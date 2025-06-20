КАД-2 вокруг Петербурга, первый кроссовер от Lada, доллар по 100 рублей и отключения интернета — чем запомнится ПМЭФ-2025

«Охлаждение» экономики и ключевая ставка в 10% летом 2027-го

Одной из важнейших тем, обсуждавшихся на разных панелях форума, стало «охлаждение» российской экономики в условиях крайне высокой ключевой ставки. Так, министр экономического развития Максим Решетников даже заявил, что Россия сейчас оказалась на грани рецессии.

«По цифрам у нас охлаждение, но все наши цифры это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса и по индикаторам, мы в общем уже, мне кажется, на грани перехода в рецессию», — сказал он.

Глава Минфина Антон Силуанов во время той же дискуссии выразился мягче. Он назвал сложившуюся ситуацию «похолоданием», добавив, что «после холода всегда приходит лето». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и вовсе сказала, что российская экономика находится на стадии «выхода из перегрева».

Не удивительно на этом фоне, что немало времени спикеры форума посвятили ключевой ставке. Руководительница Центробанка в очередной раз подчеркнула, что ставка будет снижаться по мере замедления инфляции. При этом зампред правления «Сбера» Анатолий Попов заявил, что базовый сценарий аналитиков его банка сводится к тому, что отметки в 10% ключевая ставка достигнет в июне 2027 года.