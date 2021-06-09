В Петербурге задержан блогер Юрий Хованский. СК подозревает его в оправдании террористической деятельности

В Петербурге задержали блогера Юрия Хованского. В его отношении возбуждено уголовное дело за «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».
Уголовное дело в отношении Хованского возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ — «публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». В настоящий момент блогер задержан, в его квартире прошел обыск. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Из заявления следственного комитета:
По данным следствия, подозреваемый не позднее 3 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов по улице Пушкинской города Санкт-Петербурга, обращаясь к другим лицам, с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности осуществил выход в сеть «Интернет» и исполнил песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду, признаки угроз, унижения и применения насилия по отношению к группе лиц по признаку национальности, а также призывы и оправдание необходимости осуществления агрессивных, насильственных, жестоких действий (террористических актов), создающих опасность гибели людей.
Как пишет «Фонтанка», на Хованского вышли через анонима. В июле 2020 года пользователь под именем Юрий опубликовал всего два видео. Оба файла — вырезанные из стрима обозревателя Андрея Нифедова песни, исполненные Хованским. Эксперты, проводившие лингвистическое исследование материала, нашли в них восхваление террористов и призывы к совершению терактов. Оперативники Центра «Э» проверили соцсети Хованского и нашли в его Telegram-канале голосовое сообщение, в котором блогер рассказывает, что песню про теракт на Дубровке он исполнял перед группировкой нацистов и Нифедовым. Он проходит по делу в качестве свидетеля.
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