другими СИМ на дорогах особо не изменится. Все продолжат ездить как раньше, но поправки слегка приблизят ПДД к сложившейся практике», — подчеркивает ведущий транспортный инженер компании OTS Lab, автор телеграм-канала «Город в движении» Дмитрий Баранов в разговоре с «Собака.ru». Чтобы измерить скорость или массу самоката, «никто не будет гоняться по тротуарам за СИМ с радарами», но в случае административного или уголовного расследования «возможности замеров есть».
Ограничение скорости малоэффективно, потому что пока нет инструментов контроля частных СИМ. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин подчеркивает: чтобы изменить ситуацию на дорогах, необходимо вводить регистрацию транспортного средства, номера для электротранспорта.
Тем не менее некоторые эксперты и активные пользователи находят ряд плюсов в изменениях. «Я уже почти 11 лет как активно использую велосипеды и СИМ, но езжу строго по дороге, кроме ситуаций, когда ее нет. Однажды, передвигаясь по проезжей части, мне выписали штраф, как пешеходу, идущему в неположенном месте, потому что средства индивидуальной мобильности причисляли раньше к ним», — отмечает транспортный эксперт, урбанист Георгий Фролов в разговоре с «Собака.ru». Он говорит, что разрешение использовать проезжую часть позволяет легально и полезно реализовывать возможности СИМ наравне с велосипедом, перемещаясь по городу со средней скоростью 15-20 км/ч, что в условиях часа-пик уступает только метрополитену. «Ездить по тротуарам, соблюдая приоритет пешеходов и спешиваться на пешеходных переходах, с такой скоростью физически невозможно — использование СИМ просто теряет свой смысл», — добавляет эксперт.
«С учетом особенностей центра Петербурга — это исключительно полезное новшество. Однако, это еще более остро ставит вопрос о развитии велоинфраструктуры. Ее в городе все еще мало и развивается она фрагментарно. Цельные магистральные маршруты отсутствуют, а создаваемые порой очень спорны, особенно когда просто выделяются вдоль края проезжей части без физического буфера. Опыт Москвы с прикрытием велополос парковкой упорно и беспочвенно отрицают. При этом такие велодорожки можно было бы разместить на многих улицах вновь создаваемой и созданной зоны платной парковки», — заключает Фролов.
Дмитрий Баранов считает: «Вопрос выходит далеко за рамки СИМ и должен решаться не только за счет строительства велодорожек, но и за счет безопасных скоростных режимов, упорядочивания траекторий, безбарьерной среды. Важно особое внимание в организации движения уделить маломобильным пешеходам. Если улично-дорожная сеть будет безопасна для них, то для более защищенных водителей и пассажиров автотранспорта — и подавно. Это позволит людям больше времени проводить на свежем воздухе, меньше пользоваться машинами и, тем самым, меньше загружать дороги».
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