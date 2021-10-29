Стрит-арт с Хармсом на Маяковского закрасят по решению суда. Вспоминаем, как петербуржцы добивались его сохранения

На этой неделе Дзержинский районный суд постановил закрасить граффити с изображением Даниила Хармса на Маяковской в течение одного месяца. «Собака.ru» пересказала историю портрета писателя на фасаде дома и поговорила с членом товарищества собственников жилья «Маяковского 11» Даниилом Петровым, депутатом ЗакСа Денисом Четырбоком о дальнейшей судьбе работы уличных художников и о том, что может изменить ситуацию.
С чего все началось?
В феврале 2016 года на стене здания на улице Маяковского, 11, где жил в свое время писатель Даниил Хармс, уличные художники Паша Кас и Павел Мокич с разрешения собственников нарисовали граффити с изображением портрета литератора. Работа была приурочена к 74-летию со дня его смерти — 2 февраля 1942 года.
Уже в конце месяца администрация Центрального района Петербурга потребовала от ТСЖ «Маяковского 11» уничтожить портрет Хармса. На граффити пожаловался один из жителей города. Тогда чиновники заинтересовались, была ли согласована работа с главным архитектором города, а если нет — изображение должно быть закрашено за счет жильцов. Но в ТСЖ «Маяковского 11» заявили, что у них нет на это средств и полномочий.
В середине апреля Георгий Полтавченко во время выступления перед Законодательным собранием заступился за граффити с Хармсом. «Соглашусь с фракцией "Яблоко", что портрет надо узаконить. Для этого инициативная группа должна обратиться в градостроительный совет Санкт-Петербурга», — заявил Полтавченко.
В апреле этого года Администрация Центрального района подала иск к ТСЖ «Маяковского 11» и попросила закрасить портрет Хармса. Его принял к производству Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга и назначил предварительную дату слушания – 28 апреля.
Издание «Фонтанка» пишет, что «к подаче иска, вероятно, привело обращение некой пользовательницы портала «Наш Санкт-Петербург» Фатимы. И., которая в марте 2020 года пожаловалась на граффити». В это же время житель дома на Маяковской, 11 Дмитрий Панайотти организовывает петицию, адресованную губернатору Петербурга Александру Беглову, на портале Сhange.org с просьбой сохранить граффити Хармса на фасаде дома. В разговоре с «Собака.ru» член инициативной группы по спасению граффити Даниил Петров сказал, что петиция к радикальным решениям не привела: «Активисты и СМИ создали лишь некий информационный шум — вынесли проблему в массы и обратили внимание влиятельных людей, среди которых Александр Розенбаум и Михаил Пиотровский».
В середине мая Смольный был готов заключить мировое соглашение, но только после того, как собственники согласуют работу уличных художников. С требованием отозвать иск к губернатору Петербурга обратился депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.
Борис Вишневский прилагает копию официального ответа Александра Беглова, где указано, что условиями для размещения граффити, не носящих экстремистский характер, не содержащие оскорбительных надписей и не угрожающих безопасности граждан являются: положительное решение собственнков (большинство голосов от общего числа жителей дома) и получение согласования от Комитета по градостроительству и архитектуре (если это охраняемый объект, необходимо согласование от КГИОП). Беглов также отмечает в документе, что исполнительные органы государственной власти не получали положительное решение о согласовании собственниками граффити Хармса.
Здесь же указано, что Администрация Центрального района готова заключить перемирие и дать отсрочку для согласования граффити Хармса на фасаде дома. По данным сайта Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга следующие предварительные судебные заседания, назначенные на 9 и 29 июня, по «иным причинам» были отложены.
В конце июня товарищество собственников жилья «Маяковская 11» обратилось в Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга с просьбой выдать задание на разработку проекта элементов благоустройства (размещение росписей). В конце августа им пришел официальный ответ (прим. ред. — документ есть в распоряжении редакции «Собака.ru»), согласно которому инициативной группе жителей в просьбе отказали, поскольку на лицевых фасадах здания нельзя размещать росписи: «Пунктом 2.1 Приложения № 2 к Правилам благоустройства росписи отнесены к произведениям монументального искусства и являются элементом благоустройства. В соответствии с пунктом 6.4 Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства, утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 № 40, размещение росписей не допускается на лицевых фасадах зданий, сооружений».
Дзержинский районный суд рассмотрел дело по граффити с изображением Хармса 26 октября. Итогом судебного заседания стало удовлетворение иска — граффити необходимо уничтожить в течение месяца.
Что теперь будет?
Даниил Петров
Член товарищества собственников жилья «Маяковского 11»
«Во вторник, 26 октября, Дзержинский районный суд вынес решение после очередного заседания, согласно которому мы должны закрасить граффити за свой счет в течение одного месяца. Мы будем добиваться отсрочки. Сейчас собираемся обжаловать решение в Санкт-Петербургском городском суде.
Пока портрет никто уничтожать не собирается. Администрация района не торопит нас ликвидировать граффити. На данный момент единственный, кто выступает против работы уличных художников, — Комитет по градостроительству и архитектуре. Все, что можно (и нужно) сделать, это попытаться согласовать граффити с ними или найти законный способ не делать этого. Скорее всего, это нереально, но мы будем бороться».
Что могло бы повлиять на ситуацию?
Еще в конце 2018 года депутат Законодательного собрания Денис Четырбок предложил внести следующие поправки в закон «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»:
- ввести понятие «элемент уличного искусства», которое будет объединять граффити, стрит-арт и муралы,
- уточнить, что элементы уличного искусства могут размещаться на фасадах, ограждениях и заборах «в соответствии с Правилами размещения элементов уличного искусства»,
- художники должны будут согласовывать эскизы своих работ с Комитетом по градостроительству и архитектуре.
В начале февраля 2019 года законопроект приняли в первом чтении. Во втором чтении депутаты будут рассматривать вопрос о том, чтобы выделить в городе специальные зоны для граффити (когда оно состоится — пока неизвестно).
Денис Четырбок
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
«Большинство жителей и гостей Петербурга не возражают, чтобы на фасадах, ограждениях и других объектах были сохранены работы уличных художников, но при этом коммунальщики продолжают настаивать на уничтожении стрит-арта. Отчасти с противниками можно согласиться, потому что с юридической точки зрения правда на их стороне.
Нашему городу не хватает законодательной инициативы, которую я выдвигал в 2018 году. Она до сих пор находится на стадии рассмотрения. Думаю, что новый парламент сможет сдвинуть с мертвой точки этот процесс, но с учетом практики сомневаюсь, что поправки смогут рассмотреть до конца года. Пока нет уверенности, что законопроект будет принят полностью».
На момент публикации авторы граффити Паша Кас и Павел Мокич на вопросы редакции не ответили.
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