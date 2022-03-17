В Башкортостане сахар за неделю подорожал на 20%

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с четвертого по 11 марта сильнее всего подорожали: сахар (20,4%), помидоры (10,3%), бананы (8,6%), колбаса вареная и молочные смеси для детского питания (по 3,6%), морковь и макароны (по 3,5%), а также гречка (3,2%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на капусту и маргарин (по 2,9%), подсолнечное масло (2,8%), вермишель (2,7%), свеклу (2,6%), пшено и сливочное масло (по 2,5%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали: больше всего подешевели огурцы (7,3%) и сосиски (1,1%).

По итогам 2021 года овощи подорожали сильнее всего: катастрофически выросла цена на картофель и капусту – в 1,7 и 2,8 раза. В конце февраля из-за паники на фоне введения санкций из магазинов традиционно пропали гречка, сахар, мука и некоторые другие продукты, цены на них выросли на порядок.

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.