Сезон охоты на самокаты! Почему в Петербурге их тысячами увозят на штрафстоянки и грозят запретить на тротуарах? Останется ли кикшеринг в городе?

Последние несколько дней полицейские в Петербурге массово эвакуируют прокатные электросамокаты. Количество этих средств передвижения на штрафстоянках достигло уже шести тысяч! Что происходит? Как на ситуацию реагируют сами сервисы? Каким образом происходящее комментируют власти? И что думают транспортные эксперты? Разбираемся в материале «Собака.ru».
«В Санкт-Петербурге проводится профилактическая операция "Кикшеринг"» — такое сообщение в середине мая появилось в официальном Telegram-канале городской полиции. В тексте говорилось, что главной задачей этой кампании является проверка того, насколько пользователи прокатных самокатов соблюдают ПДД, а сами сервисы исполняют «договоренности», достигнутые между ними и администрацией города.
В результате только в ночь на 15 мая было изъято более 2200 прокатных самокатов, или на бюрократическом языке — «средств индивидуальной мобильности» (СИМ). В ГИБДД предупреждали, что такие рейды будут регулярными, фактически они стали едва ли не ежедневными. Так, к 17 мая количество эвакуированных СИМ достигло 5,5 тысяч, а к 19-му числу превысило 6100.
Как говорилось в официальных сообщениях полиции, изъятые самокаты были припаркованы с нарушениями правил: «в частности, на тротуарах шириной менее 1,5 метра, ближе 15 метров от остановочных пунктов, ближе 5 метров от подземных переходов и даже на мостах». Также отмечалось о том, что часть СИМ была изъята в рамках расследования уголовного дела о травмировании 9-летнего мальчика в сентябре прошлого года. Наконец, в сообщении полиции прямо подчеркивалось: по мнению правоохранителей, электросамокаты не должны ездить по тротуарам.
Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области
Из сообщения в официальном Telegram-канале:
Замначальника регионального УГИБДД отметил, что Управление, задача которого — обеспечение безопасности жизни и здоровья граждан, выступает категорически против передвижения СИМ по городским тротуарам.
Ту же самую позицию озвучили и власти города — 14 мая, в день начала операции «Кикшеринг» губернатор Петербурга Александр Беглов выступил со своим традиционным отчетом о работе городского правительства. В нем, он, помимо прочего, сообщил о разработке законопроекта, запрещающего езду на электросамокатах по тротуарам и площадям. Редакция обратилась к главе пресс-службы администрации Петербурга Инне Карпушиной с просьбой прокомментировать эвакуации самокатов, она ответила, что этот вопрос находится в компетенции ГУ МВД.
Что говорят кикшеринги?
Происходящее стало для сервисов большой неожиданностью, говорит директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. «Пока яснее ситуация не стала, — признается она, — нет понимания даже, завершились ли эвакуации самокатов, и если да, то на какой срок».
«Ни одного официального документа мы не видели, — продолжает Эрдман. — Иногда непонятно, откуда самокаты были изъяты, и пока коллеги из сервисов не увидят какие-то постановления [полиции относительно эвакуации на штрафстоянки], делать выводы довольно сложно». При этом глава ассоциации отметила, что компании пытаются вести диалог с властями, а также признают, что поведение пользователей сервисов в этом сезоне «выходит за грани разумного».
Ксения Эрдман
Директор Ассоциации операторов микромобильности:
Правильная парковка — это ответственность не только кикшеринга, но и того человека, который им пользуется. Взял самокат на парковке — верни его обратно на парковку, не надо его где попало оставлять. Иногда ощущение, что человек ехал-ехал и его просто унесло НЛО, потому что другой причины, почему самокат брошен посреди тротуара, я не нахожу.
В пресс-службе сервиса Woosh заявили, что пока не готовы подробно комментировать ситуацию с изъятием самокатов, при этом подчеркнули, что сервис «практикует нулевую толерантность к нарушениям [правил аренды]», за которые предусмотрены штрафы и блокировки аккаунтов. Во внешней пресс-службе «Яндекс Go» подчеркнули, что «сервис будет работать над тем, чтобы в городе появилось больше организованных парковочных мест, а также развивать проекты, направленные на безопасность и культуру вождения».
В пресс-службе компании Юрент отметили, что пока не располагают информацией о числе изъятых самокатов и «ждут, когда будет понятна процедура выдачи техники, чтобы вернуть самокаты в город». В сервисе также подчеркнули, что оперативно реагируют на нарушения пользовательского соглашения и ПДД, используя штрафы и блокировки аккаунтов.
При этом представители индустрии говорят о том, что сама по себе идея разделения потоков пешеходов и СИМ здравая. Однако, подчеркивают они, проблема в том, что в Петербурге недостаточно велоинфраструктуры для этого.
Ксения Эрдман
Директор Ассоциации операторов микромобильности:
Согласно ПДД, СИМ двигаются по велоинфраструктуре и лишь в ее отсутствии по тротуарам. Но в Петербурге велодорожек, если не ошибаюсь, 115 или 120 км. В таких условиях, если мы запрещаем самокатам ездить по тротуарам, мы либо полностью лишаем петербуржцев этого вида транспорта, либо перемещаем их на автомобильную дорогу и смотрим, какое количество аварий с самокатами будет там происходить.
Что говорят эксперты?
Причина майской кампании против электросамокатов — начало очередного самокатного сезона, спровоцировавшего много жалоб, считает Герман Мойзес, исполнительный директор ассоциации «Пошли-поехали». При этом, полагает он, город недостаточно делает для развития велоинфраструктуры, а шеринги — для контроля за пользователями.
Герман Мойзес
Исполнительный директор ассоциации «Пошли-поехали»:
Все это порождает конфликт, и проще всего взять и запретить, чем решать нарастающую проблему. Хорошим и оперативным решением было бы нанести временную разметку велополос и зонально снизить скорость автомобильного движения до относительно безопасных для всех 40–50 км в час для мест с большими потоками пешеходов, велосипедистов и пользователей СИМ. Хочется всем напомнить, что пользователи осуществляют миллионы поездок и далеко не все из них нарушают правила. Поэтому лучше думать не о борьбе с самокатами, а о создании условий для безопасного передвижения и профилактики нарушений.
Георгий Фролов, руководитель проектов в компании «STEP. Транспортные решения» также полагает, ограничения для самокатов в Петербурге действительно нужны, но при этом необходимо оценивать баланс пользы и вредя от них. Важно помнить, настаивает эксперт, что кикшеринг — не только источник опасности, но и важная часть городской инфраструктуры и альтернатива личному автомобилю. «От города хочется увидеть прозрачную дорожную карту, где будет здравое сочетание действительно необходимых и обоснованных данными ограничений при активном содействии развитию кикшеринга там, где он нужен», — говорит он.
Алексей Смирнов
Директор по развитию компании «STEP. Транспортные решения»:
Как следует действовать? Развиваем велоинфраструктуру. После этого просто по ПДД пользователи СИМ уже будут обязаны двигаться по ней, и уже никого репрессировать и заставлять не придется. При качественной инфраструктуре люди будут ею пользоваться, а не ездить по тротуарам. Ну и, конечно, нужно проводить просветительскую, информационную работу с пользователями.
Впрочем, полагает политический обозреватель Михаил Шевчук, важно помнить, что проблема электросамокатов сегодня не только транспортная, но и политическая. Не так давно в городе пытались организовать референдум против электросамокатов, напоминает эксперт, поэтому городским властям также важно показать внимание к этой теме. «Транспорт — вообще одна из "вечнозеленых" тем, которые всегда были и остаются острыми и всегда вызывали критику, а игнорировать ее перед выборами в Смольном не могут», — напоминает он.
«В предвыборный период можно акцентировать внимание на данную проблему, а властные структуры находятся в ситуации, когда не прореагировать нельзя. Этим могут воспользоваться политические конкуренты и добиться от администрации решения, которое она не приняла в обычной ситуации», — добавляет Николай Баранов, профессор Президентской академии в Санкт-Петербурге.
Что будет с кикшерингом в Петербурге?
Как говорит Ксения Эрдман из Ассоциации операторов микромобильности, сервисы намерены продолжать работу с властями и работать над безопасностью электросамокатов. Вопрос об уходе кикшеринга из Петербурга пока не стоит, хотя, признается Эрдман, такой сценарий полностью исключать нельзя.
«В любом городе учитывается эта вероятность как худший сценарий, — отмечает глава Ассоциации, — но до этого не хотелось бы доводить. Санкт-Петербург очень активен с точки зрения пользования микромобильностью. При этом важно помнить, что кикшеринг — это не только про бизнес. Компании выполняют важную функцию, давая быстро и комфортно перемещаться по городу».
При этом, предупреждает Георгий Фролов, тотальный запрет кикшеринга не решит проблему безопасности на тротуарах. «Всегда остаются неподконтрольные пользователи личных СИМ, на которых никакие "слепые зоны" не действуют и которые создают более половины ДТП, согласно официальной статистике», — заключил он.
Впрочем, как полагает политический обозреватель Михаил Шевчук, кардинальных изменений в итоге не последует. «Накал значительно снизится после выборов. Кикшеринговые компании в целом очень плотно сотрудничают и с городскими властями, и с полицией, всегда стараются и сотрудничать, и выполнять требования, так что рубить им головы не будут. Введут новые ограничения, но усиленный контроль после выборов, вероятнее всего, ослабнет, и в целом процесс повернет в рутинное русло — самокаты будут ездить, иногда нарушать, иногда их будут штрафовать», — заключил он.
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