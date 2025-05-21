В России приняли закон о локализации такси! Теперь будет приезжать только Lada? Что станет с ценами? А бизнес-класс в такси вообще останется?

Кто сейчас работает в такси?

Георгий Сталинов (руководитель проектной группы «Неформальная самоорганизация и экономика такси и доставки в тени агрегатора» НИУ ВШЭ, автор канала «Антрополе»): Отвечая на этот вопрос, важно различать Москву, отчасти Питер и всю остальную Россию. В столице работа в такси как подработка убита, так как все машины должны иметь бело-желтую раскраску. Поскольку работа в такси непрестижная, то никто не будет перекрашивать свой автомобиль, всем демонстрируя, что ты работаешь в такси ради пары часов подработки в день.

Соответственно, в Москве все водители работают на арендованных автомобилях по хотя бы 50 часов в неделю — только это позволяет выходить на заработок хотя бы в 130–140 тысяч в неделю (если у тебя не много штрафов). В Москве среди водителей больше мигрантов на арендных автомобилях, но есть и мигранты на своих, местные на своих и арендных. Просто нет подрабатывающих, почти для всех это основной источник дохода.