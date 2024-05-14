В Петербурге хотят запретить движение на электросамокатах по тротуару

Об этом рассказал Александр Беглов. Он также отметил, что нынешних мер недостаточно, чтобы регулировать этот вопрос. Среди новых предложений также — требовать от кикшеринговых компаний статуса налогового резидента в субъекте федерации, а также организовать платные места для самокатов. Губернатор также отметил, что Петербург готов стать пилотным городом для более жестких правил.