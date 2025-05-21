В России приняли закон о локализации такси! Теперь будет приезжать только Lada? Что станет с ценами? А бизнес-класс в такси вообще останется?

С 1 марта 2026 года в России вводятся новые требования к машинам, работающим в такси — соответствующий закон принят в середине мая. Новые автомобили, которые планируется использовать для извоза, должны быть произведены в России, причем не просто собраны из готовых комплектов, а соответствовать определенным требованиям. Участники рынка уже предупреждают о массовом исходе водителей из таксопарков и росте цен. Так что, на вызовы теперь будут приезжать только машины, выпущенные на «АвтоВАЗе»? Правда ли цены вырастут в разы? Отвечают исследователь рынка такси из НИУ ВШЭ Георгий Сталинов и Исполнительный директор Ассоциации «Национальный совет такси» Наталья Лозинская.
Кто сейчас работает в такси?
Георгий Сталинов (руководитель проектной группы «Неформальная самоорганизация и экономика такси и доставки в тени агрегатора» НИУ ВШЭ, автор канала «Антрополе»): Отвечая на этот вопрос, важно различать Москву, отчасти Питер и всю остальную Россию. В столице работа в такси как подработка убита, так как все машины должны иметь бело-желтую раскраску. Поскольку работа в такси непрестижная, то никто не будет перекрашивать свой автомобиль, всем демонстрируя, что ты работаешь в такси ради пары часов подработки в день.
Соответственно, в Москве все водители работают на арендованных автомобилях по хотя бы 50 часов в неделю — только это позволяет выходить на заработок хотя бы в 130–140 тысяч в неделю (если у тебя не много штрафов). В Москве среди водителей больше мигрантов на арендных автомобилях, но есть и мигранты на своих, местные на своих и арендных. Просто нет подрабатывающих, почти для всех это основной источник дохода.
Георгий Сталинов
Руководитель проектной группы «Неформальная самоорганизация и экономика такси и доставки в тени агрегатора» НИУ ВШЭ, автор канала «Антрополе»:
За пределами Москвы, даже в Питере, ситуация несколько иная. В Петербурге тоже много мигрантов, но много и местных жителей, которые подрабатывают на своих машинах в формате «побомбить ночью или на выходных». Хотя, повторюсь, в Петербурге, Екатеринбурге, Казани тоже много таксопарков, которые сдают машины в аренду по московской схеме.
Чего требует от таксистов новый закон?
Георгий Сталинов: Вокруг закона много мифов, часто его трактуют неверно. Согласно изменениям, новые автомобили, которые будут включаться в реестры такси, начиная с весны 2026 года (для Калининградской области и Сибири — с весны 2028-го, а для Дальнего Востока — с весны 2030-го, — прим. Собака.ru) должны соответствовать одному из требований:
- Либо иметь достаточно баллов локализации (по системе оценки того, насколько глубоко локализовано производство, за каждую деталь или операцию, произведенную в России, модели начисляются баллы — Собака.ru);
- Либо быть произведенными по инвестконтракту.
Наталья Лозинская (Исполнительный директор Национального совета такси): Согласно законопроекту в такси с 1 марта следующего года могут быть использованы (в смысле вновь зарегистрированы в реестре такси, — прим. Собака.ru) машины, у которых 3200 баллов локализации. По этому критерию проходят лишь четыре модели Лада (Lada Granta, Lada Vesta, Lada Iskra, Lada Aura, — прим. Собака.ru).
Также в такси будут допущены автомобили, произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК), заключенных с 2022 по 2025гг. На данный момент известно, что за указанный период были заключены специальные инвестиционные контракты с «Москвичом» и «Моторинвестом», поэтому можно предположить, что согласно текущей версии законопроекта допуск в такси будут иметь только [эти] автомобили.
Что будет с теми машинами, которые уже работают в такси?
Георгий Сталинов: Закон касается только тех машин, которые будут включаться в специальный реестр такси (в котором должны быть зарегистрированы все машины, используемые в таком качестве, — прим. Собака.ru) после вступления закона в силу.
Для тех машин, которые уже там фигурируют, никаких ограничений нет. Поэтому таксисты, которые владеют Kia Ria или Renault Logan сейчас, могут продолжать свою работу, пока у них не возникнет необходимость поменять авто.
Полагаю, что никто не кинется менять машины, более того, будут ездить на нынешних уже включенных в реестр, пока они подходят под требования агрегатора. Таксопарки обычно берут машины в лизинг на 3–4 года, сдают их в аренду водителям, а когда кредит гасится, продают автомобиль и на эти деньги берут в аренду новый. Соответственно, во время следующего цикла обновления они просто купят Lada Vesta, в регионах, вероятно, Lada Granta.
Частники, скорее всего, будут использовать свои машины максимально долго. Когда собственная Scoda Octavia выйдет из возраста, допустимого в «Комфорте», они будут работать с ней в «Экономе».
Георгий Сталинов
Руководитель проектной группы «Неформальная самоорганизация и экономика такси и доставки в тени агрегатора» НИУ ВШЭ, автор канала «Антрополе»:
Частники, скорее всего, будут использовать свои машины максимально долго. Когда собственная Scoda Octavia выйдет из возраста, допустимого в «Комфорте», они будут работать с ней в «Экономе».
Наталья Лозинская: Да, в Госдуме было озвучено, что зарегистрированные во ФГИС «Такси» машины могут использоваться перевозчиками до момента их списания. Но возникает вопрос — что будет с автомобилем, зарегистрированным в реестре, при смене собственника с окончанием лизинга? Лизинговый автомобиль находится в собственности лизинговой компании до окончания срока выкупа. То есть как только договор закончится, автомобиль нужно заново включать в реестр с новым собственником.
Соответственно, можно предположить, что выкупленные из лизинга авто не отечественного производства выпадают из ФГИС «Такси» и уже не смогут быть заново в нее включены после вступления закона в силу. Поэтому остается вопрос: действительно ли собственники иномарок, находящихся в реестре на момент вступления закона в силу, смогут их «докатывать» до момента списания, если произойдет смена собственника машины по причине ее выхода из лизинга?
Что будет с рынком?
Наталья Лозинская: Удар придется по всей отрасли такси, затем — по государству и населению. Бизнес уйдет в тень, что снизит налоговые поступления, а сокращение числа перевозчиков повысит стоимость поездок в такси для населения и, соответственно, нагрузку на общественный транспорт.
По расчетам аналитиков «Яндекс Такси», в некоторых регионах (прежде всего на Дальнем Востоке) работы могут лишиться до 70–90% водителей.
Георгий Сталинов: Рынок не обрушится, потому что в законе нет требования разом поменять все работающие в такси машины. Повторюсь, требования касаются новых машин, а автомобили все же не меняют каждый день.
Но трудности возникнут, прежде всего потому, что автопроизводители, вероятно, начнут задирать цены. У отечественных заводов будет монопольное предложение транспортных средств для такси эконом-сегмента.
Осенью 2023 года в силу вступили поправки в закон о такси, обязывающие водителей проходить медосмотр перед выходом на линию, заполнять путевые листы и оформлять дорогостоящий полис ОСАГО для перевозчиков, что вызвало резкий скачок цен на услуги такси.
Что это значит для пассажиров?
Наталья Лозинская: Сокращение числа перевозчиков приведет к росту цен на поездки в такси и, соответственно, нагрузку на общественный транспорт.
Георгий Сталинов: Пассажиры будут постепенно привыкать ездить на российских автомобилях. Цена будет расти, в том числе потому, что общественность уже готова к повышению, учитывая дебаты вокруг этого законопроекта.
Однако если судить чисто экономически, рост цен не должен быть мгновенным, еще раз подчеркну, машины не меняют каждый день. Однако издержки вырастут, соответственно, поднимутся и цены.
А что будет с «Комфорт+» и бизнес-классом? На этот вопрос внятного ответа пока нет. В изначальной версии законопроекта авторы предусматривали возможность делать исключения, на которые не распространялись бы требования о локализации. Однако в принятой версии документа такого не предусмотрено.
Для «Комфорт+» могут использоваться автомобили суббренда Lada Xcite, собираемого в Петербурге на бывшем заводе Nissan (они входят в список моделей, соответствующих требованиям по локализации). Однако вряд ли они подойдут для работы в бизнес-классе.
Возможно, речь будет идти о дальнейшей локализации отечественного премиум-автомобиля Aurus, но пока об этом сведений не поступало.
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