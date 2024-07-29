В центре Петербурга запретят парковку электросамокатов на постоянной основе

Губернатор Александр Беглов поручил ввести запрет на парковку средств индивидуальной мобильности в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах с 1 августа 2024 года. Он добавил, что со стороны горожан было много нареканий «на хаотичную парковку, которая создает препятствия для пешеходов».

Ранее ограничения для самокатов вводили на время проведения Петербургского международного экономического форума, Военно-морского салона и праздника «Алые паруса» в районах проведения этих мероприятий.

«Положительный эффект был отмечен жителями и гостями города. Считаю необходимым ввести ограничения на постоянной основе. Прошу Комитет по транспорту до 1 августа обеспечить введение этой меры в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. С 1 августа парковка средств индивидуальной мобильности в центре города должна быть запрещена», — подчеркнул губернатор.

«Вследствие высокого туристического и пешеходного трафика в центральной части Петербурга операторы кикшеринга приняли совместное с городом решение сделать ее транзитной зоной — там можно будет проехать на самокате, а вот припарковать его будет нельзя. Речь идет о Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. Ранее, комитет по развитию туризма сообщил, что за шесть месяцев город посетили почти 5 млн туристов, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года. Уже сегодня ввиду особенностей инфраструктуры (а, именно, узких тротуаров) и высокого пешеходного потока езда на самокатах по центру Петербурга весьма затруднительна.

Операторы кикшеринга также понимают важность сохранения возможности комфортных поездок для своих пользователей в центре города, поскольку по статистике порядка 40% из них совершаются в центре, плюс являются целевыми — пользователи используют самокаты не просто для прогулок, а чтобы добраться из точки А в точку Б. Поэтому, мы будем работать над организацией парковок с учетом особенностей пешеходной инфраструктуры в этих районах — чтобы удобство для транспортных поездок сохранилось», — рассказали в пресс-службе МТС Юрент.