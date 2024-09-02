Илон Маск, Билл Гейтс и Тим Кук — о будущем образования! ИИ-репетиторы, роботы с огнеметами и уроки Python в младших классах

Парта, звонок, домашнее задание — каждую осень все эти атрибуты современной школы вновь входят в жизнь учеников. Но обязательно ли обучение должно выглядеть именно так? Как его возможно (и, не исключено, что нужно) изменить? Специально ко Дню знаний редакция Собака.ru напоминает, что о будущем школы говорили главные инноваторы современности: основатель Microsoft Билл Гейтс, владелец SpaceX Илон Маск (который, кстати, открыл свою собственную школу) и глава Apple Тим Кук.
Илон Маск: «Вот вам двигатель, а теперь давайте разберем его на части»
«Я создал небольшую школу [для своих детей]. Она совсем маленькая — в ней сейчас только 14 учеников, хотя с сентября в нее пойдут уже 20 ребят. Она называется Ad Astra, что означает "к звездам"», — такие слова основатель Tesla и SpaceX Илон Маск произнес в одном из своих интервью 2015 года.
В ходе этого же разговора он описал основные принципы, которых, по его мнению, необходимо придерживаться при работе с детьми. Так, в его школе изначально не было деления на классы. «Нет первого, второго третьего класса, — говорил он, — я не заставляю детей ходить в один и тот же класс, в одно и то же время, как будто [они детали] на сборочной линии».
«Мне кажется, есть смысл больше заботится, чтобы образование больше шло навстречу способностям [детей], — говорил основатель SpaceX, — Некоторые люди любят математику, а некоторые — музыку. У них есть разные возможности, [усвоение разных предметов] требует разного времени. Мне кажется, есть смысл больше заботится, чтобы образование больше шло навстречу способностям [детей]».
При этом, подчеркивал Маск, современная школа, на его взгляд, ставит во главу «изучение инструментов», а не «решение проблем». «[В обычной школе мы, условно говоря, заставляем детей] выучить все об отвертке и о гаечном ключе, — говорил миллиардер, — [они слушают] целый курс по отверткам, а потом еще один — по гаечным ключам. Это очень сложный путь!»
Илон Маск
Основатель SpaceX и Tesla:
Намного лучше делать иначе. [Мы говорим детям]: «вот вам двигатель, а теперь давайте разберем его на части. Как мы это сделаем? При помощи отвертки! Вот для чего нужна отвертка. А еще вам понадобится гаечный ключ! Вот для чего нам гаечный ключ. Тогда [в голове ребенка] происходит очень важная вещь — предназначение того или иного инструмента становится очевидным.
Позже, в 2018 году, со-основатель Ad Astra Джошуа Дан дал отдельное интервью, в котором рассказал, что у учеников нет уроков музыки, физкультуры… и иностранных языков (последний предмет Маск полагает бесполезным благодаря развитию онлайн-переводчиков). При этом на химии ученики могут делать опыты со взрывами, а также конструировать боевых роботов. Последних можно даже оснастить огнеметами, рассказывал Дан, оговорившись, что ученики вольны это делать «пока [они таким образом] не [рискуют] уничтожить школу».
С нового учебного года, Ad Astra перестала быть школой для детей Маска и детей сотрудников SpaceX. В 2024 году в новый кампус школы открыли набор для всех желающих (правда одобрено будет всего 48 заявок).
Билл Гейтс: «Мой мозг взорвало осознание того, что полный дистант может быть лучше для некоторых школьников»
«Могут ли онлайн-занятия поменять правила игры для некоторых учеников?», — текст с таким заголовком появился в блоге основателя Microsoft Билла Гейтса в конце июля 2024 года. В нем миллиардер рассказывает, что в пандемию его благотворительный фонд помогал многим школам с организацией онлайн-обучения.
«[Даже после возобновления очных занятий в школах в 2021 году], некоторые ученики продолжали учиться удаленно, чтобы обеспечить безопасность своих близких, — пишет Гейтс. — Но меня поразило то, как много детей хотели продолжать онлайн-обучение по причинам, не имеющим никакого отношения к пандемии».
По его словам, дистант помог многим ученикам, и этот опыт вполне можно внедрить в школьное образование на постоянной основе. «Некоторым [школьникам] нужно больше гибкости, чтобы они могли работать [параллельно с учебой] или выполнять другие обязанности, — писал Гейтс, — Другие выиграли от большего контроля за своим учебным пространством — например, они могли больше сосредоточиться [на задании] в тишине своего дома или испытывали меньше стресса, ведь могли написать ответ в чате, а не тянуть руку перед всем классом».
Билл Гейтс
Основатель Microsoft:
Мой мозг взорвало осознание того, что полный дистант может быть лучше для некоторых школьников. Как и многие люди, я всегда думал о [дистанте], как о вынужденной мере или препятствии, которое нужно преодолеть в случае необходимости.
Впрочем, перспективы широкого внедрения онлайн-обучения — далеко не единственная инновация, которая, по мнению Гейтса, «поменяет правила игры» в школьном образовании. Главная надежда миллиардера в этом смысле связана с Искусственным интеллектом.
Так, он не раз настаивал, что искусственный интеллект даст ученикам принципиально новые возможности. К примеру, в одном из своих текстов, он предсказывал появление индивидуальных ИИ-репетиторов, которые позволят сделать качественное образование более доступным. Также, писал основатель Microsoft в своем блоге в начале июля 2024 года, неросети могут взять на себя рутинные задачи учителей.
«[Уже сейчас учителя в некоторых школах] делегируют рутинные задачи ИИ-помощникам и освобождают время для самого главного: общения с учениками, разжигания их любопытства и обеспечения того, чтобы каждый ребенок чувствовал себя замеченным и поддержанным. В особенности те дети, кому нужна небольшая дополнительная помощь», — писал Гейтс.
Тим Кук: «[Программирование] следует преподавать в начальной школе»
«Я — продукт государственной образовательной системы», — так о себе говорил нынешний руководитель Apple и один из самых влиятельных людей в мире технологических инноваций Тим Кук. Для жителя страны, где большинство жителей мечтают отдать своих детей в частные школы и колледжи — это очень сильное заявление.
По теме школьного образования он высказывался неоднократно. «Сегодня слишком часто детям не дают права на хорошее государственное образование, и это неправильно. Это несправедливо», — заявлял он в 2015 году.
При этом он последовательно выступает не только за доступность, но и за высокотехнологичность школьного образования. «Я думаю, что технологии должны быть ключевой частью [образования], — приводил его слова канал ABCNews. — Сегодняшние дети рождаются в цифровом мире, но слишком многие из них, каждый день в 8 утра по [школьному] звонку, отправляются в аналоговый мир».
Одно из главных его предложений — включение в школьную программу программирования. Причем, по мнению Кука, этот предмет должен преподаваться уже с младших классов. Еще в 2019 году глава Apple называл язык программирования (правда не уточняя какой именно) «самым важным вторым языком, какой ребенок может только выучить [помимо своего родного]».
Открытое письмо от 2022 года, в котором американские бизнесмены призвали ввести обязательные уроки информатики
Подписанное Тимом Куком:
Соединенные Штаты занимают лидирующее положение в мире в области технологий, однако только 5% наших старшеклассников изучают информатику. Можно ли это назвать приемлемым? Мы изобрели персональный компьютер, интернет и смартфон. Наша обязанность — подготовить следующее поколение к новой американской мечте.
Впрочем, по словам Кука, изучать программирование должны не только в США. Он настаивал, что этот предмет должен преподаваться «каждому ребенку в мире». При этом, подчеркивал он, это вовсе не значит, что каждый затем должен становиться программистом.
«Неважно к чему у вас лежит душа: к физике или искусству, [знание языка программирования] — это способ выразить себя, — говорил Кук, — мне кажется, что подобно основам математики и истории — знание принципов программирование является базовым навыком, который следует иметь детям».
Комментарии (0)