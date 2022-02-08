Иван Ургант пошутил про увольнение учительницы за чтение стихов Хармса. И прочитал стих Хармса

О Хармсе, его стихах и Петербурге:

Эти поэты, по словам директора, были «врагами народа», «пособниками фашистов». И для меня сейчас шок! Во-первых, шок, что Хармс писал стихи. Ну фамилия же у него немецкая — ну фашист. По крайней мере, в нашей семье он был почитаем именно как фашист. А тут выясняется, что поэт… Мить [Хрусталев], ну обалдеть! Сейчас мы до такого договоримся, что выяснится, что Мандельштам Кирова не убивал.

Давайте, ребят, раздадим указания. Надо поблагодарить директора школы за бдительность и наградить ее сталинской премией. А новость про Хармса надо подавать в стихах Хармса! А вы знаете, что у. А вы знаете, что чи. А вы знаете, что те. Что учительница Хармса вдруг поэтом назвала! Ну-ну-ну-ну. Врешь-врешь-врешь-врешь. Ну фашистом, педерастом — ну еще туда-сюда. Но поэтом знаменитым — это просто ерунда.

Кстати, стихи Хармса, если уж называть его поэтом — этого фашиста, они же подходят под любые новости из Петербурга. А вы знаете, что в Пе. А вы знаете, что в те. А вы знаете, что… рбу. Что всю зиму в Петербурге никто снег не убирал! Ну-ну-ну-ну! Врешь-врешь-врешь-врешь! Ну недельку, ну другую — ну еще туда-сюда. Но чтоб с самого начала — ну это… Просто ерунда какая-то.