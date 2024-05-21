Сезон охоты на самокаты! Почему в Петербурге их тысячами увозят на штрафстоянки и грозят запретить на тротуарах? Останется ли кикшеринг в городе?

«В Санкт-Петербурге проводится профилактическая операция "Кикшеринг"» — такое сообщение в середине мая появилось в официальном Telegram-канале городской полиции. В тексте говорилось, что главной задачей этой кампании является проверка того, насколько пользователи прокатных самокатов соблюдают ПДД, а сами сервисы исполняют «договоренности», достигнутые между ними и администрацией города.

В результате только в ночь на 15 мая было изъято более 2200 прокатных самокатов, или на бюрократическом языке — «средств индивидуальной мобильности» (СИМ). В ГИБДД предупреждали, что такие рейды будут регулярными, фактически они стали едва ли не ежедневными. Так, к 17 мая количество эвакуированных СИМ достигло 5,5 тысяч, а к 19-му числу превысило 6100.

Как говорилось в официальных сообщениях полиции, изъятые самокаты были припаркованы с нарушениями правил: «в частности, на тротуарах шириной менее 1,5 метра, ближе 15 метров от остановочных пунктов, ближе 5 метров от подземных переходов и даже на мостах». Также отмечалось о том, что часть СИМ была изъята в рамках расследования уголовного дела о травмировании 9-летнего мальчика в сентябре прошлого года. Наконец, в сообщении полиции прямо подчеркивалось: по мнению правоохранителей, электросамокаты не должны ездить по тротуарам.