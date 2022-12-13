Инфлюенсер Елизавета Гусевская: «Если описывать мой стиль, то это точно не less is more, а more is more»

Блогер Лиза Гусевская знает, как сочетать в одном образе перья, пайетки, кружево, жемчуг и коллекционные кроссовки. Мы встретились с ней в ДЛТ за несколько часов до церемонии «Best Dressed в Петербурге» — 2022 и попросили провести мастер-класс. А заодно взяли несколько рекомендаций по составлению новогоднего лука, который наверняка залетит во все тренды.
Платье Tom Ford, сапоги Balenciaga, сумка By Far (все — ДЛТ)
Если описывать мой стиль, то это точно не less is more, а more is more (Смеется). Я легко могу и перья, и кружево надеть вместе и выйти так в магазин. А если праздник или праздничное настроение, то тем более — ударяюсь во все тяжкие! Важная оговорка: нужно уметь все это носить. Я, как мне кажется, умею.
Еще одна сторона моего стиля — гранж или спорт. Коллекционирую кроссовки, например. Причем я не из тех сникерхедов, которые ставят свои экспонаты на полку и любуются. Свои пары-фавориты я ношу постоянно. Мой топ-3: Nike Air Jordan Travis Scott, Ben & Jerry’s x Nike SB Dunk Low «Chunky Dunky» и Sean Cliver x Nike. Последняя модель прям новогодняя — из бархата, с блестящей подошвой, золотыми и серебряными шнурками.
Главная вещь новогоднего образа — платье. Я всегда отталкиваюсь именно от него. Можно, конечно, сделать основным костюм или юбку, но платье все-таки самый нарядный элемент гардероба. Многие при выборе новогоднего наряда ориентируются на цвет символа грядущего года. Я достаточно скептично к этому отношусь, но иногда задумываюсь, что может стоит брать это во внимание. А то надену красное вместо синего и что-то пойдет не так (Смеется).
Беспроигрышный вариант для праздника — жемчуг. Я недавно была на мероприятии в кольчуге из жемчуга ручной работы — смотрится очень эффектно. Он хорош в любых вариациях — в качестве украшения, на сумке или других аксессуарах. Блестки тоже прекрасно подойдут для новогоднего образа.
Не люблю ходить по магазинам, покупаю в основном онлайн. В том числе в ДЛТ. Последнее мое приобретение — бежевые таби Maison Margiela. Вообще люблю бренд Maison Margiela, а еще Dior, Simone Rocha, Iris van Herpen. При этом при выборе вещей ориентируюсь, в первую очередь, на их визуальную привлекательность, а не на марки. Если нравится, беру, даже если бренд мне незнаком. Моя история — это сложные лекала, принты, небанальные материалы.
Я четко разделяю тех дизайнеров, кто делает коммерцию, и тех, кого действительно можно назвать творцами. Из локальных представителей индустрии выделяю Татьяну Кочнову, Рому Уварова, из марок — MAD DAISY, Bunny Poem, Planta Rosa.
Фото: Надежда Дискант
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