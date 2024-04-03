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Транспорт

В Петербурге предлагают ввести полный запрет электросамокатов

Команда активистов «Центральный район за комфортную среду обитания» хочет провести референдум о полном запрете электросамокатов. Сейчас они анонсировали создание инициативной группы по подготовке к голосованию, в которую собираются набрать 300 человек.

Kalabi Yau / Shutterstock.com

«Признаем, что полный запрет выглядит как исключительная мера. Но до момента создания инфраструктуры, позволяющей реализовать на практике распиаренные городской администрацией правила пользования такими средствами передвижения, мера эта жизненно необходима», — говорится в сообщении активистов.

Организаторы хотят собрать инициативную группу как минимум из 300 человек. На референдуме инициаторы хотят поднять вопрос о полном запрете использования арендных электросамокатов, электровелосипедов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес и иных аналогичных средств. Собранные подписи планируют отдать в Горизбирком.

Активисты предполагают, что смогут провести референдум одновременно с губернаторской и муниципальной кампаниями в сентябре 2024 года.

При этом представители кикшеринговых компаний считают, что инфраструктура в Петербурге есть, а уничтожать диалог между властью и бизнесом, когда электросамокаты наконец стали полноправными участниками дорожного движения, нецелесообразно, пишет «Деловой Петербург».

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