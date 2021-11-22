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Юрию Хованскому предлагали сделку со следствием. Блогер отказался

Юрию Хованскому, обвиняемому в оправдании терроризма за песню про теракт на мюзикле «Норд-Ост», предлагали сделку со следствием. Об этом сообщила подруга блогера Мария Нелюбова — о факте визита следователя ей рассказал сам Хованский.

«У него на прошлой неделе был визитер — следователь. Он не уведомил адвоката, что является нарушением. Пришел тайком к Юре и просил его оболгать себя — дать ложные показания на самого себя. Обещал ему за это мягкое наказание», — рассказала в эфире «Эхо Петербурга» Нелюбова. По ее словам, блогер от сделки со следствием отказался, а в ответ получил угрозу реальным сроком и проблемами у самой Нелюбовой.

Юрия Хованского задержали 9 июня в его собственной квартире в Петербурге. На блогера завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ — «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

Арест Хованского несколько раз продлевали, в последний — до начала января 2022 года. Также блогеру назначили психиатрическую экспертизу. Сам Хованский говорит, что «по сути, уже мертв», а также заявляет об использовании подставных свидетелей в его деле.

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