«Мы привыкаем к бутылке российского вина дороже 1000 рублей за бутылку»: как сегодня живет отечественное виноделие? И могут ли ему квоты?

Так, Ирина Яковенко, главный энолог компании «Скалистый Берег», отмечает, что «хорошее вино пользуется хорошим спросом и без этого ограничения». Однако она склонна рассматривать это нововведение как позитивное, которое поддержит в особенности начинающие предприятия с небольшим объемом производства высококачественного вина . «У нас много виноградопригодных земель и, возможно, эта инициатива в том числе послужит толчком для развития виноградарства и виноделия наряду с федеральными и региональными субсидиями».

Однако у противников этой меры есть свои аргументы. В прошлом году российские виноделы произвели около 510 млн бутылок вина, больше 99% из них были проданы. При этом Александр Ставцев, вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла, в интервью РБК отмечал, что оптимальная разница между производством и продажей должна составлять 15–20%.

«Страшного в этом для нас ничего нет, у нас в ассортименте и так 10–15% российских вин! — рассказывает Собака.ru Николай Готко, совладелец бара prostovino. — Другой вопрос, что сам факт обязывания ресторана иметь в ассортименте какое-то количество, звучит странно! Тем более я лично ни от кого из виноделов не слышал, что у них есть проблема с продажей вина, а вот о том, что спрос превышает предложение, слышал! Минус может заключаться в том, что и без того часто высокие закупочные цены станут еще больше. В целом, я думаю, что популярность вин достигается их качеством, доступностью и рекламой! Насильственные методы не стимулируют энтузиазм!»