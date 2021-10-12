«Потому что скрепы!»: как учительницу биологию вынудили уволиться из школы из-за блога о секс-просвете

Громкий скандал в Петербурге вызвало увольнение учительницы биологии Ольги Щеголевой из школы при консерватории имени Римского-Корсакова. Причиной стал ее блог о сексуальном просвещении, который она ведет в Instagram. Несмотря на то, что в блоге не было указано имя преподавательницы, а сам аккаунт был помечен «18+», родители пожаловались на педагога и та вынуждена была оставить работу. Редакция «Собака.ru» поговорила с Ольгой о конфликте, выборе между блогом работе и том, почему сексуальное просвещение вызывает такую острую реакцию в 2021 году.
Ваше увольнение сейчас активно обсуждается в сети. Расскажите, пожалуйста, как все началось?
Я работала в школе при консерватории с первого сентября, около полутора месяцев. Я вела биологию у 5-9 классов и у 10-11 естествознание. Все было хорошо, мы нашли с ребятами общий язык.
Около трех недель назад меня вызвала к себе завуч. Она спросила меня по некоторым вопросам о моих методах преподавания: почему я разрешаю им пить воду и соки на уроках, почему отпускаю в уборную без разрешения. Потом она перешла к моему блогу, сказала, что на него жалуются родители.
Что это за блог?
Я завела его полтора года назад, тогда я не работала в школе. В нем рассказывается о сексуальном просвещении, о контрацепции, о том, как говорить с детьми на сложные темы, как предотвратить психологические травмы у детей, если, скажем, те увидели родителей во время секса.
Сам блог вас удалить не просили?
Завуч спросила меня, не хочу ли я его закрыть. Я ответила, что нет, не хочу. Хотя у меня был очень маленький блог, его смотрело очень мало людей, но для меня они были очень ценны.
Мы договорились, что я переделаю некоторые посты. Я это сделала, и решила, что инцидент можно считать исчерпанным. Однако через неделю родители пожаловались уже ректору консерватории. Тот обратился к директору школы. Она сказала мне, что учителю не подобает вести такой блог, что это неэтично, что дети смотрят. В результате мне пришлось написать заявление об увольнении.
Какова была реакция учеников?
Дети хотели, чтобы я осталась, они писали бумагу на имя руководства школы. Тогда завуч мне сказала, что директор и ректор отошли (передумали — прим. Ред) и хотят, чтобы я забрала заявление.
Но вы все же решили уйти?
Да, комментариев от директора или ректора консерватории я не видела, я понимала, что медиация с недовольными родителями проведена не была. Было понятно, что они продолжат жаловаться.
Я осознала, что не смогу спокойно учить, спокойно вести блог. Меня довели до такой степени, что когда я вела последний урок у 6 класса, мне было страшно говорить слова «пестик» и «тычинка», потому что я опасалась нападок еще и за это. Вести в таком состоянии занятия я не могу.
Никто из родителей вас не поддержал?
Почему. Некоторые родители уже после увольнения написали мне, что жалеют о моем уходе, что дети полюбили мой предмет.
Как вы думаете, почему вообще в 2021 году, когда о сериале «Sex education» пишут во всех СМИ, ваш блог вызвал такую реакцию?
Потому что скрепы. Потому что люди считают, что это равзращение детей, хотя это не так. Сексуальные просветители как раз пытаются защищать детей. Ограждать их от сексуализированного насилия, от ранних беременностей, от венерических заболеваний. Учим, что всегда можно сказать «Нет», что секс можно прервать на любом этапе, что никто не может принуждать к небезопасному сексу. К сожалению, в школе об этом говорить не получается.
Именно поэтому я и решила вести блог, я работала в других школах, видела что дети необразованны в этих вопросах. К 8 классу, когда пубертат уже в самом цвете, у детей апогей этого интереса. В этот момент чаще всего дети уже вступают в половые связи. Сейчас в России люди начинают заниматься сексом примерно с 14 лет, это очень рано. Из-за этого девочки рано рожают, это неправильно. Дети не должны рожать детей. Чтобы этого не происходило, им нужно дать информацию.
Однако половой просвет у нас отсутствует, все боятся, что детей это развратит, стимулирует к изучению своего тела. При этом программа «Беременна в 16» никого не смущает. В результате ребенку просто не с кем посоветоваться: учителя не рассказывают, родители боятся об этом упоминать. Тогда я решила создать блог, где буду учить взрослых, как говорить на эти темы с детьми.
А с детьми на уроках вы когда-то говорили об этих темах?
Я работала в рамках программы. Мы касались этих тем только в рамках школьного курса по анатомии человека, в той части, которая касается строения половой системы человека, менструации и тому подобных вещей.
Мой блог также был закрыт, на нем стоит пометка 18+, моего имени там не было. Я, кстати, вообще не знаю, как дети и родители о нем узнали. Между прочим, этим скандалом некоторые родители только спровоцировали интерес к моему блогу среди детей. Мне теперь постоянно приходится отправлять в бан моих недавних учеников, чтобы они не смотрели мой блог, несмотря на пометку о том, что он для совершеннолетних.
А вообще возможно в ближайшее время как-то изменить столь негативное и настороженное отношение к секс-просвету в нашем обществе?
Только сверху, если наше министерство образование сочтет нужным и необходимым половое просвещение. Если специалистов в этой области допустят до объяснения, что же это такое. Чтобы люди поняли, что в этом нет ничего такого, что они себе напридумывали. Когда люди слышат слова «Сексуальное просвещение», то они думают, что девушки легкого поведения приходят на урок и обучают детей прямо в классе чем-то заниматься. Но это не так!
При этом если родителям объяснить, то они, чаще всего понимают, о чем мы говорим. Они осознают, что дети сталкиваются со страшными последствиями своего незнания.
Что вы планируете делать дальше?
Постараться пережить это все. Я не хотела публичить эту историю, пока не появилась статья в Mash, где все поставили с ног на голову. Теперь я вынуждена давать интервью.
Я понимаю, что, скорее всего, мне будет сейчас непросто найти новую работу в образовании, хотя до школы при консерватории я преподавала в разных школах. Впрочем, на этой работе свет клином не сошелся, я всегда занималась репетиторством, другими разными вещами. Хотя, конечно, очень жалко расставаться с учениками, они здесь очень сильные, интересующиеся, увлеченные, вдумчивые.
Тем не менее сейчас я хотела бы отдохнуть от всего этого. На самом деле, я сейчас больше всего боюсь, что до меня доберутся хейтеры, которые устроят кампанию против меня, и я не смогу с этим справиться.
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