18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

В Петербурге хотят запретить движение на электросамокатах по тротуару

Власти города собираются предложить изменения в федеральный закон, которые бы запрещали кататься на электросамокатах по тротуарам и площадям.

Kalabi Yau / Shutterstock.com

Об этом рассказал Александр Беглов. Он также отметил, что нынешних мер недостаточно, чтобы регулировать этот вопрос. Среди новых предложений также — требовать от кикшеринговых компаний статуса налогового резидента в субъекте федерации, а также организовать платные места для самокатов. Губернатор также отметил, что Петербург готов стать пилотным городом для более жестких правил.

В Петербурге хотят полностью запретить электросамокаты. На дорогах станет безопасней? Отвечают эксперты

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: