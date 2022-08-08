Беглов пообещал построить в Петербурге 89 новых станций метро и 39 пересадочных узлов

В результате строительства протяженность линий метро должна увеличиться на 139 километров. По словам градоначальника, сейчас в Петербурге работает 72 станции, а протяженность метрополитена составляет 124 километра. Однако Беглов не уточнил сроки первой очереди и строительства всех 89 станций.

Также губернатор сообщил, что согласно генплану, в городе планируется возвести 39 транспортно-пересадочных узлов и создание двух железнодорожных диаметральных маршрутов, которые свяжут север и юг Петербурга.

Как пишет «Фонтанка», ввести 89 станций метро в Петербурге обещали еще 2013 году в рамках «Стратегии-2030». Тогда их планировали построить к 2030 году. Однако за девять лет в городе появились всего пять станций — «Беговая» и «Зенит» на зеленой ветке, а также «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» на фиолетовой.