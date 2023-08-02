На пути коричневой линии метро встали грунтовые воды. Перенесут ли запуск станций на юго-западе Петербурга?

«Разумеется, все пошло не по плану»

Шестая линия петербургского метро (на планах она обозначается коричневым цветом) должна соединить через центр юго-западную и северо-восточную части города. Станция «Юго-Западная» (Еще ее именуют «Казаковской». — Прим. ред.) должна стать первой в Красносельском районе.

Идея строительства возникла еще в 1980-х годах, когда Красносельский и Калининский районы активно застраивали жильем. Однако в ту пору все силы ленинградских метростроителей были брошены на проектирование и строительство пятой (фиолетовой) линии метро. Тем не менее на перспективной схеме развития метро в 1990 году линия от Пискаревки до Юго-Запада уже была обозначена.

«Начало [полноценного] проектирования шестой линии должно было прийтись на 1990-е годы, но, разумеется, все пошло не по плану, — рассказывает в беседе с «Собака.ru» транспортный эксперт Георгий Фролов. — Темпы метростроения снизились, да и заметную часть ресурсов забрал размыв (Размыв грунта произошел на красной ветке между «Академической» и «Лесной»: в 1995 году перегон пришлось закрыть на 9 лет. — Прим. ред.)».

Впрочем, работа над шестой линией метрополитена не была полностью заброшена. Время от времени о ней появлялись новости: так, в 2007 году утвердили ее проект, а в 2009 году вышло постановление за подписью на тот момент губернатора Валентины Матвиенко, где присвоили названия «строящимся и проектируемым станциям Петербургского метрополитена». В их число попали две станции будущей шестой ветки — «Путиловская» и «Броневая».