«Аэрофлот» готовится к внедрению системы проверки QR-кодов о вакцинации

«Готовимся. Мы готовы выполнить все решения, которые будут приняты правительством. Сейчас занимаемся доработкой программного обеспечения и всех технологических процессов, чтобы сделать процедуру максимально комфортной для пассажиров», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора «Аэрофлота» Михаила Михаил Полубояринова.

Напомним, «Аэрофлот» одними из первых поддержали введение QR-кодов на транспорте. Также положительно высказались в РЖД. В свою очередь представители авиакомпании S7 заявили, что не поддерживают подобную инициативу и считают, что нужно доработать другие аспекты, связанные с QR-кодами.

Напомним, законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах были внесены на рассмотрение Госдумы 12 ноября. Один из документов вводит их на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Начиная с даты, которую отдельно установит правительство, пассажирам потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса.