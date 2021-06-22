Федор Федотов из «Серебряных коньков»: «В Москву — только по работе, там сразу начинаю хотеть домой в Петербург»

Брат — Петр Федотов

Мой младший брат — мой лучший друг. Это человек с сильным спортивным чутьем и мудростью. А еще Петя — потрясающий спортсмен, он профессионально занимается теннисом, и с ним всегда можно сыграть в футбол. Я обожаю футбол. Футбол и театр для меня невероятно похожи, и пандемия эту схожесть обнажила. Что сейчас происходит? Те же игроки, те же судьи, те же деньги. Но на трибунах нет зрителей, и это другая игра. «Барселона», моя любимая команда, может проиграть сейчас нашей сборной ТЮЗа по футболу. Я уверен. Неотъемлемая часть игры — это люди, для которых ты делом занимаешься. Если собирается стотысячный стадион и даже 90 тысяч из них тихонько кричат: «Барселона», игроки забивают не два гола, а десять. Играть перед пустыми трибунами и играть на 50 % зала — одинаково. Часть энергии уходит в пустоту.

Жена — Настя Грибова

Это невероятное счастье — носить кольцо и говорить с важным видом кому-нибудь: «Знаете, я сегодня буду с женой…» С Настей мы дружили 8 лет, вместе учились, а год назад посмотрели друг на друга и подумали: «А почему не попробовать?» В прошлом году Настя написала сценарий для фильма, а в этом его сняла. Он называется «Дети, которыми мы были», очень крутой. Мы с Настей недавно сыграли свадьбу, которая прошла счастливо, спокойно и уверенно. Кто-то может говорить, что свадебные обряды и традиции — никому не нужны. Я не согласен. Это важный день для тебя и для всех, кто к тебе приходит. Должны быть дни, когда все вокруг вслух говорят друг другу что-то хорошее.

Дом — Петербург

В Москву — только по работе. Я выхожу из поезда на Ленинградском вокзале и начинаю хотеть домой. Мне даже текст не надо учить заранее: пока еду сквозь город, могу целый сценарий выучить. Я люблю время, когда смена закончилась и до поезда еще часа полтора. Ты точно знаешь, что сейчас поедешь домой, и высчитываешь: «Так, час буду ехать до вокзала, а еще полчаса могу погулять где-то рядом под музыку в наушниках». Так происходит не только с Москвой: обожаю Европу, Рим, но проходит 5–6 дней, и я понимаю: «Пора домой». Я очень люблю Петербург, особенно пересечение Невского и Литейного. И советую на пересечении этих улиц приостановиться и просто посмотреть на город, чтобы по-настоящему его увидеть.