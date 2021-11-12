В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах

В первом документе «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»» гражданам предлагают посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли только при предъявлении одного из документов:

QR-кода о вакцинации;

Справки о том, что человек переболел коронавирусом;

Справка о медицинском отводе от вакцинации.

До 1 февраля любой из этих документов может заменить отрицательный ПЦР-тест. После этой даты тест смогут предъявлять только граждане с медотводом.

«Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти», — пояснили в правительстве.

Без QR-кода и других документов разрешат посещать аптеки, продовольственные магазины и торговые точки с товарами первой необходимости. Эти нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

Во втором законопроекте «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»» говорится о порядке применения QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте.

В документе речь идет только о междугородных и международных перевозках. Условия для городского транспорта остаются неизменными.

Для поездки на поезде или самолете пассажирам разрешили предъявлять ПЦР-тест «до даты, которую своим нормативным актом установит правительство». Также, как и в случае с общественными местами, при поездках по железной дороге или авиарейсами можно предъявить QR-код о прививке, справку о перенесенном заболевании или медотвод.

Те же самые условия будут применяться и к иностранным гражданам, которые захотят путешествовать по железной дороге или на самолете.

Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, если гражданин не выполняет требования закона о QR-кодах, то перевозчик может расторгнуть договор с пассажиром. В таком случае деньги за несостоявшуюся поездку вернут в течение 30 дней. Также она заявила, что меры о QR-кодах не затронут детей и подростков.

Сертификат о вакцинации с QR-кодом можно будет предъявлять как в электронном, так и в бумажном виде.

В законопроекте также сказано, что россияне, которые купили билеты на рейс до даты, устанавливающей обязательные QR-коды, могут вернуться в страну по ПЦР-тестам.

В Минтрансе отметили, что QR-код потребуется и для покупки билетов, и для посадки в поезд или самолет. Также в ведомстве добавили, введение QR-кодов на воздушном транспорте потребует совмещения систем бронирования авиакомпаний с сайтом «Госуслуги».

Напомним, авиакомпания S7 высказалась по поводу введения QR-кодов при покупке билетов на самолет. Представители перевозчика не поддерживают подобную инициативу. А также считают, что нужно доработать другие аспекты, связанные с QR-кодами