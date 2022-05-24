Миру грозит продовольственная катастрофа! Неужели будет голод? Как его остановить? Россию это затронет?

Ситуация с продовольствием в мире становится все острее. В середине мая стоимость пшеницы на европейских биржах достигла исторического максимума, преодолев отметку в 435 евро за тонну (сходная ситуация и на американском рынке, где повторены рекорды 2008 года). Но и это еще не предел. По данным ООН, в ближайшей перспективе цены на еду во всем мире могут вырасти еще на 8%—22% по сравнению с существующим и без того повышенным уровнем.

«Уже на протяжении нескольких десятилетий мы наблюдаем новую ипостась глобальной продовольственной проблемы, которая состоит именно в росте цен на продовольствие, а не в физической возможности нашей планеты произвести достаточное количество продуктов питания, — рассказывает заведующий Ибероамериканским сектором факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алина Щербакова. — Но сейчас ситуация достигла невиданных масштабов: индексы цен на продовольствие бьют все рекорды, а это значит, все больше и больше людей по всему миру начнут сталкиваться с ситуацией, когда продовольствие для них будет экономически недоступно».

Она отмечает, что в первую очередь ситуация касается зерновых культур, ведь это самая доступная категория продовольствия, а следовательно и спрос на нее выше всего. Также человечество ждет рост цен на молочные продукты и растительные масла. А вот цены на мясо будут меняться не настолько сильно, ведь это товар более дорогой и многие жители планеты будут вынуждены просто отказаться от него при резком повышении цены.