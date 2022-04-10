«Самое ценное в жизни человека — это свобода»: Хованский записал первое видео после выхода из СИЗО

По словам Хованского, тюрьме его не изменила, однако она никому не может пойти на пользу. Блогер посоветовал соблюдать законы, «какими бы глупыми они не казались». «Ребята не попадайте в тюрьму — ни по глупости, ни по злому умыслу», — сказал он.

Также блогер отметил, что соскучился по своим подписчикам и пообещал снять ролик с благодарностями. Еще одно видео он посвятит жизни в заключении и о лайфхаках, которые могут быть полезны в тюрьме. Кроме того, Хованский рассказал о том, что в тюрьме люди относятся с пониманием друг к другу, поддерживают и угощают тортами. «В любом случае понимания и человеческого отношения хватает и со стороны администрации тюрьмы, и со стороны заключенных», — добавил он.

Хованский подытожил, что «самое ценное в жизни человека — это свобода», а не здоровье, которое «постоянно желают» россияне. Он также признался в том, что после выхода из СИЗО задумался о переезде из России.

«Я сам никогда не задумывался о переезде из России до того, как началась эта вся канитель. Теперь я уже не уверен, а так ли меня любит Россия, как ее люблю я. Я всегда был патриотом. Я помню, как мне YouTube предлагал в Великобританию уехать по творческой визе. Я посмеялся — вы что? Я же русский человек. Теперь мне, конечно, никто творческой визы в Великобританию не даст», — сказал блогер.