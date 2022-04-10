«Самое ценное в жизни человека — это свобода»: Хованский записал первое видео после выхода из СИЗО

Блогер Юрий Хованский рассказал в своем первом видео после освобождения из СИЗО о том, как он жил в тюрьме. Ему с 7 апреля разрешили пользоваться интернетом.
По словам Хованского, тюрьме его не изменила, однако она никому не может пойти на пользу. Блогер посоветовал соблюдать законы, «какими бы глупыми они не казались». «Ребята не попадайте в тюрьму — ни по глупости, ни по злому умыслу», — сказал он.
Также блогер отметил, что соскучился по своим подписчикам и пообещал снять ролик с благодарностями. Еще одно видео он посвятит жизни в заключении и о лайфхаках, которые могут быть полезны в тюрьме. Кроме того, Хованский рассказал о том, что в тюрьме люди относятся с пониманием друг к другу, поддерживают и угощают тортами. «В любом случае понимания и человеческого отношения хватает и со стороны администрации тюрьмы, и со стороны заключенных», — добавил он.
Хованский подытожил, что «самое ценное в жизни человека — это свобода», а не здоровье, которое «постоянно желают» россияне. Он также признался в том, что после выхода из СИЗО задумался о переезде из России.
«Я сам никогда не задумывался о переезде из России до того, как началась эта вся канитель. Теперь я уже не уверен, а так ли меня любит Россия, как ее люблю я. Я всегда был патриотом. Я помню, как мне YouTube предлагал в Великобританию уехать по творческой визе. Я посмеялся — вы что? Я же русский человек. Теперь мне, конечно, никто творческой визы в Великобританию не даст», — сказал блогер.
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Юрия Хованского задержали 9 июня в его собственной квартире в Петербурге. На блогера завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ — «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».
Хованский неоднократно указывал на то, что в деле против него следствие использует подставных свидетелей. «Несмотря на то что вся страна знает, что ту песню я спел в 2012 году, следствие отказывается принимать доказательства этого, потому что понимает, что меня придется отпустить, а они не могут этого допустить. В итоге вместо того, чтобы расследовать преступление, следователи просто перенесли время действия в 2018 год, завербовав подставных свидетелей», — отмечал он в одном из своих последних писем.
Арест Хованского несколько раз продлевали, в последний — до начала января 2022 года. Также блогеру назначили психиатрическую экспертизу. Сам Хованский говорит, что «по сути, уже мертв», а также заявляет об использовании подставных свидетелей в его деле. Кроме того, блогеру предлагали сделку со следствием, но он отказался.
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