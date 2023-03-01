Все! Электросамокаты включили в ПДД. Что теперь изменится, а главное — снизит ли это количество аварий?

Изменят ли ситуацию на дорогах поправки в ПДД?

«По статистике ГИБДД в прошлом году около 70% всех ДТП с участием электросамокатов относятся к частным средствам передвижения. Вероятно, столь высокие цифры были связаны с отсутствием правил. Теперь, когда ответственность распространяется и на личные самокаты, мы ожидаем сокращение количества негативных инцидентов», — отмечает сотрудник пресс-службы Whoosh Денис Балакирев в разговоре с «Собака.ru».

Пока пользователи средств индивидуальной мобильности продолжают нести ответственность за ДТП как пешеходы. «Самокатчик нарушил правила, попал под машину и будет лечиться по больницам, а водитель, совершенно невиновный человек, по нашему Гражданскому кодексу выплачивает ему средства на лечение и реабилитацию. Хотя виновным его [пользователя СИМ] не будут считать, даже права не отнимут», — объясняет главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Если самокатчик покинет место ДТП, его также не привлекут к ответственности.

«Контролировать исполнение ПДД пользователями СИМ практически нереально. Особенно вызывает недоумение критерий веса транспортного средства: кто и как будет измерять? Вряд ли полицейских оснастят специальным прибором. Полагаю, ситуация с электросамокатами и другими СИМ на дорогах особо не изменится. Все продолжат ездить как раньше, но поправки слегка приблизят ПДД к сложившейся практике», — подчеркивает ведущий транспортный инженер компании OTS Lab, автор телеграм-канала «Город в движении» Дмитрий Баранов в разговоре с «Собака.ru». Чтобы измерить скорость или массу самоката, «никто не будет гоняться по тротуарам за СИМ с радарами», но в случае административного или уголовного расследования «возможности замеров есть».

Ограничение скорости малоэффективно, потому что пока нет инструментов контроля частных СИМ. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин подчеркивает: чтобы изменить ситуацию на дорогах, необходимо вводить регистрацию транспортного средства, номера для электротранспорта.

Тем не менее некоторые эксперты и активные пользователи находят ряд плюсов в изменениях. «Я уже почти 11 лет как активно использую велосипеды и СИМ, но езжу строго по дороге, кроме ситуаций, когда ее нет. Однажды, передвигаясь по проезжей части, мне выписали штраф, как пешеходу, идущему в неположенном месте, потому что средства индивидуальной мобильности причисляли раньше к ним», — отмечает транспортный эксперт, урбанист Георгий Фролов в разговоре с «Собака.ru». Он говорит, что разрешение использовать проезжую часть позволяет легально и полезно реализовывать возможности СИМ наравне с велосипедом, перемещаясь по городу со средней скоростью 15-20 км/ч, что в условиях часа-пик уступает только метрополитену. «Ездить по тротуарам, соблюдая приоритет пешеходов и спешиваться на пешеходных переходах, с такой скоростью физически невозможно — использование СИМ просто теряет свой смысл», — добавляет эксперт.

«С учетом особенностей центра Петербурга — это исключительно полезное новшество. Однако, это еще более остро ставит вопрос о развитии велоинфраструктуры. Ее в городе все еще мало и развивается она фрагментарно. Цельные магистральные маршруты отсутствуют, а создаваемые порой очень спорны, особенно когда просто выделяются вдоль края проезжей части без физического буфера. Опыт Москвы с прикрытием велополос парковкой упорно и беспочвенно отрицают. При этом такие велодорожки можно было бы разместить на многих улицах вновь создаваемой и созданной зоны платной парковки», — заключает Фролов.

Дмитрий Баранов считает: «Вопрос выходит далеко за рамки СИМ и должен решаться не только за счет строительства велодорожек, но и за счет безопасных скоростных режимов, упорядочивания траекторий, безбарьерной среды. Важно особое внимание в организации движения уделить маломобильным пешеходам. Если улично-дорожная сеть будет безопасна для них, то для более защищенных водителей и пассажиров автотранспорта — и подавно. Это позволит людям больше времени проводить на свежем воздухе, меньше пользоваться машинами и, тем самым, меньше загружать дороги».