Авиакомпания S7 высказалась против проверки QR-кодов при покупке билетов

Авиакомпания S7 высказалась по поводу введения QR-кодов при покупке билетов на самолет. Представители перевозчика не поддерживают подобную инициативу. А также считают, что нужно доработать другие аспекты, связанные с QR-кодами, пишет РБК.
Также в компании считают, что обязательное требование предъявлять QR-кодов при регистрации и посадке на рейсы нужно проработать детальнее.
«Как уже заявляла ранее S7 Airlines, требование о проверке QR-кодов при регистрации и посадке на рейс требует детальной технологической проработки. При этом мы не поддерживаем проверку QR-кодов при покупке авиабилетов», — заявили в компании.
В компании оценили, что из-за введения QR-кодов трафик пассажиров на внутренних рейсах сократиться на 50%.
Напомним, оперштаб по борьбе с коронавирусом прорабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах.
Также QR-коды как подтверждение вакцинации от коронавируса заработали в большинстве регионов России — они нужны для посещения общепита, объектов культуры и госучреждений. Возможность распространения системы QR-кодов на транспорт уже обсуждают профильные министерства. Ее могут реализовать в два этапа — и на последнем подтверждение вакцинации может потребоваться даже при покупке билетов.
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