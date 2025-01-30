Главные медицинские прорывы 2024 (и надежды 2025!): восстановление зрения стволовыми клетками, частичная пересадка сердца, искусственные яичники

Вакцина от ВИЧ

Или просто «прорыв 2024» по версии журнала Science. Препарат Lenacapavir от компании Gilead Sciences произвел абсолютный фурор, потому что его клинические испытания показали — риск передачи инфекции снижается практически до 0. Суть действия препарата в следующем: он связывает болезнетворные молекулы и мешает им размножаться в организме.

Летом редакция Собака.ru (самые любопытные скептики!) писала о первом исследовании, которое было проведено среди пяти тысяч девочек и женщин из различных регионов Африки и отмечала, что все-таки выборка нерепрезентативна. В конце 2024 года появились новые сведения — теперь об экспериментах, проведенных с участием мужчин из нескольких стран. Здесь вакцина тоже показала высокую эффективность в сравнении с другими лекарствами.

Прорыв? Безусловно. И все более и более доказанный. Ожидается, что компания продолжит исследования в 2025 и будет постепенно готовить препарат к включению в клиническую практику как профилактическую вакцину.

Лечение глаз стволовыми клетками

Сначала думали, что это сай-фай, но на самом деле все оказалось гораздо серьезнее. Один из самых авторитетных научных журналов в мире The Lancet опубликовал исследование ученых из Университета Осаки, в котором они описали первый в мире успешный опыт лечения тяжелых патологий роговицы.

Дело в том, что инфекционные агенты, ожоги, травмы, некоторые лекарства, могут приводить к дефициту стволовых клеток в роговице, что повышает риск слепоты. Так вот, исследователи под руководством профессора офтальмологии Кодзи Нисиды успешно компенсировали этот дефицит с помощью трансплантации столовых клеток, которые были приняты иммунной системой. Это подтверждено тем, что зрение реконструировано и держится в норме в течение четырех-пяти лет наблюдений (поэтому об исследовании мало, кто писал в 2020, ведь твердой убежденности в успехе не было!).

В 2025-м команда Осаки будет изучать, можно ли применять данный способ в терапии других офтальмологических заболеваний.

«Атлас» яичников

В 2024-м биомединженеры Мичиганского университета сделали то, что определило будущие искания в репродуктивной медицине, в том числе, в 2025-м. А именно, они создали первый «клеточный атлас» формирования яйцеклеток с помощью генетического и клеточного картирования. Для чего это понадобилось? Для того, чтобы гораздо точнее понять, как фолликулы яичников растут, двигаются, меняют структуру и созревают. Это, во-первых, имеет принципиальное значения для превенции и диагностики эндометриоза, синдрома поликистозных яичников и бесплодия, а во-вторых, открывает новые горизонты для конструирования функциональной ткани искусственных яичников. Такое (потенциальное!) изобретение может не только решить проблему инфертильности, но и, к примеру, отсрочить менопаузу. К слову, искусственные яичники — совсем не сказки. Разработки ведутся уже несколько лет и, надеемся, «атлас» поспособствует их успеху.