Россиян намерены штрафовать за выгул опасных собак без намордника

На сегодняшний день выгул опасных собак без намордника и поводка регламентируется законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и не предусматривает административной ответственности. Новая редакция КоАП прописывает запрет таких действий — за исключением случаев, если потенциально опасный питомец находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу на праве собственности.

Согласно статье 14.9 проекта Кодекса об административных правонарушениях, о котором пишет «Интерфакс», выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка в нарушение установленных правил влечет штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

В России «потенциально опасными» считают 12 пород собак и их метисов. Согласно постановлению правительства от 2019 года, это акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ (гибрид волка), гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака. Считается, что они обладают «генетически детерминированными качествами агрессии и силы» и представляют угрозу для жизни и здоровья людей.

Напомним, ранее правительство поддержало законопроект Совета Федерации запретить россиянам в состоянии алкогольного опьянения и детям младше 14 лет выгуливать домашних питомцев. Регламентировать предлагают и длину поводка для животных.

В России также предложили ввести штрафы за выброшенных на улицу домашних животных. Депутаты петербургского ЗакСа выступили также с предложением разработать единые правила посещения продуктовых магазинов, кафе и ресторанов с животными. Законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму и на деле, в случае его принятия, у кабмина появится возможность запретить россиянам ходить в заведения общепита с собаками и кошками. Кроме того, депутаты Петербурга предложили ограничить количество собак и кошек в одной квартире.