Федор Федотов из «Серебряных коньков»: «В Москву — только по работе, там сразу начинаю хотеть домой в Петербург»

Актер ТЮЗа и хоккеист сыграл в исторической-драматической сказке «Серебряные коньки» романтического доставщика пирогов (он рассекает по рекам и каналам в декорациях имперского Петербурга) — и стал крашем всей России и не только: фильм вышел на Netflix Originals. Федор Федотов — лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2021 в номинации «Кино». Мы решили, что Федору скоро выходить еще и на сцену Каннского кинофестиваля или «Кинотавра» — и провели репетицию. Специально для «Собака.ru» актер назвал имена тех, без кого он бы не стал принцем, хоккеистом и хорошим человеком. Мы насчитали 15 «спасибо»!
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Часы Hublot, поло и брюки Jacquemus (ДЛТ)
Родители — Евгения Тропп и Михаил Федотов
Моя мама — знаменитый театральный критик, а папа — врач и писатель. Если я когда-нибудь получу «Оскар», то свое выступление начну с благодарности именно им. Мама и папа с рождения окружили любовью меня и младшего брата Петю, воспитывая нас не просто как детей, а как хороших людей. Вместе с ними поблагодарю бабушку с дедушкой по маминой линии, которые с нами проводили много времени в детстве. Получается 4 больших «спасибо»!
Тренер — Владимир Суров
Своему тренеру по хоккею я периодически звоню и говорю: «Владимир Анатольевич, лучшее, что я делаю в профессии, я делаю на коньках. Это вы сделали артиста Федотова!» Недавно у меня закончились съемки в сериале «Последний аксель» режиссера Анарио Мамедова, в котором я играю чемпиона России по фигурному катанию. Я хоккеист, а играю фигуриста. В фигурном абсолютно другая техника. Все начинается с первого шага: хоккеист ставит ногу на носок, а фигурист — на ровное лезвие. Как только ты в фигурных коньках ставишь ногу на носок, то моментально летишь носом в лед. Сколько раз я так упал — цифра неприличная! Но в итоге перестроился и получил огромный опыт. У фильма была целая команда тренеров из школы знаменитого петербургского тренера Алексея Мишина. Люди приходили по утрам, чтобы 3–4 часа ежедневно меня переучивать. Им я тоже очень благодарен. Тяжелый труд!
Режиссер(ы) — Майкл Локшин, Константин Соя
Я всегда благодарен режиссерам, но зачастую споры у меня разгораются тоже с режиссерами. Когда я вижу, что мы делаем ерунду и делаем ее бескомпромиссно, то понимаю — творчество закончилось, началась работа. И сразу хочу домой. Заземляюсь и понимаю, что «вышивание облаков на небе» — все (а ведь именно этим мы в искусстве занимаемся). Начались бензопилы, перфоратор и топоры. Несмотря на то, что Майкл Локшин, режиссер «Серебряных коньков», сам был дебютантом, на съемочной площадке он успевал разговаривать с каждым, детально объяснял, что конкретно хочет. Кстати, я знаю человека, который станет именно моим режиссером. Его имя — Константин Соя, он мой однокурсник. Костя уже работал в Александринке и ставил в нашем СХТ (Социально-художественный театр, основанный выпускниками курса Грачевой в 2016 году. — Прим. ред.). Скоро он закончит магистратуру — и тогда Федор Федотов и Константин Соя станут непобедимым театральным союзом. Мы соберем несколько «Золотых масок», «Золотых софитов», «Прорывов» и… двинемся дальше. Поэтому спасибо Косте! (Улыбается.)
Партнерша — Соня Присс
Я очень рад, что именно вместе с Соней мы сыграли главные роли в «Серебряных коньках». На съемках стали большими друзьями, и я даже не знаю, кто из нас волновался больше. Когда мы приехали на «Вечерний Ургант», я помню, как у Сони затряслась рука и как крепко я ее сжимал.
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кадр из фильма «Серебряные коньки»
Наставник — Юра Борисов
Во время съемок «Серебряных коньков» Юра Борисов сказал мне, чтобы я не терял лицо и старался не повторяться в ролях, не растворялся в профессии. Соглашаясь на роль в «Акселе», я вспоминал его слова и очень переживал. Оказалось, напрасно. Кстати, мой персонаж в этом сериале круто одевается! Я носил на площадке «Акселя» цветное пальто, которое сам никогда бы в жизни не купил. Я бы выбрал однотонное, чтобы выйти осенью, дойти до театра и снять. А в том — хоть на красную дорожку. Когда я приехал после свадьбы на съемки, мне сказали: «Забирай пальто. Снимайся в нем, а потом — оно твое!»
Коллега — Олег Меньшиков
На следующий день после «Акселя» я поехал на съемки пилота сериала «Гнать» режиссера Леши Соболева для «ТНТ Премьер». Это сериал про автоугонщика, действие которого происходит в провинциальном городке, где царит атмосфера 1990-х и разворачивается криминально -детективная история. За сценарий отвечала команда, которая запускала в прокат «Реальных пацанов», «Ольгу», «Физрука». В этот раз ребята решили снять не комедию, а драму. Им для нее потребовался Меньшиков и… я! Самые сложные сцены мы снимали в первый день, поэтому времени на подробное знакомство не было. Но в итоге у нас получилось невероятное партнерство с Олегом Евгеньевичем, он великий артист.
Агент — Митя Савельев
Митя блестяще делает свою работу, за что его многие не любят, а я — обожаю. Нас познакомила Елена Вольгуст, театровед. За что, кстати, ей тоже огромное спасибо. Она встретила Митю и спросила его: «Митя, тебе нужен принц? В ТЮЗе есть один». Не думаю, что Митя просто так пришел бы на спектакль «Вино из одуванчиков». (Смеется.) Потом мы встретились, Митя сказал: «Ну что, давай поработаем?» Я ответил: «Давайте». Так все и началось. Я благодарен Мите. Это можно крупным шрифтом выделить? Агент — неблагодарная профессия, о которой актеры часто забывают. Забывают, добившись успеха. А стоило бы помнить: если бы агент не договорился, что ты утром едешь на такси на съемку, ты бы остался дома.
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Портрет Федора сделан в Художественно-промышленной академии имени банкира и мецената барона Александра Штиглица, в здании которой по сюжету фильма «Серебряные коньки» (реж. Михаил Локшин) находились Бестужевские курсы.
Учитель — Лариса Грачева
Сейчас конец мая вызывает у меня противоречивые эмоции. 31 мая — день рождения Мастера, и обычно мы за неделю и больше готовились к этому дню, а теперь просто вспоминаем о человеке. Мне очень жаль, что Лариса Вячеславовна не видит тех успехов, которых достигают ее ученики. У Ларисы Вячеславовны была цель воспитать порядочных людей, и теперь, после ее ухода, мы еще больше стараемся соответствовать этому.
Друг — Буянто Лхасаранов
Армия подарила мне друга. С Буянто мы случайно сели в автобусе рядом и больше не расставались. Прошагали 365 дней нога в ногу до момента, когда приехали увольняться. Помню, мы шли с Буянто зимой под снегом и солдатским матом обсуждали какой-то европейский музей живописи и классическую музыку. Невероятно! Он из Улан-Удэ, учится в Петербургской консерватории, играет на виолончели. И в армию он пошел, как и я, с расчетом попасть в Ансамбль песни и пляски (туда мы, кстати, попали, совсем не сразу, но все же!). Армейский опыт мне уже пригодился в кино: я снимался в военной короткометражке «Любушка», и ребята-реконструкторы, которые пришли играть мой полк, не умели маршировать и отдавать честь. Я попросил режиссера в перерывах между съемками их учить строевой подготовке — ходили, маршировали. Получилось неплохо.
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Поло и брюки Jacquemus, обувь Bottega Veneta (все — ДЛТ)
Брат — Петр Федотов
Мой младший брат — мой лучший друг. Это человек с сильным спортивным чутьем и мудростью. А еще Петя — потрясающий спортсмен, он профессионально занимается теннисом, и с ним всегда можно сыграть в футбол. Я обожаю футбол. Футбол и театр для меня невероятно похожи, и пандемия эту схожесть обнажила. Что сейчас происходит? Те же игроки, те же судьи, те же деньги. Но на трибунах нет зрителей, и это другая игра. «Барселона», моя любимая команда, может проиграть сейчас нашей сборной ТЮЗа по футболу. Я уверен. Неотъемлемая часть игры — это люди, для которых ты делом занимаешься. Если собирается стотысячный стадион и даже 90 тысяч из них тихонько кричат: «Барселона», игроки забивают не два гола, а десять. Играть перед пустыми трибунами и играть на 50 % зала — одинаково. Часть энергии уходит в пустоту.
Жена — Настя Грибова
Это невероятное счастье — носить кольцо и говорить с важным видом кому-нибудь: «Знаете, я сегодня буду с женой…» С Настей мы дружили 8 лет, вместе учились, а год назад посмотрели друг на друга и подумали: «А почему не попробовать?» В прошлом году Настя написала сценарий для фильма, а в этом его сняла. Он называется «Дети, которыми мы были», очень крутой. Мы с Настей недавно сыграли свадьбу, которая прошла счастливо, спокойно и уверенно. Кто-то может говорить, что свадебные обряды и традиции — никому не нужны. Я не согласен. Это важный день для тебя и для всех, кто к тебе приходит. Должны быть дни, когда все вокруг вслух говорят друг другу что-то хорошее.
Дом — Петербург
В Москву — только по работе. Я выхожу из поезда на Ленинградском вокзале и начинаю хотеть домой. Мне даже текст не надо учить заранее: пока еду сквозь город, могу целый сценарий выучить. Я люблю время, когда смена закончилась и до поезда еще часа полтора. Ты точно знаешь, что сейчас поедешь домой, и высчитываешь: «Так, час буду ехать до вокзала, а еще полчаса могу погулять где-то рядом под музыку в наушниках». Так происходит не только с Москвой: обожаю Европу, Рим, но проходит 5–6 дней, и я понимаю: «Пора домой». Я очень люблю Петербург, особенно пересечение Невского и Литейного. И советую на пересечении этих улиц приостановиться и просто посмотреть на город, чтобы по-настоящему его увидеть.
Текст: Алина Исмаилова
Фото: Алексей Корзов
Стиль: Эльмира Тулебаева
Волосы: Маргарита Прокопьева
Свет: Иван Волков, Skypoint
Благодарим администрацию Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. Штиглица за помощь в организации и проведении съемки
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
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