Как петербургские ученые из института НИИЭФА помогают создавать «искусственное солнце» — международный термоядерный реактор ITER

Как в СССР придумали термоядреные реакторы

Давайте начнем с простого! НИИЭФА помогает строить термоядерный реактор ITER. Что это вообще такое и как родился этот проект?

МЕДНИКОВ: Идея получить электричество из термоядерного синтеза появилась в СССР около 70 лет назад. Тогда была придумана машина, в которой планировалось удерживать раскаленную плазму и преобразовывать выделенную ею нейтронную энергию в киловатт-часы. Однако эта реакция крайне сложная и нестабильная, для нее нужно создать очень специфические условия. Поэтому во время первых экспериментов в прошлом веке она длилась всего миллисекунды, а выделяемая энергия была совсем незначительной. ITER должен стать первой установкой, в которой реакция будет длиться около 10 минут и приведет к выделению до 500 мегаватт, что уже сопоставимо с производительностью энергоблока современной атомной станции.

А после на основе этой технологии должны быть построены уже коммерческие электростанции.

А в чем отличие термоядерной от ядерной реакции?

МЕДНИКОВ: В физическом принципе. В реакторе АЭС происходит деление радиоактивных «тяжелых» элементов, таких как уран, торий и плутоний. В результате деления получается поток нейтронов, который преобразуется в тепловую энергию и затем в электричество. А в термоядерной реакции используются, наоборот, легкие элементы из верхней части таблицы Менделеева. При определенных, очень сложных условиях они сливаются и также выделяют поток нейтронов, который можно преобразовать в энергию аналогично АЭС.

А в чем смысл? Если реакция настолько сложная, что ее не удается «покорить» 70 лет, почему ученые все еще пытаются это сделать?

МЕДНИКОВ: Чтобы работала современная АЭС, необходимы сотни тонн обогащенного урана. При этом в ходе реакции сгорают буквально несколько процентов этого очень радиоактивного топлива, остальное надо обогащать заново или утилизировать, что грязно, дорого и неэкологично.

Термоядерная реакция излучает радиацию, только пока топливо горит внутри реактора. Как только этот процесс заканчивается, радиоактивность пропадает, если не считать облученных элементов в самой установке. Однако их все равно не сравнить с тысячами тонн урана, которые лежат в основе ядерной энергетики.

Ну и, наконец, само топливо — водород и его изотопы дейтерий и тритий. Эти элементы легко найти в атмосфере или воде. Их остается только выделить и отфильтровать.

БУРСИКОВ: Резюмируя, можно сказать, что это чистая и безопасная энергия, получаемая из практически неограниченного по своим запасам топлива.