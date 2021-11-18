«Я, по сути, уже мертв, они приговорили меня к смерти»: Хованский обвинил следствие в привлечении подставных свидетелей

Блогер Юрий Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма за песню про теракт на мюзикле «Норд-Ост», заявил об использовании подставных свидетелей в его деле. Об этом он рассказал в письме из СИЗО своему другу Денису Касянчуку.
Юрий Хованский
Из письма другу Денису Касянчуку:
Поддерживать меня бесполезно, все кончено. Нет, я не верю, что все будет хорошо. Следствие нашло подставных свидетелей — они дали лживые показания, что я пел песню в 2018-м, а не в 2012-м. Теперь никакие сроки давности на меня не действуют — это означает семь лет тюрьмы, что в моем случае равносильно смертному приговору.
Параллельно меня кладут в «дурку» с левым диагнозом — там меня обкормят барбитуратами, чтобы сделать ссущимся под себя дурачком. Никто не сможет продержаться до конца. Я, по сути, уже мертв. Они приговорили меня к смерти. Этих беспредельщиков не остановить, они используют левых свидетелей направо и налево. Им за это ничего не будет.
Мой совет: если есть голова на плечах — вали нахрен из этой проклятой страны.
Юрия Хованского задержали 9 июня в его собственной квартире в Петербурге. На блогера завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ — «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Арест Хованского несколько раз продлевали, в последний — до начала января 2022 года. Также блогеру назначили психиатрическую экспертизу.
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