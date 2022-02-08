Иван Ургант пошутил про увольнение учительницы за чтение стихов Хармса. И прочитал стих Хармса

Актер и телеведущий Иван Ургант в шуточной форме прокомментировал увольнение петербургской учительницы Серафимы Сапрыкиной. Директора лицея, откуда была вынуждена уйти педагог, надо «поблагодарить за бдительность и наградить сталинской премией», а саму новость про Хармса подавать в стихах Хармса — которые, по мнению Урганта, «подходят под любые новости из Петербурга».
Иван Ургант
О Хармсе, его стихах и Петербурге:
Эти поэты, по словам директора, были «врагами народа», «пособниками фашистов». И для меня сейчас шок! Во-первых, шок, что Хармс писал стихи. Ну фамилия же у него немецкая — ну фашист. По крайней мере, в нашей семье он был почитаем именно как фашист. А тут выясняется, что поэт… Мить [Хрусталев], ну обалдеть! Сейчас мы до такого договоримся, что выяснится, что Мандельштам Кирова не убивал.
Давайте, ребят, раздадим указания. Надо поблагодарить директора школы за бдительность и наградить ее сталинской премией. А новость про Хармса надо подавать в стихах Хармса! А вы знаете, что у. А вы знаете, что чи. А вы знаете, что те. Что учительница Хармса вдруг поэтом назвала! Ну-ну-ну-ну. Врешь-врешь-врешь-врешь. Ну фашистом, педерастом — ну еще туда-сюда. Но поэтом знаменитым — это просто ерунда.
Кстати, стихи Хармса, если уж называть его поэтом — этого фашиста, они же подходят под любые новости из Петербурга. А вы знаете, что в Пе. А вы знаете, что в те. А вы знаете, что… рбу. Что всю зиму в Петербурге никто снег не убирал! Ну-ну-ну-ну! Врешь-врешь-врешь-врешь! Ну недельку, ну другую — ну еще туда-сюда. Но чтоб с самого начала — ну это… Просто ерунда какая-то.
Напомним, об увольнении из лицея петербургская учительница Серафима Сапрыкина рассказала в своем Facebook. Ее заставили уйти по собственному желанию с должности педагога-организатора за чтение учащимся 10 класса стихов «врагов народа» и «пособников фашистов» Александра Введенского и Даниила Хармса.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал восстановить в должности Сапрыкину и отметил, что административные работники должны «более чутко относиться к педагогам». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал ситуацию с увольнением учительницы. По его мнению, информация нуждалась в проверке, так как «сейчас такое количество неточной или просто лживой информации, что прямо сиюминутно реагировать на нее — дело незавидное». В свою очередь вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать в России институт уполномоченного по правам учителей. Его появление в стране поможет защитить школьных преподавателей от необоснованных нападок.
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