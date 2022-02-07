Учительница из Петербурга пожаловалась на увольнение после чтения стихов Хармса на уроке. Как в 2022 году поэтов снова стали звать «врагами народа»

Петербургская учительница Серафима Сапрыкина сообщила, что была вынуждена уволиться из школы после занятия, на котором читала детям стихи Александр Введенского и Даниила Хармса. При этом директриса учебного заведения якобы назвала поэтов «врагами народа» и даже «пособниками фашистов». Городские чиновники историю женщины опровергают, настаивая, что она написала заявление по собственному желанию. Тем не менее эта история стала одной из самых обсуждаемых: ее уже прокомментировали историк Лев Лурье, депутаты Милонов и Вишневский, министр образования РФ Кравцов и даже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Рассказываем, как конфликт в одной из петербургских школ превратился в главную новость страны.
«Стихи "врагов народа" и "пособников фашистов"»
В воскресенье, 6 февраля, петербурженка Серафима Сапрыкина разместила в своем Facebook запись, в которой рассказала, как еще в декабре прошлого года вынуждена была уволиться из гимназии номер 168. По словам учительницы, тогда ее вызвала к себе директриса школы Светлана Лебедева и потребовала уволиться из-за занятия, на котором Сапрыкина «читала десятиклассникам стихи "врагов народа" и "пособников фашистов" Введенского Александра Ивановича и Хармса Даниила Ивановича».
«Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои "преступления", и их стихи можно обсуждать только "на ваших богемных кухнях", — написала Сапрыкина в соцсети, — я пыталась что-то лепетать о реабилитации, на что присутствующий там заведующий музеем, полковник (80 лет, постоянно таскает в школу военных для укрепления патриотизма, дети уже вопят) сказал мне, что в те годы реабилитировали всех подряд. Я говорила о Мандельштаме и Гумилеве, но они тоже враги. Если я не уволюсь сама, то меня "уволят по статье утрата доверия", так как мне нельзя доверять детей, я совершенно неподконтрольна».
При этом, настаивала в своем посте учительница, администрация знала об уроке заранее, так как его идея предварительно отговаривалась с завучем. Тем не менее Сапрыкина вынуждена была уволиться. По словам учительницы, в конце прошлого года она испугалась скандала и не стала публично говорить об этой истории, однако затем передумала. «Если не говорить о таких ситуациях, если не назвать зло по имени, то ведь, ребята, новый 37-й вот он, на шаг ближе к нам и нашим детям», — резюмировала она.
Вскоре после написания поста она согласилась на интервью с «Собака.ru», однако затем перестала выходить на связь. Дозвониться до директора школы и пресс-службы комитета по образованию редакции не удалось.
«Хармс и Введенский от этой истории были бы в восторге»
Пост Сапрыкиной очень быстро разлетелся по соцсетям, где началась кампания в поддержку уволенной учительницы. Учителя и другие пользователи начали делать публикации в поддержку Сапрыкиной.
«По тому, что пишут СМИ ситуация выглядит самым скандальным образом, — поделился своим мнением с «Собака.ru» учитель истории и обществознания, автор Telegram-канала «Здравствуйте, Кирилл Александрович» Кирилл Загустин, — мы, конечно, не знаем, какие именно произведения Хармса там читали, и, может быть, там с определенной, малой, вероятностью, там есть что-то неэтичное, но это вызывает сомнение. И тут принципиально, что урок был согласован с завучем. Поэтому скандал и возмущение учителя выглядят абсолютно оправданными. И очень радует, что ситуация привлекает такое внимание. Очень надеюсь, что ситуация разрешится в пользу учителя».
«Хармс и Введенский давно вошли в историю русской литературы и стали классиками XX века. К тому же Хармс писал замечательные детские стихи, мои дети в частности их читали. Так что это просто вопиющий случай. Мне удивительно, что учительница уволилась, требовать уволиться на основания чтения стихов в принципе невозможно. Мне кажется, что эта история должна была обсуждаться сразу. Удивительно, что она так долго оставалась неизвестной. Другое дело, что, подозреваю, Хармс и Введенский от этой истории были бы в восторге. Они любили провоцировать публику, их такая реакция даже порадовала бы, ведь и при жизни у них были как восторженные почитатели, так и такие ненавистники», — полагает заведующий научно-учебной лаборатории лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ Максим Кронгауз.
Также в поддержку Сапрыкиной высказались политики и общественные деятели. Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский написал в комитет по образованию запрос с просьбой разобраться в истории с увольнением учительницы. Возмущен ситуацией и петербургский историк Лев Лурье: «Это с одной стороны некая особенность нашего времени с любовью начальства к авторитарно-тоталитарному, которая доносится до низовой бюрократии, в том числе школьной, позволяющей себя вести по-советски», — сказал он в беседе с редакцией.
«Никто не вынуждал, не увольнял»
За считанные часы скандал вышел на федеральный уровень: ситуацию с увольнением Серафимы Сапрыкиной даже вынужден был комментировать пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что в истории нужно разбираться, однако сначала удостовериться в ее достоверности.
«Нужно сначала выяснить, так это было или не так это было. Сейчас такое количество неточной или просто лживой информации, что прямо сиюминутно реагировать на нее — дело незавидное. Нужно сначала все-таки все переподтверждать», — заявил Песков.
Вскоре последовал комментарий и от городских властей. В администрации Центрального района Петербурга (в котором и находится 168-я школа), сообщили, что учительницу «никто не вынуждал, не увольнял». «Есть ее заявление. Она написала это заявление», — сообщили журналистам чиновники. Так же во лжи учительницу обвинил известный депутат Госдумы (а в прошлом петербургского ЗакСа) Виталий Милонов.
Виталий Милонов
Об увольнении Серафимы Сапрыкиной, цитата по «Говорит Москва»:
Судя по информации из Санкт-Петербурга, эта учительница просто всех обманула, налгала. Конечно, никто не запрещает читать Введенского и Хармса. Это абсолютное вранье. Просто стыдно, что учительница из провинции позволяет себе так нагло лгать о петербургских традициях образования. Что она несет, Господи? Такого не может быть по определению. Даниил Хармс учился в школе в Санкт-Петербурге. Я бы немного возмутился, если бы она цитировала раннего Юза Алешковского, поскольку девиантная лексика, но Хармса? Это просто ерунда, как не стыдно?! Я думаю, ей нужно извиниться за ту ложь, за оскорбления, которые она нанесла всем петербургским и ленинградским учителям
Впрочем, уже вечером понедельника министр образования страны Сергей Кравцов однозначно высказался в поддержку уволенной учительницы.
«У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать "дубину" по поводу и без, что мы получим на выходе? Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми, и сейчас вместе с регионом проверяем всю эту ситуацию. Призываю административных работников более чутко относиться к педагогам», — сказал Кравцов, чьи слова привели в понедельник ТАСС в пресс-службе Минпросвещения.
«Может быть, таких случаев будет больше, может, меньше»
Согласится ли сама Сапрыкина на восстановление в школе — неизвестно. Между тем это уже не первый громкий случай увольнения педагога в Петербурге за последнее время. В октябре учительницу биологии Ольгу Щеголову уволили из школы при консерватории имени Римского Корсакова за то, что она вела в Instagram блог о секс-просвете. При этом аккаунт был помечен «18+».
«Мне кажется, что проблемы носят больше локальный характер нежели системный, у нас там в Петербурге достаточно много школа, и два подобных инцидента за полгода представляются проблемами конкретных администраций, которые на 90-95% ответственны за климат внутри школ. Во-многих школах существует и реализуется в выборе методов, свобода в выборе ведения формы урока и сохраняется свобода заниматься внеурочной деятельностью. Так что, скорее, исключения» , — полагает учитель Кирилл Загустин.
С этим мнением согласен и Лев Лурье, впрочем, он отметил, что в будущем подобных инцидентов может стать больше. «Я не знаю, что будет, мы явно живем в рубежное время, куда мы придем в течение ближайших месяцев и годов непонятно. Может быть, таких случаев будет больше, может, меньше, но одна из основных особенностей русского народа, русской интеллигенции и школьной системы, что всегда есть способы для хорошего учителя донести свои убеждения и знания до учеников, чтобы даже самая отвратительная администрация этого не знала. Хотя, как показывают эти случаи, это, конечно, рискованно для учителя», — заключил он.
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