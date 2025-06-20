КАД-2 вокруг Петербурга, первый кроссовер от Lada, доллар по 100 рублей и отключения интернета — чем запомнится ПМЭФ-2025

Постепенно заканчивается программа Петербургского экономического форума. Горожанам 28-й по счету ПМЭФ запомнится, прежде всего, беспрецедентными мерами безопасности — в частности перебоями с мобильным интернетом в южных районах. Однако на самом форуме прозвучали важные заявления, которые будут актуальны и после того, как Петербург покинут высокие гости из более чем сотни стран мира. Максимально коротко рассказываем о том, что форум принес городу, и не только.
Сроки строительства КАД-2
В первый день работы ПМЭФ губернатор Петербурга Александр Беглов дал интервью ТАСС и РИА «Новости». В них он рассказал о нескольких крупных проектах, связанных с городом, а точнее с его транспортной инфраструктурой.
К примеру, градоначальник анонсировал начало строительства второй кольцевой дороги в ближайшие пять лет. По его словам, особенно важной частью магистрали станет юго-восточная часть, Так, через Неву (выше по течению, чем Большой Обуховский) появится новый мост, который должен забрать на себя часть транзитного трафика из Карелии и Мурманской области. «Предварительно реализация проекта КАД-2 начнется в 2027-2030 годах», — заявил Беглов.
Первый кроссовер от Lada
Самой обсуждаемой новостью первого дня ПМЭФ стала презентация «Автоваза». На ней крупнейший российский автопроизводитель показал свой первый кроссовер — Lada Azimut. Как утверждается, модель построена на базе Lada Vesta, а первые машины могут сойти с конвейера уже в 2026 году. Ориентировочная цена новинки на рынке — 2,5 млн рублей.
Впрочем, презентацию сопровождал неожиданный скандал. На следующий день после презентации появилась новость о том, что Роспатент отказал в регистрации товарного знака Lada Azimut. В «Автовазе» это сообщение опровергли и представили документы, подтверждающие факт регистрации.
Впрочем, на этом новости от Lada не закончились. Так, автопроизводитель показал Lada Aura в специальной комплектации для такси (что особенно актуально в свете вступления в силу закона о локализации такси). Кроме того, анонсирован перенос части производства модели Lada Iskra в Петербург.
Петля метрополитена на юге Петербурга
Внимание городских СМИ неизменно привлекают планы по развитию метро. Администрация Петербурга на стенде города на ПМЭФ представила схему развития подземки. На ней показана петля «Красной» ветки за «Проспектом Ветеранов».
Согласно карте, первая линия петербургского метро дойдет до аэропорта Пулково, «Экспофорума», а затем повернет на север к станции метро «Звездная», расположенной на «Синей» ветке. Как писала «Фонтанка» со ссылкой на свои источники, этот участок «в идеале хотят построить до 2030 года».
«Охлаждение» экономики и ключевая ставка в 10% летом 2027-го
Одной из важнейших тем, обсуждавшихся на разных панелях форума, стало «охлаждение» российской экономики в условиях крайне высокой ключевой ставки. Так, министр экономического развития Максим Решетников даже заявил, что Россия сейчас оказалась на грани рецессии.
«По цифрам у нас охлаждение, но все наши цифры это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса и по индикаторам, мы в общем уже, мне кажется, на грани перехода в рецессию», — сказал он.
Глава Минфина Антон Силуанов во время той же дискуссии выразился мягче. Он назвал сложившуюся ситуацию «похолоданием», добавив, что «после холода всегда приходит лето». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина и вовсе сказала, что российская экономика находится на стадии «выхода из перегрева».
Не удивительно на этом фоне, что немало времени спикеры форума посвятили ключевой ставке. Руководительница Центробанка в очередной раз подчеркнула, что ставка будет снижаться по мере замедления инфляции. При этом зампред правления «Сбера» Анатолий Попов заявил, что базовый сценарий аналитиков его банка сводится к тому, что отметки в 10% ключевая ставка достигнет в июне 2027 года.
Отключения мобильного интернета
В дни проведения ПМЭФ горожане традиционно сталкиваются с ограничениями, ростом цен на такси и транспортными заторами. Не обошлось без них и в этом году. Так в среду у аэропорта Пулково скопилась целая пробка из такси.
Однако этим дело не ограничилось — со среды жители Петербурга (в особенности южных районов) жалуются на неполадки с мобильным интернетом. «Меры необходимы для обеспечения безопасности проведения мероприятий», — объяснили ситуацию РБК в комитете по информатизации и связи города.
Как отмечалось в районных каналах в Telegram, пункты выдачи Ozon и Wildberries закрылись в Московском и Красносельском районах. «Фонтанка» предупреждала о возможных перебоях с оплатой в общественном транспорте через валидаторы.
Сроки принятия закона о квоте для российского вина на полках магазинов
С 1 апреля в России вступил в силу ГОСТ, по которому винные карты ресторанов должны минимум на 20% состоять из отечественных наименований. Однако этот документ пока носит лишь рекомендательный характер.
На площадке ПМЭФ глава Минпромторга Антон Алиханов заявил о подготовке уже обязательного к исполнению закона о минимальной доле российских вин в меню общепита и полках магазинов. По его словам, инициатива может быть принята уже в 2025 году.
«Законопроект доработан и проходит регламентные процедуры, после завершения которых он будет внесен на рассмотрение Госдумы. Ожидаем принятие законопроекта уже в этом году», — сказал министр.
Три крупных проекта по переработке отходов в Петербурге
На ПМЭФ-2025 было заключено сразу нескольких соглашений, касающихся бытовых отходов. Так, была оформлена договоренность о строительстве КПО «Новоселки» рядом с закрытым полигоном. Там анонсирован полный цикл глубокой сортировки и переработки мусора (в том числе, планируется компостирование органики и производство топлива из отходов).
Также планируется создать сеть приема электроники на переработку на основе экобоксов, экотакси и экопунктов. Наконец, анонсировано строительство завода по переработке ПЭТ-бутылок. Соглашение о его создании подписали ППК РЭО, Смольный и ООО «Неваспецпласт».
Старт клинических испытаний российской онковакцины
В России начались клинические исследования новой вакцины «Энтеромикс». Об этом на ПМЭФ заявил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн. По его словам, в испытаниях участвуют 48 человек, а токсический эффект от препарата незначителен.
Как ранее сообщалось, «Энтеромикс» разработан для борьбы с онкологическими заболеваниями. Его планируется вводить пациентам, у которых обнаружена опухоль, чтобы стимулировать организм к борьбе с раковыми клетками.
В декабре 2024 года директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина сможет сокращать опухоль на 80%, а также убирать метастазы. В качестве типов заболеваний, на которые направлен препарат, упоминались: рак легких, почек и поджелудочной железы.
Доллар по 100 рублей — равновесный курс
Еще одна тема, широко обсуждаемая на ПМЭФ, курс валюты. Еще в четверг глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что коридор в 90–100 рублей за доллар — это диапазон, «в котором можно работать», позволяющий «решать задачи и бюджетные, и поддержку отраслей-экспортеров и компаний-экспортеров». По обычным людям такие значения не ударят, уверен он, ведь «граждане видели и не такой курс».
Первый вице-премьер Денис Мантуров пошел дальше и прямо сказал журналистам, что курс на уровне около 100 рублей за доллар был бы наиболее оптимальным и для экспортеров, и для импортеров.
Наконец, самым громким заявлением ПМЭФ утром в пятницу стали слова Германа Грефа о том, что «равновесным курсом является курс 100 плюс по отношению к доллару».
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