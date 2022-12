Инфлюенсер Елизавета Гусевская: «Если описывать мой стиль, то это точно не less is more, а more is more»

Если описывать мой стиль, то это точно не less is more, а more is more (Смеется). Я легко могу и перья, и кружево надеть вместе и выйти так в магазин. А если праздник или праздничное настроение, то тем более — ударяюсь во все тяжкие! Важная оговорка: нужно уметь все это носить. Я, как мне кажется, умею.