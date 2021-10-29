Стрит-арт с Хармсом на Маяковского закрасят по решению суда. Вспоминаем, как петербуржцы добивались его сохранения

В феврале 2016 года на стене здания на улице Маяковского, 11, где жил в свое время писатель Даниил Хармс, уличные художники Паша Кас и Павел Мокич с разрешения собственников нарисовали граффити с изображением портрета литератора. Работа была приурочена к 74-летию со дня его смерти — 2 февраля 1942 года.

Уже в конце месяца администрация Центрального района Петербурга потребовала от ТСЖ «Маяковского 11» уничтожить портрет Хармса. На граффити пожаловался один из жителей города. Тогда чиновники заинтересовались, была ли согласована работа с главным архитектором города, а если нет — изображение должно быть закрашено за счет жильцов. Но в ТСЖ «Маяковского 11» заявили, что у них нет на это средств и полномочий.