Пассажирам без QR-кода могут не вернуть деньги за авиабилеты

Свои мнения авиаперевозчики высказали в ходе встречи с депутатами Комитета по транспорту Государственной думы накануне, 7 декабря. Они предложили исключить из законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте норму об обязательном возврате стоимости билета, если у пассажира не окажется кода к моменту вылета. Возвращать потраченные средства авиакомпании намерены только тем, у кого был куплен билет по более дорогому возвратному тарифу.

«Авиакомпании предложили с этими пассажирами [у которых не будет QR-кода к моменту вылета] работать так же, как со всеми остальными. То есть отказ от полета оформлять по правилам УПТ [условия применения тарифа]. Если тариф возвратный — возвращать, если нет — соответственно, не возвращать», — приводят «Ведомости» слова одного из источников в отрасли авиаперевозок.

В ходе встречи обсуждались и другие предложения. В частности, на каком этапе предъявлять QR-код — при покупке авиабилета или во время регистрации на рейс, а также что делать с транзитными пассажирами, которые прилетают из-за рубежа. Все идеи авиаперевозчиков будут представлены Госдуме после принятия законопроекта о QR-кодах на транспорте и в общественных местах в первом чтении, которое запланировано на 16 декабря.

Напомним, ранее стало известно, что QR-код для покупки авиабилетов в России может не потребоваться. Минтранс отказался от идеи проверять сертификаты о вакцинации на этапе продажи. Но прививка от коронавируса для перелетов все равно будет нужна — ее наличие будут проверять перед регистрацией на рейс.