Суд в Петербурге продлил меру пресечения до апреля Юрию Хованскому и не разрешил пользоваться интернетом

Блогеру запрещено выходить из дома в определенные часы, использовать средства связи и общаться со СМИ до 8 апреля 2022 года.

Также на заседании Хованский просил не продлевать меру пресечения или хотя бы исключить заперт на использование интернета. Суд эту просьбу отклонил.

Ранее, 29 декабря, Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об изменении меры пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий Юрию Хованскому. Спустя почти семь месяцев заключения в СИЗО блогера отпускаю домой. Следователь объяснил желание следствия изменить Хованскому меру пресечения тем, что изменились обстоятельства дела.