Учительница из Петербурга пожаловалась на увольнение после чтения стихов Хармса на уроке. Как в 2022 году поэтов снова стали звать «врагами народа»

«Стихи "врагов народа" и "пособников фашистов"»

В воскресенье, 6 февраля, петербурженка Серафима Сапрыкина разместила в своем Facebook запись, в которой рассказала, как еще в декабре прошлого года вынуждена была уволиться из гимназии номер 168. По словам учительницы, тогда ее вызвала к себе директриса школы Светлана Лебедева и потребовала уволиться из-за занятия, на котором Сапрыкина «читала десятиклассникам стихи "врагов народа" и "пособников фашистов" Введенского Александра Ивановича и Хармса Даниила Ивановича».

«Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои "преступления", и их стихи можно обсуждать только "на ваших богемных кухнях", — написала Сапрыкина в соцсети, — я пыталась что-то лепетать о реабилитации, на что присутствующий там заведующий музеем, полковник (80 лет, постоянно таскает в школу военных для укрепления патриотизма, дети уже вопят) сказал мне, что в те годы реабилитировали всех подряд. Я говорила о Мандельштаме и Гумилеве, но они тоже враги. Если я не уволюсь сама, то меня "уволят по статье утрата доверия", так как мне нельзя доверять детей, я совершенно неподконтрольна».

При этом, настаивала в своем посте учительница, администрация знала об уроке заранее, так как его идея предварительно отговаривалась с завучем. Тем не менее Сапрыкина вынуждена была уволиться. По словам учительницы, в конце прошлого года она испугалась скандала и не стала публично говорить об этой истории, однако затем передумала. «Если не говорить о таких ситуациях, если не назвать зло по имени, то ведь, ребята, новый 37-й вот он, на шаг ближе к нам и нашим детям», — резюмировала она.

Вскоре после написания поста она согласилась на интервью с «Собака.ru», однако затем перестала выходить на связь. Дозвониться до директора школы и пресс-службы комитета по образованию редакции не удалось.