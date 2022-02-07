Суд в Петербурге продлил меру пресечения до апреля Юрию Хованскому и не разрешил пользоваться интернетом

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий Юрию Хованскому, которого обвиняют в публичных призывах к терроризму. Об этом рассказали в объединенной пресс-службы судов города.
Блогеру запрещено выходить из дома в определенные часы, использовать средства связи и общаться со СМИ до 8 апреля 2022 года.
Также на заседании Хованский просил не продлевать меру пресечения или хотя бы исключить заперт на использование интернета. Суд эту просьбу отклонил.
Ранее, 29 декабря, Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об изменении меры пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий Юрию Хованскому. Спустя почти семь месяцев заключения в СИЗО блогера отпускаю домой. Следователь объяснил желание следствия изменить Хованскому меру пресечения тем, что изменились обстоятельства дела.
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Юрия Хованского задержали 9 июня в его собственной квартире в Петербурге. На блогера завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ — «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».
Хованский неоднократно указывал на то, что в деле против него следствие использует подставных свидетелей. «Несмотря на то что вся страна знает, что ту песню я спел в 2012 году, следствие отказывается принимать доказательства этого, потому что понимает, что меня придется отпустить, а они не могут этого допустить. В итоге вместо того, чтобы расследовать преступление, следователи просто перенесли время действия в 2018 год, завербовав подставных свидетелей», — отмечал он в одном из своих последних писем.
Арест Хованского несколько раз продлевали, в последний — до начала января 2022 года. Также блогеру назначили психиатрическую экспертизу. Сам Хованский говорит, что «по сути, уже мертв», а также заявляет об использовании подставных свидетелей в его деле. Кроме того, блогеру предлагали сделку со следствием, но он отказался.
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