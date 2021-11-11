Авиакомпания S7 высказалась против проверки QR-кодов при покупке билетов

Также в компании считают, что обязательное требование предъявлять QR-кодов при регистрации и посадке на рейсы нужно проработать детальнее.

«Как уже заявляла ранее S7 Airlines, требование о проверке QR-кодов при регистрации и посадке на рейс требует детальной технологической проработки. При этом мы не поддерживаем проверку QR-кодов при покупке авиабилетов», — заявили в компании.

В компании оценили, что из-за введения QR-кодов трафик пассажиров на внутренних рейсах сократиться на 50%.

Напомним, оперштаб по борьбе с коронавирусом прорабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.

Также QR-коды как подтверждение вакцинации от коронавируса заработали в большинстве регионов России — они нужны для посещения общепита, объектов культуры и госучреждений. Возможность распространения системы QR-кодов на транспорт уже обсуждают профильные министерства. Ее могут реализовать в два этапа — и на последнем подтверждение вакцинации может потребоваться даже при покупке билетов.