«Потому что скрепы!»: как учительницу биологию вынудили уволиться из школы из-за блога о секс-просвете

Ваше увольнение сейчас активно обсуждается в сети. Расскажите, пожалуйста, как все началось?

Я работала в школе при консерватории с первого сентября, около полутора месяцев. Я вела биологию у 5-9 классов и у 10-11 естествознание. Все было хорошо, мы нашли с ребятами общий язык.

Около трех недель назад меня вызвала к себе завуч. Она спросила меня по некоторым вопросам о моих методах преподавания: почему я разрешаю им пить воду и соки на уроках, почему отпускаю в уборную без разрешения. Потом она перешла к моему блогу, сказала, что на него жалуются родители.

Что это за блог?

Я завела его полтора года назад, тогда я не работала в школе. В нем рассказывается о сексуальном просвещении, о контрацепции, о том, как говорить с детьми на сложные темы, как предотвратить психологические травмы у детей, если, скажем, те увидели родителей во время секса.