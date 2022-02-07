Кравцов призвал восстановить в должности учительницу из Петербурга, уволенную за чтение стихов Хармса

Министр просвещения России Сергей Кравцов призвал восстановить в должности Серафиму Сапрыкину — петербургскую учительницу, которой пришлось уводиться из лицея после чтения ученикам стихов Введенского и Хармса. В свою очередь административные работники, по мнению главы Минпросвещения, должны «более чутко относиться к педагогам».
Сергей Кравцов
Об увольнении Серафимы Сапрыкиной, цитата по ТАСС:
У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать «дубину» по поводу и без, что мы получим на выходе? Считаю, что учитель должен быть полностью восстановлен в своих правах, продолжить работу с детьми, и сейчас вместе с регионом проверяем всю эту ситуацию. Призываю административных работников более чутко относиться к педагогам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также прокомментировал ситуацию с увольнением учительницы. По его мнению, информация нуждалась в проверке, так как «сейчас такое количество неточной или просто лживой информации, что прямо сиюминутно реагировать на нее — дело незавидное».
Напомним, об увольнении из лицея петербургская учительница Серафима Сапрыкина рассказала в своем Facebook. Ее заставили уйти по собственному желанию с должности педагога-организатора за чтение учащимся 10 класса стихов «врагов народа» и «пособников фашистов» Александра Введенского и Даниила Хармса.
Писатель, поэт и драматург, основатель Объединения реального искусства (ОБЭРИУ) Даниил Хармс родился 17 декабря 1905 года в Петербурге. Был репрессирован, арестован 23 августа 1941 года. Скончался в тюремной больнице 2 февраля 1942 года в Ленинграде. Реабилитирован 25 июля 1960 года. Поэт, драматург, детский писатель и член ОБЭРИУ Александр Введенский родился 23 ноября 1904 года в Петербурге. Подавляющее большинство «взрослых» текстов Введенского было опубликовано посмертно. 27 сентября 1941 года поэт был арестован по обвинению в контрреволюционной агитации. Скончался от плеврита 19 декабря 1941 года.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.