Миру грозит продовольственная катастрофа! Неужели будет голод? Как его остановить? Россию это затронет?

Оптовая стоимость продовольствия бьет исторические рекорды. Эксперты ООН и политики прогнозируют наступление масштабного продовольственного кризиса уже в самое ближайшее время, мировые СМИ посвящают этому первые полосы газет и обложки журналов. Почему в XXI веке все вновь заговорили о глобальном голоде? Как его остановить? И чего ждать россиянам в этих условиях?
Ситуация с продовольствием в мире становится все острее. В середине мая стоимость пшеницы на европейских биржах достигла исторического максимума, преодолев отметку в 435 евро за тонну (сходная ситуация и на американском рынке, где повторены рекорды 2008 года). Но и это еще не предел. По данным ООН, в ближайшей перспективе цены на еду во всем мире могут вырасти еще на 8%—22% по сравнению с существующим и без того повышенным уровнем.
«Уже на протяжении нескольких десятилетий мы наблюдаем новую ипостась глобальной продовольственной проблемы, которая состоит именно в росте цен на продовольствие, а не в физической возможности нашей планеты произвести достаточное количество продуктов питания, — рассказывает заведующий Ибероамериканским сектором факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алина Щербакова. — Но сейчас ситуация достигла невиданных масштабов: индексы цен на продовольствие бьют все рекорды, а это значит, все больше и больше людей по всему миру начнут сталкиваться с ситуацией, когда продовольствие для них будет экономически недоступно».
Она отмечает, что в первую очередь ситуация касается зерновых культур, ведь это самая доступная категория продовольствия, а следовательно и спрос на нее выше всего. Также человечество ждет рост цен на молочные продукты и растительные масла. А вот цены на мясо будут меняться не настолько сильно, ведь это товар более дорогой и многие жители планеты будут вынуждены просто отказаться от него при резком повышении цены.
Почему растут цены?
Проблемы на мировом продовольственном рынке назревали уже давно, отмечает декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Вымятнина. «Это происходило из-за проблем с урожаем по ряду культур в отдельных регионах ввиду погодных катаклизмов; из-за сбоев логистических цепочек по причине ковида; из-за постепенного роста цен на энергоносители», — поясняет она.
Однако ключевым фактором сегодняшнего кризиса стали события на территории Украины. Дело в том, что Украина и Россия к 2022 году входили в число мировых лидеров по экспорту сельхозпродукции (занимая, к примеру, соответственно второе и третье места по объемам экспорта зерна). Как ранее отмечал Олег Кобяков, директор московского бюро Продовольственной организации ООН, от продовольствия из этих двух стран зависят более 50 государств. Однако теперь эти поставки находятся под угрозой.
«От поставок кукурузы из Украины Нидерланды зависимы на 48%, Португалия — на 37%, говоря о пшенице, зависимость у Ливана и Молдавии от поставок из Украины составляет порядка 80%, — рассказывает Марина Петрова, гендиректор компании Petrova 5 Consulting, — положение вещей не позволяет Украине осуществлять отгрузки морским путем, альтернативный наземный транспорт делает невозможным отгрузку зерна и подсолнечника в прежних объемах, позволяя перевезти только одну двадцатую часть. При этом Россия не может циклично осуществлять отгрузки по причине того, что мировые логистические операторы не готовы работать с российскими судами в своих портах».
Более того, еще в марте российские власти ограничили экспорт зерна и сахара, чтобы сохранить стабильность на внутреннем рынке. Это также не могло не сказаться на мировых ценах. Правда, нехватку пшеницы на мировом рынке планировала частично восполнить Индия, но уже в мае из-за жары и засухи страна также вынуждена была ограничить поставки за рубеж, что и привело к рекордным скачкам цен на мировых биржах.
Однако на сбоях в поставках продовольствия проблемы не заканчиваются. Сложности возникли также с удобрениями (на этом рынке Россия также занимает одно из ведущих мест в мире). В начале марта Минпромторг на фоне санкций рекомендовал российским производителям этой продукции ограничить ее отгрузку за рубеж. В апреле ЕС ввел запрет на поставки удобрений из России. А уже в мае Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить беспрепятственное поступление на мировые рынки этого пункта российского экспорта. Если этого не удастся добиться, считает профессор СЗИУ РАНХиГС Людмила Пушкарева, «это может снизить урожайность [в том числе в Европе], окажет влияние на производство сельхозпродукции и, возможно, на ее качество».
Будет голод?
В этих условиях слово «голод» все чаще звучит в выступлениях чиновников разного ранга. Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на питание Майкл Фахри предупредил, что нынешние события делают голод во многих областях планеты «неминуемым». Помощник российского президента Максим Орешкин также заявил, что мир может столкнуться с глобальным голодом, причем уже в конце этого года. В том же духе высказалась министр ФРГ по вопросам экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце.
Свенья Шульце
Цитата по ИД «КоммерсатЪ»:
«Всемирная продовольственная программа полагает, что 300 млн человек в мире страдают от голода, и эти оценки постоянно корректируются в сторону увеличения ... Посыл таков: нам грозит сильнейший голод со времен Второй мировой войны и миллионы жертв».
На фоне этих разговоров влиятельный журнал Economist вышел с обложкой, посвященной грядущей «продовольственной катастрофе».
Мнения относительно оправданности таких прогнозов у экспертов, опрошенных редакцией, разделились. Так, Людмила Пушкарева из СИЗУ РАНХиГС полагает, что сейчас рассуждения о голоде используются скорее в риторических целях. «Я не думаю, что голод будет таким же, как в 1930-е годы, — полагает она, — Даже те страны, которые очень зависимы от продовольствия с территории Украины, скорее всего найдут своих поставщиков на мировом рынке».
«Угроза голода, к сожалению, вполне реальна, — напротив, полагает Юлия Вымятнина из ЕУ в Санкт-Петербурге. — Особенно с учетом проблем с логистикой и продолжающимися или возникающими конфликтами в разных регионах мира».
Какие страны пострадают больше всего?
Большинство экспертов сходятся в том, что самый тяжелый удар от кризиса придется на беднейшие страны, для многих из которых Россия и Украина были основными поставщиками зерна и других сельхозпродуктов. «Основные сложности будут в странах Африки, которые не являются производителями продуктов питания», — поясняет Марина Петрова, гендиректор компании Petrova 5 Consulting.
«Кризис затронет прежде всего страны, являющиеся нетто-импортерами зерновых, то есть страны Ближнего Востока, Африки и Восточной Азии. Остальные страны в меньшей степени ощутят на себе действие кризиса, хотя и их население заметит рост цен на продовольственные товары», — добавляет Арина Щербакова из НИУ ВШЭ.
Так, отзвуки глобального кризиса слышны и в Европе. К примеру, в Германии говорят о возможном дефиците некоторых продовольственных товаров, а в Англии же обсуждается опасность урезания школьных обедов.
Что можно сделать?
Одной из главных тем последних дней стал спор вокруг невозможности полноценной работы украинских портов. Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли попросил российские власти открыть их, чтобы зерно начало поступать на международные рынки. При этом российские власти настаивают, что невозможность морского экспорта зерна из Украины обуславливается действиями самого Киева.
Впрочем, опрошенные редакцией эксперты допускают вероятность продовольственного кризиса, даже если украинские порты будут открыты. «Чтобы избежать этого, нужна координация действий практически всех стран, в первую очередь — крупных производителей продовольствия и крупных доноров программ оказания помощи в рамках ООН, а также нужно наладить транспортировку продовольствия без остановок и задержек в транспортных цепочках. В настоящее время возможность хорошо скоординированной работы международного сообщества находится под большим вопросом», — отмечает Юлия Вымятнина.
«К сожалению, маловероятно избежать продовольственного кризиса в этом году. Прекращение ситуации на Украине будет той точкой, после которой мы сможем прогнозировать, насколько сложной будет ситуация», — добавила Марина Петрова.
А как все это затронет Россию?
Скорее всего, в ближайшее время Россия не почувствует серьезного влияния международного кризиса, считают эксперты. «Если не произойдет ничего неблагоприятного, мы ожидаем рекордный урожай зерновых. Мы производим довольно много продовольствия сами», — объясняет Юлия Вымятнина из ЕУ в Санкт-Петербурге.
Однако, продолжают специалисты, Россия может столкнуться со сложностями в будущем, ведь в рамках санкций в страну запрещен ряд важных для сельского хозяйства товаров, в частности, семян и саженцев. «Хоть мы после 2014 года и заместили много импортных товаров на отечественном рынке, но до сих пор зависим, например, от импортных семян и племенных животных», — отмечает Алина Щербакова из НИУ ВШЭ.
В результате России сейчас необходимо найти других поставщиков семенного фонда, животных, сельхозтехники. «В противном случае на следующий год [у российских аграриев уже] могут возникнуть сложности, что может сказаться на потребителях, хотя правительство, полагаю, будет сдерживать цены на продукты питания», — заключает профессор СЗИУ РАНХиГС Людмила Пушкарева.
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