Города все чаще атакуют ураганы, смерчи и волны жары: 6 шагов, чтобы адаптироваться к изменению климата

За последний месяц города Европейской России пережили несколько штормовых предупреждений и волн жары. В Москве заметили смерчи, в Петербурге шторм унес жизни двух человек. Параллельно в крупнейших городах России в начале июля фиксировались температурные рекорды. Ученые предупреждают: по мере обострения климатического кризиса подобные экстремальные явления будут происходить все чаще и чаще. А стало быть, города необходимо готовить к такому развитию событий, в противном случае последствия могут быть трагическими. В своей колонке для «Собака.ru» климатолог СПбГУ Артем Павловский рассказывает о шести шагах, которые следует предпринять прямо сейчас.
Специалисты хорошо знают: климат влияет на то, как мы строим дома и развиваем наши города. Каждый раз, когда проектируется многоэтажный дом или планируется новый проспект, проектировщики должны учитывать возможные капризы погоды, с которыми предстоит столкнуться их творению.
Но здесь есть проблема — климат быстро меняется, а вот нормы, на которые мы ориентируемся, основаны на исторических данных. Это влечет за собой большие риски — ведь исходим мы из знаний о прошлом, а будущее, как известно, преподносит сюрпризы. В частности, климатический кризис, который мы все сегодня переживаем.
Простой пример: если сравнить последнее 30-летие (с 1993-го по 2023-й) и предыдущее (с 1963-го по 1993-й), количество случаев жары в Петербурге увеличилось в 3,5–4 раза! То что было редким опасным метеорологическим явлением, стало уже типовым (но оттого не менее опасным!) событием, которое мы наблюдаем едва ли не каждый год.
То же самое с влажностью воздуха и интенсивностью осадков. Количество наводнений за последние десятилетия — максимальное. Средняя скорость ветра в наших краях снижается, зато экстремальные порывы случаются все чаще и чаще. Причем важно понимать, что мы в Петербурге или Москве пока не становились свидетелями настоящих ураганов — по метеорологическим понятиям это все еще штормы. Когда и если в города придут настоящие ураганы, нам мало не покажется. Мы не может утверждать, что это произойдет, но из-за потепления Атлантики опасность такого развития событий растет, причем серьезно.
С этим сталкиваемся не только мы — это общемировая проблема. Как учесть возможные климатические изменения, о динамике и масштабе которых мы пока можем лишь строить, пусть и обоснованные, но предположения в строительных нормах. Сегодня в Петербурге есть региональных план адаптации к изменениям климата, но его необходимо постоянно актуализировать с учетом новых вызовов и тех знаний, которые мы получаем. Но самое главное, его надо претворять в жизнь, предусматривая конкретные меры.
Пункт 1: Осветление городских поверхностей
Поверхности города должны стать как можно светлее. Это касается всего: крыш, стен домов, дорог и тротуаров. Это повысит показатель альбедо, то есть отражательную способность. Проще говоря, нужно сделать, чтобы город отражал как можно больше солнечных лучей. Особенно это важно в центре города, где по-прежнему есть коммунальные квартиры, где довольно высок процент пожилых жильцов.
Так, асфальт необходимо делать как можно более светло-серым — это увеличивает отражающую способность. Стены домов лучше покрывать светлой краской или облицовкой.
Также встает вопрос замены материала крыш. Как минимум следует использовать как можно более светлые материалы, как максимум — создавать зеленые крыши, покрытые растительностью. Конечно, делать это в многоквартирном доме много сложнее и дороже, чем в частных домах (как это делают в Норвегии), но это крайне интересная и полезная технология. Конечно, она вряд ли может распространиться повсеместно, но там, где это возможно, ее лучше применять.
Пункт 2: Кондиционирование домов
Больше 300 лет главной задачей для петербургского коммунального хозяйства было обеспечение тепла в квартирах зимой. Все силы, все внимание сосредотачивались на том, чтобы подготовить самый северный мегаполис мира к холодам. Теперь у нас возникает дополнительная проблема — обеспечить прохладу летом.
Охлаждать надо общественные пространства и магазины, школы и жилые дома (особенно те, что построены в XVIII — начале XX века). Важно понимать, что такое количество дополнительных кондиционеров приведет к резкому росту нагрузки на инженерные сети, а стало быть, к этому надо готовить и энергетическую систему города.
И это все притом, что холода никуда не уйдут. Как бы сильно климат ни менялся в том же Петербурге, мы не сможем отказаться от снегоплавильных пунктов и жестких нормативов по отопительному сезону. Все это останется с нами как минимум до конца этого века.
Пункт 3: Кондиционирование общественного транспорта
Недавно появилась новость, что в части петербургских автобусов выявили нарушения температурного режима, в том числе потому, что не все из них были оборудованы кондиционерами.
Чем дальше, тем больше эта проблема будет становиться острее. Тем более что представления человека о комфорте (в том числе о комфорте в троллейбусе или автобусе) сильно изменились. Важно, чтобы весь транспорт был оборудован системами кондиционирования.
Пункт 4: Озеленение города
Нам необходимо довести озеленение городов до тех показателей, которые прописаны в наших же собственных нормативах. В Петербурге не первый год обсуждается нехватка зеленых насаждений, особенно в центре (в 2021 году нормативы не соблюдались в 7 районах города, — прим. ред.).
При этом деревья недостаточно просто высаживать. Учитывая увеличение опасности штормов, за ними необходимо внимательно следить. Ведь падают они в первую очередь по причине болезни и старости. Эти вопросы нельзя пускать на самотек — любое дерево, демонстрирующее признаки увядания важно спиливать.
Вообще, строго говоря, это все прописано итак в действующих документах, надо просто к этому ответственнее относиться.
Пункт 5: Дренаж
Нам очень нужны проницаемые поверхности. Сейчас в городе преобладает асфальт, попадая на него, дождь быстро стекает в канализацию, которая при сильном ливне не справляется с этой нагрузкой. Поскольку вероятность экстремальных осадков растет, нам надо делать все, чтобы сток происходил как можно медленнее.
Так, парковки можно оборудовать не сплошным асфальтом, а специальным бетонными стеками, в сотах которых расположен грунт с травой. Есть и другие типы поверхности, которые лучше задерживают влагу.
Наконец, нужно строить дождевые сады (специальные зеленые участки, расположенные ниже основной поверхности, чтобы принимать ливневые стоки, — прим. ред.), ливневые каналы и другие подобные сооружения.
Артем Павловский
И. о. заведующего кафедрой климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ:
О последнем, шестом пункте:
Все вышеперечисленное сделает город намного устойчивее к опасным метеорологическим явлениям. Но важно помнить, что растет угроза и экстремальных ситуаций, к примеру, тех же торнадо и ураганов. Подготовиться к ним сложно, а полностью предотвратить ущерб невозможно.
Пример США, где существует так называемая «Аллея торнадо» (регион Соединенных штатов, где чаще всего наблюдаются разрушительные воздушные вихри, — прим. ред.) и регулярно приходят тропические циклоны, показывает важность гибкой системы страховок, которые могут быстро покрывать затраты на устранение последствий непогоды.
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