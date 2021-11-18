«Я, по сути, уже мертв, они приговорили меня к смерти»: Хованский обвинил следствие в привлечении подставных свидетелей

Из письма другу Денису Касянчуку:

Поддерживать меня бесполезно, все кончено. Нет, я не верю, что все будет хорошо. Следствие нашло подставных свидетелей — они дали лживые показания, что я пел песню в 2018-м, а не в 2012-м. Теперь никакие сроки давности на меня не действуют — это означает семь лет тюрьмы, что в моем случае равносильно смертному приговору.

Параллельно меня кладут в «дурку» с левым диагнозом — там меня обкормят барбитуратами, чтобы сделать ссущимся под себя дурачком. Никто не сможет продержаться до конца. Я, по сути, уже мертв. Они приговорили меня к смерти. Этих беспредельщиков не остановить, они используют левых свидетелей направо и налево. Им за это ничего не будет.

Мой совет: если есть голова на плечах — вали нахрен из этой проклятой страны.