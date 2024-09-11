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«Не думаю, что нас ждет катастрофа» — Билл Гейтс об оптимистичном будущем с термоядерными реакторами и неверии в ИИ-апокалипсис

Начиная с 18 сентября, Netflix запускает документальный сериал «Что дальше? Будущее с Биллом Гейтсом». В нем основатель Microsoft и некогда самый богатый человек планеты рассказывает о наиболее серьезных вызовах, с которыми сталкивается человечество: от глобального неравенства до технологической революции, связанной с искусственным интеллектом. Незадолго до премьеры Гейтс дал интервью изданию The Verge, в котором поделился своим (весьма оптимистичным) видением будущего и рассказал, для чего он сам использует ChatGPT. Коротко приводим наиболее интересные мысли миллиардера.

Об искусственном интеллекте и конце света

[Беспокоит ли меня, что ИИ может уничтожить мир?] Что ж… думаю, что в краткосрочной перспективе куда более важным вопросом является то, как мы можем использовать искусственный интеллект во благо в таких сферах, как образование и здравоохранение. Даже у нас, в Соединенных Штатах, есть дефицит [ресурсов в этих сферах]. 

[Тут можно вспомнить] идею персонального ИИ-тьютора. Недавно я был в Ньюарке (город в штате Нью-Джерси, — прим. Собака.ru), где познакомился с Khanmigo, [ИИ-инструментом для школы], который создан на базе ChatGPT. Я видел, как он помогает учителям в их работе, вовлекая в работу отстающих и опережающих учеников.

Думаю, [благодаря внедрению искусственного интеллекта] в ближайшие десятилетия мы увидим рост производительности во многих сферах, что в подавляющем большинстве случаев будет очень хорошей новостью. Да, по мере того, как ИИ будет становиться все мощнее, а плохие парни будут его использовать, возникнут проблемы. Но в целом я считаю, что эта технология очень полезная вещь, которую мы должны просто направить в правильное русло.    

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Об ИИ и опасности распространения фейков

Люди могут писать неправду, используя простой текстовый редактор. Чтобы печатать какие-то безумные вещи, вовсе не нужен искусственный интеллект. Вообще, если не брать технологию создания дипфейков, я не думаю, что развитие ИИ как-то меняет правила игры в этом вопросе.

Более того, я бы сказал, что поскольку люди говорят о борьбе с фейками, ИИ может сыграть позитивную роль [в их выявлении]… Вопрос дезинформации — это тот случай, когда молодому поколению придется искать компромисс между свободой слова и введением людей в заблуждение.   

Roman Samborskyi / Shutterstock

О том, как ИИ влияет на изменение климата

Фактический глобальный прирост энергопотребления от центров обработки данных, необходимых для развития искусственного интеллекта, будет значительно ниже 10%, даже если мы берем радикальные оценки. 

Теперь посмотрим на те выгоды, которые мы можем получить от ИИ, используя его для совершения научных открытий. К примеру, в области того, как сделать производство стали [более экологичным]. Или как [снизить выбросы парниковых газов] от производства мяса. Или в прогнозировании погоды.

Так что искусственный интеллект — это не просто еще один [большой] потребитель электричества. Его возможности [в плане борьбы с изменением климата] перекрывают затраты [энергии]. Тем более что эти затраты ниже, чем требуемые для перехода на электромобили или перевода промышленности с прямого использования ископаемого топлива на электричество.

Как писало издание Bloomberg, искусственный интеллект уже сейчас помогает металлургическим предприятиям снижать выбросы углекислого газа, в первую очередь за счет оптимизации всех производственных процессов. 

О будущем термоядерной энергии

Вообще я большой сторонник идеи, что именно атомная энергетика поможет нам решить проблему изменения климата. Есть проекты, которые сводят к минимуму такие проблемы, как безопасность, [поиск] топлива и обращение с отходами. Таким образом, атом может стать — хоть сегодня это и не так — очень дешевым способом генерации.

Да, нам надо быть острожными в том, как ведется добыча топлива и как хранятся отходы, но нам нужны эти технологии. Нам необходимы источники энергии, которые не будут зависеть от погоды и при этом могут располагаться рядом с крупными центрами потребления.

Технологии деления [ядра] могут быть экономически эффективными. [Основанная мною] компания TerraPower пытается показать, что мы можем сделать реакцию деления гораздо более безопасной и дешевой. Да, люди относятся к этой идее со скепсисом, но лишь оттого, что пока это никому не удавалось. Но когда мы построим эту установку, все увидят, [что это вполне жизнеспособно]...

[Также] я инвестировал в пять компаний, занимающихся термоядерным синтезом. Хотя временные рамки [реализации] их проектов еще более широкие, я думаю, что роль такой генерации со временем станет очень важной.

Реакция управляемого термоядерного синтеза — перспективная технология получения энергии. Если в традиционной атомной энергетике используется реакция деления ядра, то есть получение более легких ядер из более тяжелых, то в этом случае используется обратный процесс получения более тяжелых ядер из более легких. Аналогичный процесс происходит внутри звезд
Roman Barkov / Shutterstock

О надвигающейся климатической катастрофе 

Учитывая все сложности, с которыми мы сталкиваемся при внедрении существующих и только создающихся [«зеленых»] технологий, мы, безусловно, не достигнем цели [остановить глобальное потепление на уровне] 1,5 градуса [по сравнению с доиндустриальной эпохой]. Вероятно, мы не сможем остановиться даже на отметке в 2 градуса.

Поэтому нам необходимо быть очень инновационными в вопросах адаптации. Мы должны гарантировать, что уровень здоровья, качество питания и общественного благополучия даже в тех странах, которые располагаются вблизи экватора, не будут ухудшаться.

Однако, несмотря на все проблемы с климатом, которые мы сегодня наблюдаем, не думаю, что нас ждет катастрофа. У нас есть технологии, чтобы развернуть ситуацию.

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О том, зачем Билл Гейтс использует ChatGPT

В первом эпизоде «Что дальше? Будущее с Биллом Гейтсом» миллиардер просит ChatGPT придумать для него упражнение, которое он мог бы сделать в офисе.

[Использую ли я ChatGPT сам?] Ну да. Но не для подбора упражнений, хотя это был хороший пример, в котором ChatGPT дал вполне подходящий ответ. Я часто разбираюсь в какой-нибудь [новой для себя] теме и ChatGPT в этом случае превосходный инструмент, позволяющий получить объяснения по конкретным вопросам. Я часто пишу тексты и чат-бот здесь очень большая поддержка.

Если же говорить об ИИ-инструменте, который я чаще всего использую, то это автоматическое саммари по итогам созвона, возможность подготовки которого интегрирована в Microsoft Teams. Эта функция позволяет взаимодействовать [с записями], не просто получать короткий конспект, но и задавать вопросы о прошедшей встрече — это просто фантастика.    

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