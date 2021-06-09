В Петербурге задержан блогер Юрий Хованский. СК подозревает его в оправдании террористической деятельности

Как пишет «Фонтанка», на Хованского вышли через анонима. В июле 2020 года пользователь под именем Юрий опубликовал всего два видео. Оба файла — вырезанные из стрима обозревателя Андрея Нифедова песни, исполненные Хованским. Эксперты, проводившие лингвистическое исследование материала, нашли в них восхваление террористов и призывы к совершению терактов. Оперативники Центра «Э» проверили соцсети Хованского и нашли в его Telegram-канале голосовое сообщение, в котором блогер рассказывает, что песню про теракт на Дубровке он исполнял перед группировкой нацистов и Нифедовым. Он проходит по делу в качестве свидетеля.