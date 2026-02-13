Федор Федотов, Мария Абашова, Леон Кемстач и другие герои Собака.ru — про свои романтические провалы и неудачные свидания

актер, звезда «Серебряных коньков»

Я решил влюбиться в одноклассницу. Это стало настоящим событием, потому что я был занятым спортсменом-хоккеистом, которому совсем не до романтики. При всей трусости и застенчивости я пригласил ее на свидание и сводил в зоопарк. Мы гуляли, смеялись. Потом я всю ночь не спал и принял решение, что на следующий день предложу ей стать моей девушкой.

Главной задачей было прийти до уроков, встретить ее и, пока мы идем до школы, рассказать о своих чувствах. Я оказался возле дома одноклассницы на час раньше необходимого, но она так и не вышла. Мне пришлось пойти в школу в одиночестве, а она появилась только к третьему уроку. Выяснилось, что проспала! То, что это произошло в день, когда я хотел предложить ей свою вечную любовь, меня возмутило. Больше я с ней не разговаривал, и мое сердце было разбито.