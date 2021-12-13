Законопроект о введении QR-кодов на транспорте в России будет снят с рассмотрения Государственной думы. По словам ее председателя Вячеслава Володина, такое решение — результат диалога депутатом с правительством на основе «учета мнений регионов и обращений граждан».
«Президент страны Владимир Путин в конце прошлой недели подчеркнул, что опрометчивые решения недопустимы. И что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для наших граждан», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Отдельно Володин отметил, что «решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан». По его словам, благодаря обратной связи замечания были услышаны. «В понедельник на совете Государственной думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта», — резюмировал он.
Законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах были внесены на рассмотрение Госдумы 12 ноября. В первом, «О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"», гражданам предлагают посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли только при предъявлении QR-кода о вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе или медотвода.
Во втором законопроекте «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации"» говорится о порядке применения QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте.
Первое чтение законопроектов о QR-кодах на транспорте и в общественных местах в России было назначено на 16 декабря. Позже появилась информация о том, что законы Госдума может не успеть принять до конца года. Ранее авиакомпания S7 высказалась по поводу введения QR-кодов при покупке билетов на самолет. Представители перевозчика не поддерживают подобную инициативу. В свою очередь «Аэрофлот» уже начал подготовку к внедрению системы проверки электронных сертификатов о вакцинации.
Позже Минтранс отказался от идеи проверять сертификаты о вакцинации на этапе продажи. Но прививка от коронавируса для перелетов все равно будет нужна — ее наличие будут проверять перед регистрацией на рейс. Кроме того, российские авиакомпании предложили лишать компенсации пассажиров, которые купили самые дешевые невозвратные билеты и при этом не имеют QR-кода о вакцинации к моменту вылета.
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