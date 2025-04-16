«Мы привыкаем к бутылке российского вина дороже 1000 рублей за бутылку»: как сегодня живет отечественное виноделие? И могут ли ему квоты?

Тамань, предгорья Главного Кавказского хребта и Новороссийск — эти топонимы теперь, возможно, чаще будут встречаться в винных картах наших ресторанов. С 1 апреля вступил в силу ГОСТ, рекомендующий довести долю предлагаемых гостям отечественных вин до 20% от всего ассортимента. Нововведение вызвало массу споров среди виноделов и рестораторов, а заодно стало лишним поводом для разговора о современном состоянии виноделия в стране. Этому и другим вопросам были посвящены дискуссии Фестиваля Российских вин в Петербурге, организованного компанией Simple Group: абсолютно беспрецедентный по составу участников сбор первых лиц индустрии! Редакция Собака.ru тоже побывала на Фестивале и побеседовала с виноделами, энологами и сомелье.
«Помню, лет семь назад, когда мы с премиальным [российским] вином приходили в рестораны, нам сомелье сразу говорили: "до свидания"», — вспоминает в беседе с Собака.ru Стефания Майорова, управляющий партнер винодельческой компании Mantra Estate (в перерыве Фестиваля Российских вин в Петербурге). Сейчас, продолжает собеседница редакции, ситуация заметно изменилась.
На фоне сложностей с поставками, повышения пошлин на вина из Европы и США и государственной поддержки российских производителей продажи у отечественных виноделов стремительно растут. Так, в 2024 году 70% бутылок игристого, реализованных в стране, были произведены в РФ (годом раньше на них приходилось лишь 60%). По остальным винам результат местных производителей скромнее, но они все равно доминируют, занимая 58% рынка (еще в 2023-м было 48%).
«В бюджетном сегменте российское вино сильно потеснило импортные, — рассказывает Собака.ru Денис Кузнецов, коммерческий директор "Галицкий и Галицкий". — Если говорим про верхний сегмент, мы достойно конкурируем с иностранными винами, хотя задирать нос, конечно, рано».
Как утверждает Анатолий Корнеев, сооснователь и вице-президент Simple Group, дело здесь не только в протекционистских мерах. «Абсолютно во всех [ценовых] сегментах произошла гомогенизация качества, — говорит он, — почти везде наши вина соответствуют аналогам, правда, нужно понимать каким. К примеру, вина в категории 500–700 рублей на полке вполне можно сравнить с сербскими и североафриканскими, более того, российская продукция их опережает. Превосходит ли Испанию? Чаще всего да, но иногда все же нет. Опережаем ли Германию и Австрию, скорее нет».
Ольга Самсонова
Соосновательница винного бара Bacchus и винотеки Vinofeel:
В ресторанах и винных барах русское вино уже давно не является диковинкой. В последние 3 года и в ритейле появляется большое количество российских вин. В нынешних реалиях у них нет конкурентов в невысокой ценовой категории, они, безусловно, хорошо сделаны и позволяют зарабатывать общепиту. Винотеки и бары, специализирующиеся на дорогих винах, уже работают с российскими винами. Тут главное, широко смотреть на мир и не быть снобом.
Каждый год количество интересных виноделен серьезно прирастает, и наша задача как профессионалов постоянно быть в поиске лучшего и интересного для наших гостей. Да, конечно, пока у нас почти нет вин уровня культовых виноделов Бургундии, Луары или Бордо, но наши ребята работают, и за 25 лет они совершили невероятный качественный скачок, это всего секунда в истории развития европейского виноделия.
«Все вынуждены были завозить бутылку из-за рубежа»
На первый взгляд все выглядит более чем благополучно, однако это лишь часть картины. Как признается Роман Неборский, главный винодел компании «Усадьба Мезыбь», многие покупатели все еще не доверяют отечественному вину. «Особенно тяжело идет привыкание к России дороже 1000 рублей за бутылку, — признается он в беседе с Собака.ru. — Мы понимаем, что годы уйдут, чтобы убедить рынок».
На этом, признается винодел, сложности отрасли не заканчиваются. По его словам, он и его коллеги столкнулись с нехваткой бутылок. «В последние несколько месяцев один из производителей поднял на 30% цену, — сетует Неборский. — У второго крупная авария, мы все вынуждены были завозить бутылку из-за рубежа, а она там кратно дороже».
Также виноделы сталкиваются и с типичными для российского бизнеса проблемами, самая актуальная из них — дефицит кадров. «Кадровый голод колоссальный, — говорит Анатолий Корнеев из Simple Group. — У нас не хватает трактористов, агрономов линейных».
А что там с потепление климата? Как рассказывают собеседники редакции, эта тема активно обсуждается в сообществе виноделов. «Осадки стали не такими стабильными, к каким мы привыкли в последние 20–30 лет», — признается Алена Целоусова, главный энолог компании «Имение Сикоры».
Впрочем, говорит Роман Неборский, главный винодел компании «Усадьба Мезыбь», пока российское виноделие не столкнулось с серьезными последствиями этих процессов. «Пока справляемся, катастрофы в ближайшие годы я не вижу», — говорит он.
«Насильственные методы не стимулируют энтузиазм»
В обозримом будущем рост цен на отечественные вина может подстегнуть и еще один фактор — с 1 апреля вступил в силу ГОСТ, предполагающий, что в винных картах российских ресторанов 20% должно отводиться отечественной продукции. Это нововведение вызвало неоднозначную реакцию в индустрии.
Так, Ирина Яковенко, главный энолог компании «Скалистый Берег», отмечает, что «хорошее вино пользуется хорошим спросом и без этого ограничения». Однако она склонна рассматривать это нововведение как позитивное, которое поддержит в особенности начинающие предприятия с небольшим объемом производства высококачественного вина . «У нас много виноградопригодных земель и, возможно, эта инициатива в том числе послужит толчком для развития виноградарства и виноделия наряду с федеральными и региональными субсидиями».
Однако у противников этой меры есть свои аргументы. В прошлом году российские виноделы произвели около 510 млн бутылок вина, больше 99% из них были проданы. При этом Александр Ставцев, вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла, в интервью РБК отмечал, что оптимальная разница между производством и продажей должна составлять 15–20%.
«Страшного в этом для нас ничего нет, у нас в ассортименте и так 10–15% российских вин! — рассказывает Собака.ru Николай Готко, совладелец бара prostovino. — Другой вопрос, что сам факт обязывания ресторана иметь в ассортименте какое-то количество, звучит странно! Тем более я лично ни от кого из виноделов не слышал, что у них есть проблема с продажей вина, а вот о том, что спрос превышает предложение, слышал! Минус может заключаться в том, что и без того часто высокие закупочные цены станут еще больше. В целом, я думаю, что популярность вин достигается их качеством, доступностью и рекламой! Насильственные методы не стимулируют энтузиазм!»
Стефания Майорова
Управляющий партнер винодельческой компании Mantra Estate:
Я категорически против 20% в карте, так как это навязывание продукции рынку, а оно вызовет отторжение. Считаю, что виноделы должны нащупывать свое лицо и стремиться сделать качественный продукт, а не подстраиваться под «регулировку» рынка.
«Вы поедете в Новороссийск, чтобы попробовать игристое»
Анатолий Корнеев из Simple Group полагает, что сейчас российские виноделы активно экспериментируют и в обозримой перспективе смогут окончательно закрепиться на рынке, в том числе отвоевать место в меню ресторанов и баров, где пока они представлены сравнительно слабо.
«Один пример: только в Краснодарском крае зарегистрировано порядка 250 сортов винограда, — говорит он, — из которых рынок нуждается максимум в 15. Все остальное надо потихонечку менять на другие сорта, в которых рынок нуждается».
Анатолий Корнеев
Сооснователь и вице-президент Simple Group:
У нас уйдет еще лет 15, чтобы у всех четко было представление, что вы поедете на анапское взморье, чтобы пить, условно, игристое, или вы поедете в Новороссийск, чтобы попробовать тоже игристое и еще красное сухое, а в ЮБК — за лучшими десертными и креплеными винами в стране.
Сходного мнения придерживается и Денис Кузнецов из компании «Галицкий и Галицкий». «Мы сейчас ищем свой путь, и пока он совсем короткий, — говорит он. — Дайте нам еще 5–10 лет, и тогда вы увидите совершенно другое по качеству вино и структурировано все будет иначе».
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