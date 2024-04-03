В Петербурге предлагают ввести полный запрет электросамокатов

Команда активистов «Центральный район за комфортную среду обитания» хочет провести референдум о полном запрете электросамокатов. Сейчас они анонсировали создание инициативной группы по подготовке к голосованию, в которую собираются набрать 300 человек.
«Признаем, что полный запрет выглядит как исключительная мера. Но до момента создания инфраструктуры, позволяющей реализовать на практике распиаренные городской администрацией правила пользования такими средствами передвижения, мера эта жизненно необходима», — говорится в сообщении активистов.
Организаторы хотят собрать инициативную группу как минимум из 300 человек. На референдуме инициаторы хотят поднять вопрос о полном запрете использования арендных электросамокатов, электровелосипедов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес и иных аналогичных средств. Собранные подписи планируют отдать в Горизбирком.
Активисты предполагают, что смогут провести референдум одновременно с губернаторской и муниципальной кампаниями в сентябре 2024 года.
При этом представители кикшеринговых компаний считают, что инфраструктура в Петербурге есть, а уничтожать диалог между властью и бизнесом, когда электросамокаты наконец стали полноправными участниками дорожного движения, нецелесообразно, пишет «Деловой Петербург».
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