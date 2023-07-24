Сколько станций метро реально можно построить в Петербурге за ближайшие 10 лет?

Реально в принципе построить 20 станций за 10 лет?

Георгий Фролов: Физически реальны любые темпы. Вопрос только в том, сколько мы за это платим и на чем экономим, чтобы любой ценой уложиться в бюджет.

Ранее (до 2022 года) на метростроение планировалось тратить свыше 50 млрд рублей ежегодно, причем прямо с 2023 года. Но теперь более 50 млрд в год заложены только с 2024 года.

Будут ли они — нам еще только предстоит узнать, но даже если мы считаем, что город будет выдерживать финансирование на уровне 50-60 млрд в год, то с учетом существующих технологий 21 станция никак не получится. По оптимистичным прогнозам успеть получится около 14-ти. К 2032 году, вероятнее всего, пройдут очень трудоемкий участок Красносельско-Калининской линии от «Каретной» (Обводного-канала-2) до «Суворовской» и ее же продление за «Юго-Западную» до «Сосновой поляны».