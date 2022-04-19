Смольный прогнозирует рост цен на продукты питания на 20-24%

«В настоящий момент цены стабилизировались и имеют характер отскока назад», — добавил чиновник на заседании городского правительства.

Соловейчик отметил, что среди причин роста цен на продукты отмечаются увеличение затрат производителей на коммунальные услуги, логистику и упаковку. Овощи также дорожают из-за роста цен на удобрения, семена и энергоресурсы.

К марту в сравнении с декабрем 2021 года цены на продовольствие выросли на 10,3%. Непродовольственные товары за тот же период поднялись в цене на 15,5%. Услуги пока подорожали не столь существенно — на 4,4%.