«Не думаю, что нас ждет катастрофа» — Билл Гейтс об оптимистичном будущем с термоядерными реакторами и неверии в ИИ-апокалипсис

Об искусственном интеллекте и конце света

[Беспокоит ли меня, что ИИ может уничтожить мир?] Что ж… думаю, что в краткосрочной перспективе куда более важным вопросом является то, как мы можем использовать искусственный интеллект во благо в таких сферах, как образование и здравоохранение. Даже у нас, в Соединенных Штатах, есть дефицит [ресурсов в этих сферах].

[Тут можно вспомнить] идею персонального ИИ-тьютора. Недавно я был в Ньюарке (город в штате Нью-Джерси, — прим. Собака.ru), где познакомился с Khanmigo, [ИИ-инструментом для школы], который создан на базе ChatGPT. Я видел, как он помогает учителям в их работе, вовлекая в работу отстающих и опережающих учеников.

Думаю, [благодаря внедрению искусственного интеллекта] в ближайшие десятилетия мы увидим рост производительности во многих сферах, что в подавляющем большинстве случаев будет очень хорошей новостью. Да, по мере того, как ИИ будет становиться все мощнее, а плохие парни будут его использовать, возникнут проблемы. Но в целом я считаю, что эта технология очень полезная вещь, которую мы должны просто направить в правильное русло.