Сколько станций метро реально можно построить в Петербурге за ближайшие 10 лет?

До 2032 года в Петербурге должны построить 20 новых станций метро. Такие амбициозные планы озвучил губернатор Петербурга Александр Беглов. Кроме того, планируется реконструировать еще 12 станций городской подземки. Можно ли соблюсти эти темпы физически, учитывая непростые петербургские грунты? Сколько на это может потребоваться денег? И какие еще подводные камни могут помешать реализации этой задачи. Об этом «Собака.ru» рассказали урбанист и автор телеграм-канала «Петербуржец в ДепТрансе» Георгий Фролов и транспортный инженер бюро OTS Lab, автор телеграм-канала «Город в движении» Дмитрий Баранов.
Реально в принципе построить 20 станций за 10 лет?
Георгий Фролов: Физически реальны любые темпы. Вопрос только в том, сколько мы за это платим и на чем экономим, чтобы любой ценой уложиться в бюджет.
Ранее (до 2022 года) на метростроение планировалось тратить свыше 50 млрд рублей ежегодно, причем прямо с 2023 года. Но теперь более 50 млрд в год заложены только с 2024 года.
Будут ли они — нам еще только предстоит узнать, но даже если мы считаем, что город будет выдерживать финансирование на уровне 50-60 млрд в год, то с учетом существующих технологий 21 станция никак не получится. По оптимистичным прогнозам успеть получится около 14-ти. К 2032 году, вероятнее всего, пройдут очень трудоемкий участок Красносельско-Калининской линии от «Каретной» (Обводного-канала-2) до «Суворовской» и ее же продление за «Юго-Западную» до «Сосновой поляны».
Что нужно, чтобы успеть построить все 20 станций?
Георгий Фролов: Чтобы успеть построить все запланированные участки с 21 станцией, после 2025 года надо будет наращивать финансирование до 60-70 млрд ежегодно (все цифры без учёта инфляции). Плюс не позднее следующего года должно начаться активное строительство двух новых участков метро: запланированного продолжения третьей линии до Каменки и шестой линии в центр до «Обводного канала». В принципе, ничего нереального здесь нет, но именно финансирование с учётом того, что что-то происходит, выглядит слабым звеном.
Дмитрий Баранов: Помимо финансирования, необходимо чтобы было кому строить. Основной подрядчик «Метрострой северной столицы», как мне кажется, вряд ли осилит такие темпы. Можно, конечно, нанять новых подрядчиков, которые никогда метро не строили, но метро — это очень сложное сооружение, и люди без опыта вряд ли хорошо справятся. То есть в любом случае будет какой-то период проб и ошибок.
Реально ли выполнение этих условий?
Дмитрий Баранов: На подготовку компетентных специалистов нужно время. И тут никакие ресурсы не решают этой проблемы. Можно разве что из Москвы кого-то пригласить, но не факт, что у них есть свободные мощности.
Думаю, в ближайшие несколько лет резкого ускорения строительства метро ждать не стоит. Темп вырасти может, но это будет происходить постепенно. При условии наличия финансирования, конечно.
Что же делать?
Георгий Фролов: Со всеми планируемыми стройками, возможно, стоит взять короткую паузу. Как отдельные проекты, так и программа строительства метро в целом представляют из себя сейчас бесконечные актуализации решений, принятых в лучшем случае в нулевые, а то и нарисованных ещё в советское время.
Так, станции продления третьей линии имеют недостаточно выгодный охват застройки, а станции шестой (коричневой) ветки практически никак не интегрируются с прямо сейчас активно развивающимися пригородными поездами. Пересадки на станции «Броневая» и «Боровая» будут долгими и через улицу, что никак недопустимо в случае, если электрички должны стать «наземным метро» (а их уже даже на схеме метро начали рисовать).
Пересмотреть стоит и саму программу строительства. Наличие в ней сразу 6 разнонаправленных продлений говорит о желании авторов программы догнать расползшийся во все края город. Однако эта гонка уже проиграна. Застройка Комендантского аэродрома уже дошла до границ деревни Каменка — на 2–3 км от будущей конечной. От станций Красноселького радиуса до Новосергиева тоже более 3 км. Вместо Кудрова новой юго-восточной окраиной становится Новосаратовка. Догнать семерых зайцев никак не получится, а значит, город должен расставить приоритеты.
Например, приоритетно реализовывать новую диаметральную шестую, Красносельско-Калининскую, линию сразу на всём её протяжении от Ручьёв до Сосновой поляны. Сосредоточение ресурсов позволит оптимизировать расходы и, что ещё важнее, сфокусировать застройщиков на прилегающих к будущей линии территориях, что чуть сдержит расползание городской периферии.
На прочих же направлениях в это время необходимо будет заняться развитием пригородных поездов и наземного транспорта. Что особенно удачно, большинство пригородных направлений как раз могут быть интегрированы с шестой линией метро. На других же направлениях существует огромный потенциал развития наземного транспорта за счёт внедрения выделенных полос, а также строительства трамвайных линий, которые могут как сами быть самостоятельными магистральными линиями транспорта, ведущими в центр города, так и эффективной подвозкой к существующим станциям метро.
Дмитрий Баранов: Метро призвано прежде всего брать на себя такие потоки, с которыми не справляется наземный транспорт. Метро строить очень дорого и долго (особенно в наших сложных геологических условиях) и невозможно построить везде, и до него ещё нужно как-то добираться, им почти не могут пользоваться маломобильные группы. Поэтому сначала нужно максимально развивать наземный транспорт, а уже потом — метро. Ну и загруженное метро нужно чем-то дублировать.
Сейчас в городе большие проблемы с организацией движения наземного транспорта, особенно в центре города. На словах у нас приоритет, а по факту — трамваи стоят в пробках, потому что пути не отделены от потока, высаживают пассажиров под колеса, потому что нет платформ, аварии на путях блокируют движение, выделенки для автобусов запаркованы, в часы пик скорость наземного транспорта сильно падает. Если наземный транспорт будет меньше зависеть от пробок, если будут безопасные и удобные остановки, если не будет сбоев из-за дтп, то во многих местах метро и не понадобится. И можно будет сосредоточить усилия на тех участках, без которых действительно не обойтись.
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