Федор Федотов, Мария Абашова, Леон Кемстач и другие герои Собака.ru — про свои романтические провалы и неудачные свидания

14 февраля мы прославляем не только счастливые пары. И вообще: неудачные дейты и драматичные развязки отношений — это норма. О своих фейлах в любви по просьбе Собака.ru рассказали актеры Федор Федотов, Леон Кемстач и Мария Мацель, прима-балерина Мария Абашова, а также инфлюенсеры Елизавета Гусевская и Татьяна Столяр. Дисклеймер: брызги от сгущенки, отжимания в снегу и долгий сон могут привести к разбитым сердечкам.
Федор Федотов
актер, звезда «Серебряных коньков»
Я решил влюбиться в одноклассницу. Это стало настоящим событием, потому что я был занятым спортсменом-хоккеистом, которому совсем не до романтики. При всей трусости и застенчивости я пригласил ее на свидание и сводил в зоопарк. Мы гуляли, смеялись. Потом я всю ночь не спал и принял решение, что на следующий день предложу ей стать моей девушкой.
Главной задачей было прийти до уроков, встретить ее и, пока мы идем до школы, рассказать о своих чувствах. Я оказался возле дома одноклассницы на час раньше необходимого, но она так и не вышла. Мне пришлось пойти в школу в одиночестве, а она появилась только к третьему уроку. Выяснилось, что проспала! То, что это произошло в день, когда я хотел предложить ей свою вечную любовь, меня возмутило. Больше я с ней не разговаривал, и мое сердце было разбито.
Мария Абашова
прима Театра балета Бориса Эйфмана
У меня несколько таких историй. Однажды молодой человек так волновался перед свиданием, что выпил лишнего. Полдороги его тошнило, а потом он подарил мне букет роз, на котором обломал все бутоны. Еще как-то раз я решилась на знакомство в соцсетях. Пришла на встречу первой и ждала молодого человека, удивляясь его опозданию. Оказалось, он долгое время прятался за колонной, так как думал, что фотографии в профиле не мои, и на свидание придет какая-то дурнушка.
Был еще парень, который решил отжиматься в снегу на проезжей части в доказательство своей любви. И юноша, который рассказывал про каждое здание города, чем утомил меня так сильно, что я спешно ретировалась, мол, у меня репетиция (эта отмазка всегда работает!).
Мария Мацель
актриса, звезда «Черного облака» и «Перевала Дятлова»
В Минске есть сеть хипстерских блинных «Депо», куда мы как-то раз пошли с мальчиком. Мы сели друг напротив друга, я взяла блинчик со сгущенкой и начала ему что-то эмоционально рассказывать, размахивая руками. Секунд через 30 я заметила, что сгущенка забрызгала и меня, и его. Это было не то, чтобы ужасно неловко, но после мы ни разу не виделись.
Елизавета Гусевская
инфлюенсер, фэшн-блогер
Раньше я думала, что такое случается только в историях из интернета. Я согласилась на свидание с мужчиной, а он пришел со своим другом! Это было больше похоже на встречу с подружками, чем на адекватный дейт. Мы, конечно, общались и шутили, но ощущение странное. Я сказала, что мне надо убегать, и ретировалась. Кажется, это типично для мужчин, которые говорят: «Я приглашаю тебя на лучшее свидание в жизни!» После этой фразы всегда происходят именно такие случаи.
Леон Кемстач
актер, звезда «Слова пацана»
Мне было 13 лет. Мы познакомились на даче с девчонкой, которая жила недалеко от моего поселка. Мы часто общались в общей компании, но я не понимал, куда же сводить ее на первое свидание. В итоге предложил ей покататься по лесу на квадроциклах, и под конец встречи мы были все в грязи. Вышло максимально неловко и забавно. Получилось, что я не знал, как привлечь ее внимание, и просто показал, как сам люблю проводить время.
Татьяна Столяр
журналист, админ «Антиглянца»
В приложении для знакомств у меня стояло описание: «Ищу хорошего мальчика с легкой *** (странностью. — Прим.ред.). Своди меня на незабываемое свидание». И вот мне написал симпатичный айтишник. Когда я пришла на встречу, увидела очень плохо одетого молодого человека. Подумала: что с него взять, он же из IT? И не стала сбегать.
Пока мы гуляли, парень рассказывал, что собирает модели кораблей и работает гейм-дизайнером, а я обратила внимание, что он очень странно быстро говорит. Когда мы оказались в пиццерии, он сказал: «Ну что, хочешь узнать, какая у меня *** (странность. — Прим.ред.)?» Я кивнула. «У меня официально диагностирована шизофрения. Могу показать справку».
Я, конечно же, против шейминга психических заболеваний, но такой *** (странности. — Прим.ред.) никак не ожидала.
