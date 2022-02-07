«Нужно все переподтверждать»: Песков — об увольнении учительницы за чтение стихов Хармса в Петербурге

Напомним, об увольнении из лицея петербургская учительница Серафима Сапрыкина рассказала в своем Facebook. Ее заставили уйти по собственному желанию с должности педагога-организатора за чтение учащимся 10 класса стихов «врагов народа» и «пособников фашистов» Александра Введенского и Даниила Хармса.

Писатель, поэт и драматург, основатель Объединения реального искусства (ОБЭРИУ) Даниил Хармс родился 17 декабря 1905 года в Петербурге. Был репрессирован, арестован 23 августа 1941 года. Скончался в тюремной больнице 2 февраля 1942 года в Ленинграде. Реабилитирован 25 июля 1960 года. Поэт, драматург, детский писатель и член ОБЭРИУ Александр Введенский родился 23 ноября 1904 года в Петербурге. Подавляющее большинство «взрослых» текстов Введенского было опубликовано посмертно. 27 сентября 1941 года поэт был арестован по обвинению в контрреволюционной агитации. Скончался от плеврита 19 декабря 1941 года.