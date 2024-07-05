Города все чаще атакуют ураганы, смерчи и волны жары: 6 шагов, чтобы адаптироваться к изменению климата

Специалисты хорошо знают: климат влияет на то, как мы строим дома и развиваем наши города. Каждый раз, когда проектируется многоэтажный дом или планируется новый проспект, проектировщики должны учитывать возможные капризы погоды, с которыми предстоит столкнуться их творению.

Но здесь есть проблема — климат быстро меняется, а вот нормы, на которые мы ориентируемся, основаны на исторических данных. Это влечет за собой большие риски — ведь исходим мы из знаний о прошлом, а будущее, как известно, преподносит сюрпризы. В частности, климатический кризис, который мы все сегодня переживаем.

Простой пример: если сравнить последнее 30-летие (с 1993-го по 2023-й) и предыдущее (с 1963-го по 1993-й), количество случаев жары в Петербурге увеличилось в 3,5–4 раза! То что было редким опасным метеорологическим явлением, стало уже типовым (но оттого не менее опасным!) событием, которое мы наблюдаем едва ли не каждый год.