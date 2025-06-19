На ПМЭФ показали новую петлю метро через Пулково к «Звездной»

На Петербургском международном экономическом форуме представили план строительства метро на юге Петербурга. Новая петля пройдет через Пулково и «Экспофорум» к «Звездной».

На одном из стендов ПМЭФ демонстрировали проект продолжения Кировско-Выборгской линии за «Проспект Ветеранов» к Пулково и «Экспофоруму» с депо — и перегоном до станции «Звездная», пишет «Фонтанка». От «Экспофорума» на юго-восток добавили еще направление — в Пушкин, Царское Село и университетский кампус с «Технологической долиной».

Запрет электросамокатов и новые станции метро Петербурга: какие заявления сделал Александр Бельский. По поводу кикшеринга, то председатель ЗакСа сообщил, что по этому вопросу идет переговоры с компаниями по аренде электросамокатов. А также Бельский сообщил о планах новых станций метро (в том числе от «Проспекта Ветеранов» до «Звездной»).