Цены на продукты достигли максимум за 60 лет. Почему все так дорого? Когда это кончится? Разбираемся со специалистом!

Можно ли что-то сделать с подорожанием?

Конечно можно, но если говорить кратко, то это очень непростая задача с высокой инерционностью в реакции системы на принимаемые решения. И многое делается, но вероятно нужно делать еще больше. Теоретически, можно прейти к директивному регулированию цен. И некоторые политики к этому призывают. Но тогда уже через пару недель есть риск столкнуться с дефицитом товаров или услуг, цены на которые будут искусственно занижены относительно рыночных. Никто к этом у не готов. Сразу возникнет «черный» рынок, цена на котором будет еще выше, чем нынешняя, наблюдаемая на полках магазинов. В целом это бессмысленно, это мы уже проходили.

Можно запретить экспорт продовольствия, древесины, металлов и тому подобных товаров или ввести очень высокие заградительные пошлы. Да, цены внутри страны упаду очень быстро, но мы потеряем долю в мировом экспорте. Замечу, что многие наши соотечественники заняты в экспортоориентированных отраслях, сейчас чувствуют себя очень неплохо, они потеряют свои высокие зарплаты и премии, владельцы акций этих компаний столкнутся с падением стоимости компаний и регулярных дивидендов. В целом, стратегически страна скорее проиграет, чем выиграет, особенно в долгосрочной перспективе.

Правительство проводит активную политику, направленную на недопущения устойчивого роста цен. Эффективны или эти меры? В какой-то степени — да. Но поскольку цены продолжают расти, то, очевидно, здесь есть над чем работать. Отмечу еще тот факт, что растущие цены на конечные товары и услуги в той или иной степени, но отражается и на доходах наемных работников, и на прибылях собственников. Кроме того, это дает реальные стимулы для расширения масштабов предложения растущих в ценах товаров.

Надо также четко понимать, что не менее 50% от сегодняшней инфляции — это так называемая «импортируемая» инфляция. Она приходит нам из-за границы, где также совершенно нетипично высока. Без этого импорта мы обходиться не можем, но чем он становится дороже, тем, опять же больше возможностей для импортозамещения, шире становятся ценовые ниши, окно возможностей для отечественных производителей и фирм.