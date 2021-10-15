За 10 лет в Петербурге могли построить 22 станции метро, но что-то пошло не так. Градопланировщик Людмила Истомина — о том, что именно

Конечно, только ввод новых станций не решит транспортную проблему Петербурга и не избавит город от пробок. В большинстве городов мира, эта проблема решается целым комплексом мер. Здесь стоит вспомнить и упорядочение парковочного пространства, и организацию платного въезда в центральные районы, и создание совместных автомобильно-велосипедно-пешеходных пространств, и приоритета общественного транспорта над личными автомобилями. И, конечно же, не надо забывать о развитии магистрального рельсового транспорта. Метрополитен здесь — только одна из мер.

Не стоит, как это иногда делается, противопоставлять друг другу метро, скоростной трамвай и железную дорогу. Это виды транспорта с высокой провозной способностью, которые совместно обслуживают транспортные потребности жителей многих крупнейших городов мира. Если в Петербурге уже есть железнодорожная инфраструктура – давайте использовать ее максимально эффективно – не только под потребности перевозки грузов и пассажиров пригородного и дальнего сообщения, но и для внутригородских перевозок. Если есть трамвайные пути – давайте их обособим от движения автотранспорта, настроим приоритетное прохождение перекрестков, и трамвай сможет эффективно работать не только на подвоз пассажиров к метро, но станет настоящим магистральным транспортом.

Главный принцип – не стоит дублировать линии одного вида магистрального транспорта новыми линиями другого – например, не стоит параллельно существующим путям железной дороги проектировать трамвайную линию, следует стараться максимально эффективно использовать уже ту инфраструктуру, которая имеется на обслуживаемом направлении. Тогда, возможно, решать проблемы городского транспорта удастся быстрее, даже если нарастить темпы строительства метро не получится. Хотя обойтись без развития подземки все равно не удастся.