Илон Маск, Билл Гейтс и Тим Кук — о будущем образования! ИИ-репетиторы, роботы с огнеметами и уроки Python в младших классах

«Я создал небольшую школу [для своих детей]. Она совсем маленькая — в ней сейчас только 14 учеников, хотя с сентября в нее пойдут уже 20 ребят. Она называется Ad Astra, что означает "к звездам"», — такие слова основатель Tesla и SpaceX Илон Маск произнес в одном из своих интервью 2015 года.

В ходе этого же разговора он описал основные принципы, которых, по его мнению, необходимо придерживаться при работе с детьми. Так, в его школе изначально не было деления на классы. «Нет первого, второго третьего класса, — говорил он, — я не заставляю детей ходить в один и тот же класс, в одно и то же время, как будто [они детали] на сборочной линии».

«Мне кажется, есть смысл больше заботится, чтобы образование больше шло навстречу способностям [детей], — говорил основатель SpaceX, — Некоторые люди любят математику, а некоторые — музыку. У них есть разные возможности, [усвоение разных предметов] требует разного времени. Мне кажется, есть смысл больше заботится, чтобы образование больше шло навстречу способностям [детей]».

При этом, подчеркивал Маск, современная школа, на его взгляд, ставит во главу «изучение инструментов», а не «решение проблем». «[В обычной школе мы, условно говоря, заставляем детей] выучить все об отвертке и о гаечном ключе, — говорил миллиардер, — [они слушают] целый курс по отверткам, а потом еще один — по гаечным ключам. Это очень сложный путь!»