О том, что Минтранс отказался от идеи проверять сертификаты о вакцинации при продаже авиабилетов, пишут «Ведомости» со ссылкой на три источника в авиакомпаниях и одного собеседника, знакомого с итогами совещания в министерстве. Обсуждение QR-кодов прошло 1 декабря, участие в нем приняли представителей авиаотрасли. Источники утверждают, что скорректированная позиция Минтранса будет представлена 7 декабря — на встрече с депутатами в Комитете по транспорту Госдумы.

В случае, если у пассажира уже после покупки билета не окажется сертификата о вакцинации от коронавируса, зарегистрированного на сайте «Госуслуги», авиакомпания пришлет ему уведомление о необходимости получить документ. Перевозчик сможет зарегистрировать пассажира на рейс только при наличии QR-кода — как правило, регистрация начинается за сутки до вылета. Если сертификат к этому моменту так и не появится на «Госуслугах», авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета.

Запрашивать информацию о наличии сертификата будет не сама авиакомпания, а провайдер ее инвенторной системы бронирования — в ней перевозчики хранят данные о рейсах, тарифах и емкостях. Аналогично верификация сертификатов будет проходить, если билет будет куплен не напрямую у авиакомпании, а у агента по продажам.

Напомним, законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах Госдума может не успеть принять до конца года. Если первое рассмотрение запланировано на декабрь, второе и третье чтения могут пройти уже после Нового года. Ранее авиакомпания S7 высказалась по поводу введения QR-кодов при покупке билетов на самолет. Представители перевозчика не поддерживают подобную инициативу. В свою очередь «Аэрофлот» уже начал подготовку к внедрению системы проверки электронных сертификатов о вакцинации.